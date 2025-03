Christian Cueva pide no hablar sobre su infidelidad por sus hijos: “Nunca te interesó la salud emocional de tu esposa”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Fuertes declaraciones. La conductora Magaly Medina, en su programa Magaly TV La Firme, no pudo ocultar su indignación al ver las recientes declaraciones de Christian Cueva en un podcast, en las cuales el futbolista trató de defender su postura sobre su relación con Pamela Franco y el escándalo mediático que ha sacudido su vida personal por su infidelidad a Pamela López.

En un comentario lleno de furia, Magaly arremetió contra Cueva, acusándolo de ser inmaduro y de intentar manipular la narrativa a su favor mientras minimizaba el sufrimiento de las personas involucradas, especialmente de sus hijos y su exesposa.

¿Qué dijo Christian Cueva?

Cueva, en su intervención en el podcast, expresó que las personas deberían pensar más en el bienestar de los niños, en alusión a la hija de Pamela Franco y los hijos que tuvo con Pamela López. Dijo que ya había sufrido suficiente por la atención mediática y que era hora de parar.

Sin embargo, Magaly no compartió su visión y lo criticó duramente. “¿La salud de qué? Dime. Si la salud emocional de tus hijos pequeños, ni siquiera neonatos, no te interesaron. Ni la salud emocional, ni su salud física”, respondió la periodista de espectáculos.

Medina también recordó como el deportista había tratado a su esposa en el pasado, señalando que, a pesar de las justificaciones, él había sido el responsable de causarles daño. “Te has portado horrible con su madre, te has lucido libremente, sin importarte nada, con tu amante, a la que has oficializado nuevamente”, expresó la figura de ATV. Además, destacó que el futbolista había tomado decisiones egoístas, como cambiar las llaves del departamento en el que vivía su familia y despojar de su hogar a Pamela López y sus hijos.

Culpa a los medios de sus errores

Magaly, visiblemente molesta, también acusó a Christian Cueva de intentar usar a los medios y a la sociedad como chivos expiatorios para sus propios errores. “Nosotros somos el mal de la sociedad, la lacra de la sociedad, somos nosotros y no él”, dijo, refiriéndose a la manera en que Cueva y Pamela Franco se han mostrado ante los medios, como si ellos fueran los verdaderos víctimas de la situación. Magaly señaló que lo más importante era el respeto hacia sus hijos y que, al final, la vida de los pequeños era lo que más debía preocupar a Cueva.

La conductora de Magaly TV La Firme también criticó el comportamiento de Christian al mostrarse desafiante frente a la prensa, especialmente cuando le preguntaron sobre su relación con Pamela Franco y la separación de Pamela López. “Este hombre es un inmaduro total. Él piensa, envanecido total, que todos tenemos que rendirle pleitesía y que ya, pues cállense, no, porque yo se los ordeno”, expresó, añadiendo que Cueva debería hacer un “mea culpa” por sus actos y dejar de tratar de manipular a la opinión pública.

Magaly también resaltó como Cueva y Pamela Franco se han jactado de oficializar su relación después de un largo periodo de clandestinidad. “Ellos han creído que ahora el oficializar a su clandestina ha sido el mayor logro de la historia de sus vidas. Se van a estrellar, yo creo”, advirtió, sugiriendo que la falta de discreción y humildad de la pareja les podría pasar factura en el futuro.

Finalmente, la conductora de Magaly TV La Firme dejó en claro que no sentía compasión por el futbolista, pues su comportamiento, según ella, había sido egoísta y dañino tanto para su familia como para las personas involucradas. “Le están haciendo daño a mis hijos, daño a tus hijos, se lo hiciste tú. ¿Quién te mandó traer tantos hijos al mundo si no lo ibas a querer respetar?”, cuestionó Magaly, dejando en claro su postura sobre el comportamiento de Cueva.

“Este hombre debería de verdad hacer un poquito un mea culpa para empezar y ya no salir retador a ningún medio”, concluyó.

