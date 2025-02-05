Perú

Receta de keke Navideño glaseado

Saborea un exquisito keke Navideño glaseado el cualquier temporada del año

Keke Navideño glaseado
¿Cómo preparar keke Navideño glaseado?
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Descubre cómo preparar esta tradicional delicia peruana en tu propia cocina. Este keke navideño glaseado promete deleitar a todo el que lo pruebe.

Ingredientes

Para 12 porciones de sabor único, necesitarás:

- 1 Taza de Margarina

- 1 Taza de Azúcar Rubia

- 6 Huevos

- 3 Tazas de Harina de Trigo Preparada

- 1/2 Lata

- 1/2 Taza de Nueces

- 1/4 de Taza de Pecanas

- 1/4 de Taza de Pasas Rubias

- 1 Cucharadita de Canela en Polvo

- 1/4 de Cucharadita de Kión en Polvo

- 1/4 de Cucharadita de Nuez Moscada en Polvo

- 1/4 de Cucharadita de Clavo de Olor en Polvo

- 1/4 de Taza de Azúcar en Polvo

- 1 Limón

- 1/4 Taza de Cranberries

- 1/4 Cucharadita de Canela en Polvo

Procedimiento

Preparación del Keke

1. Integra completamente la mantequilla y el azúcar con ayuda de una batidora.

2. Agrega 5 huevos uno a uno sin dejar de batir.

3. En un bowl aparte, fusiona la harina con las especias y la leche. Agrega esta mezcla a la mantequilla y azúcar, solo lo necesario para su integración.

4. Cortar finamente los frutos secos (pecanas y nueces) y suma junto con las pasas a la mezcla del keke.

5. Vierte la mezcla en un recipiente rectangular engrasado previamente y hornea a 180° C durante 1 hora.

Preparación del glaseado

6. Bate una clara de huevo hasta que adopte una tonalidad blanca y espumosa. Añade el azúcar en polvo y continúa batiendo. Agrega el jugo de un limón.

7. Culmina bañando el keke con el glaseado y decorándolo con cranberries en la superficie. Para un toque extra, espolvorea canela en polvo en la superficie.

Consejos adicionales

Para lograr un resultado inigualable, es recomendable mantener una alimentación balanceada consumiendo la porción adecuada de tu postre. Además, mantener todos los ingredientes a temperatura ambiente será clave para la preparación de este exquisito Keke Navideño glaseado.

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