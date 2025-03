Juan Ichazo, pareja de Macarena Vélez, exige a su esposa Johana Cubillas que lo deje en paz. Amor y Fuego.

Macarena Vélez estaría iniciando un romance con Juan Ichazo, todavía esposo de Johana Cubillas. Sin embargo, las recientes imágenes donde se ve al argentino cargando a la exchica reality en evidente estado de ebriedad ha molestado a la madre de sus hijos a tal punto de negarle la visita a sus hijas mientras este la modelo.

Ante ello, Ichazo no pudo contener su frustración y respondió de manera directa a los mensajes enviados por Johana a Rodrigo González, mejor conocido como “Peluchín”. En esos mensajes, Cubillas había atacado tanto a Ichazo como a Macarena Vélez, la actual pareja de Ichazo, lo que llevó al argentino a dar un claro y contundente mensaje.

Macarena Vélez fue desmentida por Juan Ichazo cuando dijo que eran pareja. (Foto: Captura de 'Amor y Fuego')

El conflicto entre Johana Cubillas y Juan Ichazo

El episodio que desató la furia de Juan Ichazo fue una entrevista que Johana Cubillas dio a Amor y Fuego, donde revela que el único día que se había negado a permitir que Ichazo viera a sus hijos fue cuando Macarena fue a su casa a buscarlos.

“El único día que me molesté fue cuando ella vino a recoger a él a mi casa, donde estaban mis hijos. Nunca más le he vuelto a decir que no puede verlos, él los ha visto tres veces. Que Macarena se calle, que no se meta”, expresó Johana, claramente alterada por la situación.

Estas palabras provocaron una reacción inmediata de Juan Ichazo, quien, visiblemente indignado, no tardó en dirigirse a su aún esposa con un mensaje muy claro: “Hay que cerrar el pico, no salir a hablar porquerías del padre de sus hijos”. El argentino le pidió a Johana Cubillas que dejara de hablar mal de él y que dejara de involucrar a otras personas en su relación con los hijos.

“Termínala Johana, no quieras empeorar las cosas, termínala acá por favor. Déjame en paz a mí, a nuestros hijos, porque todo esto va a repercutir en ellos, todo esto no es positivo para ellos. Pensá, no seas tan emocional, relájate, yo voy a cumplir con mis hijos como hice toda la vida y vengo haciendo. Por favor te lo pido, solo quiero verlos y que me dejes en paz y no te metas más en mi vida privada, por favor, te lo pido, frená ahora que estás a tiempo, por favor”, expresó Ichazo.

La relación entre Juan Ichazo y la madre de sus hijos Johana Cubillas sigue siendo muy tensa. A pesar de que Juan ha dejado claro que sigue cumpliendo con su rol de padre, la constante exposición pública de los conflictos familiares está afectando no solo su relación con Johana, sino también la estabilidad de sus hijos.

Macarena Vélez y le incomodo momento que vivió con Juan Ichazo

Durante su visita al set de ‘Amor y Fuego’, Macarena Vélez salió a confirmar que ella y el argentino están saliendo juntos. Sin embargo, la modelo vivió un momento incómodo cuando Gigi Mitre le preguntó directamente a Juan si consideraba a Macarena como su pareja, a lo que él respondió de manera evasiva: “Estamos saliendo, nos estamos conociendo… pareja de baile quiso decir”. Esta respuesta sorprendió a todos los presentes, ya que fue una forma indirecta de negarla como su pareja formal.

Macarena, por su parte, aclaró que aunque sí está saliendo con Juan Ichazo, no tienen una relación abierta y, por supuesto, no están en una relación exclusiva. “No estamos conociendo”, indicó la modelo, dejando claro que las cosas aún no están definidas entre ellos.

Lo que sí aclaró Macarena es que Juan ya conoce a sus padres, pero dejó en claro que esto no significa que la relación haya dado un paso significativo. Para la modelo, conocer a los padres de alguien no es necesariamente una confirmación de una relación formal, ya que sus padres también conocen a sus amigos.

