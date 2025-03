Dolor en Perú: siete compatriotas mueren en choque de buses en Bolivia causado por un conductor ebrio

El accidente, el más grave en lo que va de 2025, ocurrió en una vía angosta de doble sentido entre las regiones de Potosí y la vecina Oruro. (Crédito: NotiYa)

La tragedia golpeó a Perú con la muerte de siete ciudadanos, entre ellos tres menores de edad, en un choque frontal entre dos autobuses en Bolivia. El accidente, ocurrido la madrugada del sábado 1 de marzo, fue provocado por un conductor que manejaba bajo los efectos del alcohol por la carretera Uyuni-Oruro, según informó la Fiscalía Departamental de Potosí.

Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, confirmó la nacionalidad de las víctimas y expresó su pesar por la pérdida de vidas peruanas en territorio boliviano. “Son siete connacionales los que, lamentablemente, han perdido la vida, entre ellos tres menores”, declaró a RPP.

Entre los fallecidos peruanos figuran Bruna Rocano de Flores, de 80 años, y Paul Cristian Chata Blanco, de 44 años. También se encuentran tres menores identificados con sus iniciales: M. C. C. C., de 13 años; P. M. C. C., de 8 años; y Y. G. V. B., de 9 años. Aún hay dos víctima que no han sido identificados.

Uno de los buses afectados quedó completamente destruido por uno de sus costados, sin ventanas y con varios asientos regados por la carretera. (Crédito: NotiYa)

La mayoría de los fallecidos tenía residencia en Puno, aunque algunos vivían en Arequipa. Según Bravo, las familias de las víctimas ya fueron notificadas, y se han iniciado los trámites para la repatriación de los cuerpos.

Además, tres ciudadanos peruanos resultaron heridos. Uno de ellos, una mujer cuya identidad no ha sido revelada, se encuentra en estado crítico y recibe atención médica en el Hospital General José Eduardo Pérez en Bolivia. “Ha sido sometida a una intervención quirúrgica y ha salido bien, pero permanecerá internada para su recuperación”, detalló el director.

La imprudencia

El fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio, señaló que el accidente fue consecuencia directa de la negligencia de Ramiro M., conductor del autobús de la empresa Emmanuel, quien se encontraba en estado de ebriedad y manejaba a exceso de velocidad.

El siniestro ocurrió a cinco kilómetros de la localidad de Uyuni, cuando el autobús de la empresa Emmanuel, que iba de Oruro a Atocha, invadió el carril contrario y chocó de frente con un vehículo de la compañía Flecha Norte Bus, que cubría la ruta Uyuni-Oruro.

El embajador señaló que la mayoría de las víctimas residía en Puno, mientras que algunas vivían en Arequipa. (Potosi Departmental Command/Handout via)

“El chofer de la empresa Emmanuel se encontraba bajo los efectos del alcohol y circulaba con exceso de velocidad, lo que ocasionó el choque frontal”, informó Aparicio. El saldo total del accidente fue 37 fallecidos y más de 40 heridos, de los cuales varios siguen en estado grave.

Equipos de emergencia y personal de la Policía Boliviana acudieron al lugar para asistir a los sobrevivientes y trasladarlos a centros médicos de la región. Las imágenes del siniestro muestran los vehículos completamente destruidos y pertenencias de los pasajeros esparcidas en la carretera.

Repatriación y apoyo

Los consulados peruanos en Cochabamba, Sucre y La Paz trabajan en la documentación necesaria para repatriar los cuerpos. Bravo explicó que el proceso enfrenta demoras porque los días 3 y 4 de marzo son feriados en Bolivia, lo que retrasa la obtención de certificados y permisos. Aun así, aseguró que se están realizando gestiones para agilizar el traslado.

También pidió a las familias que necesiten apoyo económico para la repatriación que se acerquen a los consulados peruanos. “Estamos facilitando los documentos y brindando asistencia para que este proceso se concrete lo antes posible”, señaló.

La Fiscalía de Potosí informó que el conductor de una de las unidades manejaba en estado de ebriedad. (Potosi Departmental Command/Handout via)

Investigación y sanciones

El presidente de Bolivia, Luis Arce, expresó su consternación por la tragedia y exigió que se esclarezcan las circunstancias del accidente. “Se deben esclarecer las causas y responsabilidades que derivaron en este triste suceso”, publicó en sus redes sociales.

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informó que ha iniciado una investigación sobre el siniestro y anunció sanciones contra la empresa Emmanuel, que enfrenta una suspensión operativa de 15 días. Además, se aplicarán multas económicas que podrían llegar hasta 15.000 UFV.

El comandante de la Policía Fronteriza de Uyuni, Wilson Flores, confirmó que ambos conductores resultaron heridos. “El que estaba a cargo del ómnibus que hacía la ruta de Oruro hacia Atocha está en terapia intensiva”, detalló. Mientras tanto, el conductor de la empresa Flecha Norte Bus se encuentra estable y bajo custodia policial.

Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para determinar la responsabilidad exacta en el accidente. Se espera que los resultados de los exámenes de alcoholemia sean claves en la investigación, que podría derivar en sanciones más severas para los responsables.