Paul Flores ‘Russo’ y su último concierto con Armonía 10 antes de perder la vida a manos de sicarios que atacaron a la orquesta

El sábado 15 de marzo, Paul Flores, conocido artísticamente como ‘Russo’, integrante de la famosa orquesta Armonía 10, subió al escenario en lo que sería su último concierto. El evento, realizado en el Estadio El Palomar en Jicamarca, San Juan de Lurigancho, estaba lleno de expectativa para los seguidores de la cumbia peruana, quienes ansiosos esperaban el gran espectáculo. Sin embargo, nadie imaginaba que horas después la tragedia marcaría un giro irreversible en la vida del cantante de 40 años.

Un asalto fatal

Tras culminar su presentación, Paul Flores y sus compañeros abordaron el bus que los trasladaría a su siguiente destino: la Casa Real de Santa Clara. Alrededor de las 12:30 a.m., cuando circulaban por la zona, el bus fue interceptado por dos motocicletas con delincuentes que intentaron realizar un asalto. En un intento por evadir a los agresores, el conductor del vehículo intentó maniobrar rápidamente para escapar, pero los delincuentes no dudaron en abrir fuego contra el bus.

En medio de la balacera, varios proyectiles impactaron en la espalda de ‘Russo’. A pesar de que sus compañeros de banda reaccionaron rápidamente y trataron de auxiliarlo, la gravedad de las heridas impidió cualquier posibilidad de salvar su vida. El cantante fue trasladado de inmediato al Hospital Nacional Hipólito Unanue, en El Agustino, pero los médicos confirmaron lo que nadie quería creer: Paul Flores había fallecido.

Las últimas palabras de ‘Russo’

A través de sus redes sociales, Paul Flores había dejado un emotivo mensaje a sus seguidores antes del concierto en Jicamarca. En un video, el cantante saludó a sus fanáticos que lo esperaban en el Estadio El Palomar y les dio la bienvenida con su característico entusiasmo: “Ya estamos listos para empezar con el gran espectáculo aquí en el Estadio Palomar, aquí en Jicamarca”, fueron sus últimas palabras en público.

En su presentación, ‘Russo’ interpretó varios de sus más grandes éxitos como “Lágrima por lágrima” y “El Pendejerete”, canciones que lo consolidaron como uno de los artistas más queridos dentro del género de la cumbia peruana. Su siguiente presentación era programada para ser en La Casa Real de Santa Clara, pero esa oportunidad nunca llegó.

Un adiós desgarrador de su esposa

La noticia de su trágica muerte dejó un vacío enorme no solo en el mundo de la música, sino también en su familia. ‘Russo’ estaba en una relación con Carolina Jaramillo, quien también está involucrada en el mundo de la música. Juntos tenían un hijo, quien ahora queda huérfano tras la inesperada partida de su padre.

Carolina, devastada por la pérdida, no pudo evitar expresar su dolor a través de las redes sociales, donde dedicó un emotivo mensaje a Paul. “Es tan difícil escribirte ahora que ya no estás aquí conmigo. Cada palabra que escribo está impregnada de lágrimas, de un dolor que no puedo explicar. Te fuiste demasiado pronto, y me dejaste con un corazón roto. Nunca imaginé que tendría que despedirme de ti tan pronto, y aún no sé cómo hacerlo. ¿Cómo se dice adiós a la persona que amas con toda el alma?”, escribió Carolina, dejando ver el dolor profundo de perder a su compañero de vida y al padre de su hijo.

Una tragedia que duele a todo un país

La pérdida de Paul Flores ‘Russo’ ha dejado una huella imborrable en el mundo de la cumbia peruana. La violencia que terminó con la vida del cantante resalta una problemática creciente en el país: la delincuencia descontrolada.

Las agrupaciones como Grupo 5, Agua Marina, Papillón, Corazón Serrano expresaron su desconcierto y dolor ante un hecho tan lamentable, y muchos han cuestionado la falta de seguridad y protección que existe para aquellos que, como ‘Russo’, solo buscan llevar alegría a su público.

Lamentaron que los artistas, quienes buscan vivir de su arte y entregar alegría al pueblo, se vean continuamente expuestos a la violencia y la delincuencia. Además, hicieron un llamado contundente a las autoridades, pidiendo acciones firmes para garantizar la seguridad de los ciudadanos y frenar la ola de violencia que azota al país.

