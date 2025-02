Cantante Fresialinda expone actitud déspota de Cristian Rivero: “Me sentí mal y me puse a llorar”

Fresialinda habla de su experiencia trabajando con Cristian Rivero | Full TV - Youtube

La cantante folclórica Fresia Ruth Ramos Cárdenas, conocida en el mundo artístico como Fresialinda, reveló detalles sobre su experiencia trabajando junto a Cristian Rivero en el programa ‘Mi famoso puede’. Según relató en el podcast ‘Tacu tacu’, su encuentro con el expresentador de Latina TV la afectó emocionalmente hasta el punto de hacerla llorar.

El episodio ocurrió en 2019, cuando Fresialinda participó en el mencionado programa, conducido en ese momento por Karen Schwarz y Checho Ibarra. La artista tacneña aseguró que se sintió cómoda trabajando con ambos presentadores, especialmente con el exfutbolista. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando Cristian Rivero tomó la conducción en la etapa final del concurso.

“Con Checho yo me sentía súper bien, me daba confianza y tranquilidad, era chévere como persona. Pero la última semana él pidió vacaciones y se fue en la final, la cual yo sentía que iba a ganar. Lo reemplazó Cristian Rivero, quien tenía otro trato. Era diferente, un poco más tosco. No me acuerdo qué me dijo, pero me hizo sentir mal y me bajoneé rápido”, expresó la cantante.

Cristian Rivero reemplazó a Checho Ibarra en la final de ‘Mi famoso puede’.

La intérprete de música andina explicó que, a pesar de que se sentía segura de poder ganar la final del concurso, la actitud de Cristian Rivero influyó en su desempeño, haciéndola perder confianza en sí misma. Esta inseguridad se reflejó en su actuación. “No podía concentrarme, me puse a llorar ese día. Mi amiga me dijo que no me pusiera así, es que yo soy bien sensible”, comentó.

Ante esta situación, la producción notó su cambio de actitud y alertó a Cristian Rivero sobre el impacto que sus palabras habían tenido en ella. Luego de esto, el conductor se acercó a Fresialinda para disculparse. “Me dijo: ‘disculpa si no usé la palabra adecuada’”, reveló la artista. No obstante, el mea culpa no fue suficiente para cambiar la situación. “Yo ya estaba bajoneada. Perdí ese día, igual que todos los juegos porque emocionalmente no estaba bien. Era diferente cuando estaba el Checho”, agregó.

Fresialinda confesó que la actitud de Cristian Rivero la afectó emocionalmente hasta hacerla llorar.

Las declaraciones de Fresialinda fueron hechas en julio de 2024, pero recientemente se viralizaron en TikTok, generando un debate en redes sociales. Muchos usuarios criticaron la actitud de Cristian Rivero y recordaron que no es la primera vez que se le acusa de tener un trato poco amigable detrás de cámaras.

Más acusaciones contra Cristian Rivero

Este no es el único testimonio que pone en entredicho el comportamiento del expresentador de Latina TV. En agosto de 2024, John Tirado, reportero de ‘Magaly TV La Firme’, relató un episodio poco agradable con Rivero mientras trabajaba en canal 2. El hombre de prensa narró que se acercó al presentador para solicitarle una entrevista sobre sus vacaciones, pero la reacción de Cristian Rivero lo tomó por sorpresa.

“Yo trabajaba en ‘Mujeres al mando’ en las mañanas y la primera vez que voy a entrevistarlo le digo: Cristian, ¿me puedes dar una entrevista? y me dice: ‘¿pero qué me vas a preguntar?’, con un tono diferente. ‘Quiero saber a dónde te vas a ir de vacaciones’, le dije (…) Y literal me dijo: ‘Oye de verdad me vas a preguntar esa huevad...’”, contó Tirado en Radio La Zona.

John Tirado y otros periodistas revelan experiencias incómodas con Cristian Rivero fuera de cámaras.

El periodista, sorprendido por la actitud del presentador, conversó con sus compañeros y descubrió que Cristian Rivero ya tenía fama de tratar con altanería a otros miembros del canal. Además, durante la misma entrevista radial, el locutor del programa compartió su propia experiencia con el expresentador, señalando que también tuvo un encuentro poco amigable con él en el ascensor.

“A mí me pasó algo similar también con Cristian Rivero, extrabajador de Latina, me lo encontré en el ascensor y me acuerdo que lo saludé y (tuvo) una actitud déspota. ‘Umh, hola’, con una mirada seria, seriazo”, relató.