Pamela Franco advierte con tomar acciones legales contra Pamela López por mencionarla en ‘El Valor de la Verdad’

Pamela López reveló que Pamela Franco le exigía a Christian Cueva que la 'oficialice' | El Valor de la Verdad / Panamericana TV

El enfrentamiento entre Pamela Franco y Pamela López continúa vigente a raíz de la presencia de la aún esposa de Christian Cueva en ‘El Valor de la Verdad’. En el programa de preguntas de Beto Ortiz, Pamela López contó pasajes desconocidos de su tormentosa relación con el padre de sus hijos, pero también habló del vínculo del futbolista con la cumbiambera, lo que la puso en el ojo de la tormenta.

Entre las interrogantes de López sobre Franco, se consultó sobre encuentros de la cantante con Christian Cueva cuando aún estaba en una relación de pareja, también el dinero que el futbolista le depositó a Franco y hasta un embarazo, supuestamente interrumpido.

Tras estas revelaciones, Pamela Franco respondió a algunas preguntas de Expreso. En un inicio la cantante de cumbia mencionó que está tranquila y no le importa lo que se diga de ella. “Estoy tranquila, acostumbrada que hablen cualquier cosa de mí. Yo sigo con mi vida si la gente quiere comer ese plato repetido es su problema, no el mío”, mencionó al inicio.

Después, explicó que todo lo que se ha hablado en esta edición del programa de preguntas ya es un tema pasado, por lo que no quiiere seguir dándole más vueltas al asunto. Aseguró que no se deberá creer completamente en todo lo que se dice en el espacio de Beto Ortiz.

Pamela Franco advierte tomar acciones legales contra Pamela López por mencionarla en ‘El Valor de la Verdad’

“No voy a entrar en polémicas con nadie, ya te dije cuál es mi punto de vista y punto. Además, aparte hay que analizar bien las cosas que se dijeron en ese programa”, continuó diciendo.

Aunque trata de no darle vueltas al asunto y restarle importancia del qué dirán, finalmente Pamela Franco mencionó que está en su radar el poder entablarle una demanda o denuncia a la expareja de Christian Cueva. No ahondo en el tema, pero cuando fue consultada sobre su tomaría acciones legales, fue bastante clara.

“En su debido momento, veré lo que hago con todas las cosas que han dicho ahí. No quiero hacer más comentarios”, dijo fuerte y claro. Aunque del mismo modo fue consultada si su pareja ha pensado en lo mismo, señaló que ese es un tema de él: “No lo sé, ya él verá si hace lo que le corresponde”, sentenció.

Por otro lado, también fue consultada sobre las declaraciones que afirmaban que había perdido un hijo de su actual pareja y que además se metió a las concentraciones de futbol del deportista. Ante ello, la cantante marcó ditancia y señaló que no ahondaría en ese tema.

Pamela Franco negó haber estado con Christian Cueva mientras Pamela López daba a luz a su última hija. IG- Panamericana TV

“No me importa, en serio, no le daré importancia a lo que algunas personas hablan, yo seguiré luchando por mis objetivos. Si alguien tiene que aclarar algo es él”, mencionó firme.

Las preguntas de ‘El Valor de la Verdad’ relacionadas a Pamela Franco

En el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’, Pamela López respondió 20 preguntas de las 21 que la llevarían a ganar 50 mil soles. Sin embargo, del total, 7 fueron relacionadas directamente a Pamela Franco, la actual pareja del padre de sus hijos.

Entre las interrogantes se le preguntó por la presencia de Franco en la vida de Cueva durante su embarazo, la forma en la que él hablaba de ella y hasta los encuentros que habrían tenido, cuando aún ambos estaban sólidos. Aquí la lista de las preguntas que involucran a la cantante.

¿Estuvo Christian Cueva con Pamela Franco mientras estabas dando a luz?

Respuesta: Sí.

¿Decía Christian Cueva que Pamela Franco era una cualquiera?

Respuesta: Sí

Pregunta 2 de Pamela Lopez en El Valor de la Verdad

¿Dejarías que tus hijos se relacionen con Pamela Franco?

Respuesta: No

¿Metía Christian Cueva a Pamela Franco en las concentraciones?

Respuesta: Sí

¿Te contó Janet Barboza que Pamela Franco perdió un hijo de Christian Cueva?

Respuesta: Sí

¿Fue el famoso yape a la otra Pamela para comprar chelas?

Respuesta: Sí

¿Fue Christian Domínguez el paño de lágrimas de Pamela Franco?

Respuesta: Sí