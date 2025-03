Paco Bazán comparte fotos de su viaje a Colombia y delata la presencia de Susana Alvarado: “Todos dándole zoom”

Paco Bazán y Susana Alvarado viajaron juntos a Medellín. Instarándula

Paco Bazán y Susana Alvarado se han convertido en una de las parejas más queridas de la farándula local. El romance que inició como un juego y una promesa de asistir al concierto de Corazón Serrano con un traje negro, finalmente se ha convertido en una telenovela que más de uno viene siguiendo.

Ambos coqueteaban públicamente y con el tiempo fueron captados juntos en diversas situaciones personales, como almuerzos o hasta salidas de compras, lo que acrecentó la posibilidad de que entre ambos existiera algo más que una amistad.

Sin embargo, en los últimos días, ambos han sido captados en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y pasando por Migraciones para su próxima salida a Colombia. Estar imágenes confirmaron que ambos estaban juntos y próximos a disfrutar de su primer viaje, fuera del país.

Aunque todo había quedado en las imágenes que sus seguidores le tomaron y compartieron con Instarándula, esta vez fue el propio conductor quien confirmó que está de paseo con la integrante de ‘Corazón Serrano’. A través de su perfil de Instagram, Paco Bazán compartió algunas fotografías de su primer día en Medellín, donde se le ve disfrutando de un almuerzo en un restaurante.

Paco Bazán y Susana Alvarado son captados yendo a Colombia.

Pese a que en las fotografías se le ve solo frente a su plato servido, el exarquero lleva unos lentes de sol que evidencian lo que todos querían ver: la presencia de Susana Alvarado.

En su post, Bazán recibió diversos comentarios de sus seguidores, señalando que ya se habían dado cuenta de la presencia de Susana en el reflejo de los lentes de sol, razón por la que casi de inmediato comenzaron a hacerle esos comentarios.

“Yo mirando el reflejo de los lentes para ver a Susanita”, “Está con Susana, si está relación funciona, seguiré creyendo en el amor”, “Cuando una foto juntos que no se vea solo en tus lentes”, “Susana le dió like”, “Paquito amaneció con una sonrisota de oreja a oreja”, fueron algunas de las reacciones.

Rápidamente, Paco Bazán delató lo que todos esperaban “Todos dándole zoom”, escribió en los comentarios aclaranco que realmente se encontraba con Susana Alvarado en este viaje fuera del país.

Paco Bazán comparte fotos de su viaje a Colombia y delata la presencia de Susana Alvarado: “Todos dándole zoom”

Susana Alvarado sorprende a Paco Bazán con un romántico regalo

En una muestra de cariño que ha desatado rumores sobre su relación, Susana Alvarado sorprendió a Paco Bazán con un emotivo obsequio durante la transmisión en vivo de su programa El Deportivo en Otra Cancha. Aunque ambos han mantenido su vínculo en estricta reserva, este gesto ha dejado en claro que entre ellos hay algo más que una simple amistad.

Todo ocurrió cuando Paco Bazán comentaba la actualidad deportiva en su programa nocturno. De manera inesperada, un miembro de la producción ingresó al set con un gigantesco oso de peluche, que llevaba puesta una camiseta de Universitario de Deportes, el equipo en el que Bazán militó durante su carrera profesional. La reacción del conductor fue inmediata: con asombro y una sonrisa de felicidad, exclamó: “No lo puedo creer”.

En ese momento, Paco Bazán comenzó a especular si el regalo era una broma de la producción o parte de una promoción publicitaria. Sin embargo, el equipo del programa le confirmó que el obsequio era un detalle genuino, lo que aumentó las sospechas sobre la autoría del mismo. Para intensificar el misterio, la producción comenzó a poner de fondo canciones de Corazón Serrano, banda en la que Susana Alvarado es una de sus voces principales.

Paco Bazán recibió romántica sorpresa en vivo | ATV

Visiblemente emocionado, el presentador agradeció el gesto de manera sincera: “No sé qué decir, me he quedado mudo. Esto nunca me ha pasado en la vida, nunca nadie me ha regalado nada. Qué bárbaro”, dijo, revelando la felicidad que sentía en ese momento tan especial de su vida.

Finalmente, mirando a la cámara, Paco dirigió un mensaje directo a Susana Alvarado: “Simplemente a ti te quiero decir gracias”. Para reforzar su agradecimiento, el conductor formó un corazón con sus dedos, un símbolo que ambos utilizan como pareja en redes sociales, confirmando aún más la cercanía entre ellos.