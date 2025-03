Alexandra Méndez responde furiosa a Pamela López y le recuerda que Cueva era quien la acosaba: “Yo le escribí a ella”

Alexandra Méndez cuenta detalles de su experiencia con Christian Cueva. Magaly TV La Firme

Alexandra Méndez, mejor conocida como ‘La Chama’, brindó una entrevista a Magaly Medina, donde se refirió a su experiencia con el futbolista Christian Cueva, quien, según sus declaraciones, se obsesionó con ella, pues no dejaba de escribirle pese a que lo había bloqueado del WhatsApp e Instagram.

La modelo, que actualmente reside en España, aclaró que jamás tuvo una relación con el jugador de la selección peruana y que, al contrario, fue él quien no aceptó su rechazo y comenzó a hostigarla.

En una reciente entrevista en Magaly TV La Firme, Alexandra Méndez contó cómo comenzó todo. Ambos se conocieron en una fiesta en la que ella fue amable con Christian Cueva, pero jamás mostró algún interés en él.

“Le dejé claro que no era mi tipo, pero él insistió de una manera muy pesada”, relató la modelo, quien insistió en que a pesar de sus intentos por mantener las distancias, el futbolista no aceptó su respuesta y comenzó a escribirle a través de diferentes plataformas.

Lo que más sorprendió a Alexandra fue que Cueva no daba su brazo a torcer. Incluso, llegó a contactarla desde el teléfono de su tío después de que ella lo bloqueó en Instagram y WhatsApp. “A mí me pareció ya muy heavy (…) Lo bloqueé de Instagram y volvió a escribirme al WhatsApp del teléfono del tío”, reveló, explicando que el futbolista no se dio por vencido y continuó buscando la manera de acercarse a ella.

Ante esta situación, y después de varios intentos de contacto, la modelo decidió tomar cartas en el asunto. “Le dije, es la última vez o yo le voy a escribir a tu esposa”, agregó bastante sorprendida, destacando que no podía creer tanta insistencia.

Sin embargo, al ver que Cueva no tomó en serio sus palabras, decidió escribirle a Pamela López y enviarle la captura al futbolista. “Yo a ella le escribí y se lo envío a él, cuando le mando el screenshot se quedó loco y no me escribió más. Era algo enfermizo”, agregó, subrayando lo extraño y fuera de lugar que le pareció la actitud del futbolista.

“Me parece horrible”

La modelo fue tajante en dejar claro que nunca le interesó tener algo con Christian Cueva, a quien incluso considera poco atractivo. “No me gusta Christian Cueva, yo salgo con tipos que me gustan. A mí Cueva me parece horrible y más horrible porque se alucina”, expresó, desmintiendo de forma rotunda cualquier insinuación de un vínculo romántico.

Para Alexandra, Christian Cueva insistió con ella por ego, pues se notaba que no está acostumbrado a recibir un ‘no’ por respuesta. “Está equivocado”, sentenció.

La fuerte respuesta a Pamela López

Alexandra Méndez también le respondió a Pamela López, quien acusó a la venezolana de haber tenido un vínculo con el futbolista.

“Según lo que me contó el padre de mis hijos, él organizó una encerrona en la casa de un tío. Ella estaba invitada a esa reunión, bebieron y él estuvo pulséandola. Entonces, yo me pregunto: ‘¿Cómo tú aceptas ir al departamento de un hombre casado?’. Después de eso, (Alexandra) también asistió a un restaurante, donde hubo otro privado, con un hombre casado”, manifestó Pamela López en ‘La Noche Habla’.

‘La Chama’ no tardó en desmentir estas afirmaciones. En la misma entrevista para Magaly TV La Firme, Alexandra Méndez negó rotundamente las acusaciones de Pamela López, aclarando que nunca aceptó ninguna invitación de Cueva y que, incluso, fue ella quien trató de advertir a Pamela sobre la conducta de su esposo.

“Ni me escribió a mí invitándome a una casa porque no acepté... Ahora ella habla mal de mí, me quiere dejar mal como mujer cuando yo empaticé con ella y le escribí para contarle la verdad sobre lo que hacía su esposo. Eso me entristece”, comentó la modelo, mostrando su descontento por la situación.

Alexandra también destacó que desde el principio le sugirió a Pamela que debía hablar directamente con su esposo, ya que, según ella, el verdadero responsable de los problemas era Christian Cueva. “El único responsable aquí, y le dije yo a ella en los mensajes, es tu esposo”, expresó la venezolana, dejando claro que su molestia radicaba en que López prefería culpar a otras mujeres en lugar de enfrentar a su marido.

