Cuánto tiempo es recomendable usar la piedra de alumbre como desodorante

Cáncer de mama:

Un estudio del Instituto Nacional del Cáncer de EE.UU. (NCI) concluyó que no hay evidencia sólida que relacione los antitranspirantes con el cáncer de mama.

Algunos estudios han encontrado trazas de aluminio en el tejido mamario, pero no han podido demostrar que provenga específicamente de los desodorantes ni que cause la enfermedad.

Investigaciones en la Universidad de Reading (Reino Unido) han sugerido que el aluminio podría interferir con los receptores de estrógeno, pero no hay consenso científico al respecto.