Beto Ortiz confiesa si Shirley Arica puso alguna condición para regresar a ‘El Valor de la Verdad’

Beto Ortiz dio a conocer si Shirley Arica puso restricciones. (Foto: Captura de IG)

‘El Valor de la Verdad‘, a través de una promoción, dio a conocer que su siguiente invitada sería Shirley Arica, quien ya se había sentado antes en el famoso sillón rojo; sin embargo, el programa que en ese momento se emitía por la señal de Latina, decidió no sacarlo al aire por las confesiones que hizo la popular ‘Chica realidad’.

En ese tiempo, la exmodelo había echado a varios jugadores de la selección peruana, ocasionando que el canal de San Felipe elimine este capítulo por completo, pues al tener la exclusividad del Mundial de Rusia 2018, no deseaban entrar en conflictos con la Federación Peruana de Fútbol.

Ahora, luego de varios años y en un canal diferente, Shirley Arica aceptó volver a sentarse en ‘El Valor de la Verdad’, pues desea contar, una vez más, sus experiencias al lado de diferentes jugadores de la selección peruana. Por ello, Beto Ortiz se animó a dar una entrevista a Infobae Perú, dando detalles de su reencuentro con la exmodelo.

Para empezar, el conductor dejó en claro que la popular ‘Chica realidad’ no puso ninguna condición para sentarse en el temido sillón rojo. Es más, ella regresó con ánimos de revancha, especialmente porque habían censurado sus confesiones hace algunos años.

Jefferson Farfán

“Me gusta ese dicho de la pequeña grande. No me ha puesto absolutamente ninguna condición, es más, he visto que se ha ido a un resort y está promocionando una cena para que la gente vea con ella ‘El Valor de la Verdad’ y las personas están comprando este paquete. Ella estaba tan picona como yo por el hecho de que fuimos censurados hace cinco años”, comentó en un primer momento.

Asimismo, el periodista indicó que este programa no intenta replicar lo que se grabó hace varios años, pero admitió que este capítulo también salió divertido.

“Cuando se lo propusimos, ella vino feliz de la vida. De algún modo es una revancha para ella porque ese programa que nunca se emitió fue muy divertido. Entiendo que el programa ya lo borraron, ya no existe, todo para proteger a los convocados, pero este programa también ha salido muy divertido”, precisó.

Shirley Arica advierte por sus confesiones en ‘El Valor de la Verdad’: “Es mi revancha, no apto para cucufatos”

Finalmente, Beto Ortiz señaló que no siente que Shirley Arica haya cambiado en los últimos años como muchos creerían. “Yo no siento que ella haya cambiado desde la vez que la conocí hasta ahora. Han pasado cinco años, pero ella sigue siendo la misma persona divertida y rápida, sobre todo, tiene una velocidad para contestar alucinante, tiene mucha calle”, sentenció.

Beto Ortiz reveló que ‘El Valor de la Verdad’ de Tilsa Lozano casi no sale al aire

Beto Ortiz reveló en ‘La noche habla’ junto a Tilsa Lozano que la emisión de su recordado episodio en ‘El Valor de la Verdad’ estuvo a punto de ser cancelada. Según la exvengadora, existió una “mano negra” que intentó evitar que sus confesiones sobre su romance con el ‘Loco’ Vargas salieran a la luz. Sin embargo, el periodista aclaró que el verdadero obstáculo fue un cambio de administración en Latina en 2013, cuando los nuevos directivos, con una visión más conservadora, buscaban hacer una televisión menos polémica.

A pesar de estos intentos, el periodista aseguró que las negociaciones no lograron impedir que el programa se transmitiera. Así, el episodio de Tilsa Lozano terminó convirtiéndose en uno de los más vistos y comentados de la historia del programa. Con esta confesión, el periodista desmintió teorías sobre presiones externas y dejó claro que fueron decisiones internas del canal las que casi frenan la entrevista.