Atrévete a explorar los sabores intensos y tradicionales de la cocina peruana con nuestro delicioso estofado de lengua. Ideal para una cena o almuerzo especial, esta receta te sorprenderá con su mezcla única de ingredientes.

Estofado de Lengua: Un Plato principal irresistible

Por André Cochard, este estofado de lengua resalta lo mejor de la culinaria peruana. SU composición libre de nueces, frutos secos, pescado o crustáceos, lo convierten en una opción versátil y apta para diversas dietas.

Lejos de ser una propuesta culinaria común, este delicioso estofado es nutritivo y delicioso, aportando aproximadamente 377.9 kcal por porción. Y aunque el nivel de dificultad es intermedio, el esfuerzo vale completamente la pena.

Ingredientes y utensilios

Para preparar esta receta necesitarás los siguientes ingredientes:

- 320 Gramos de Lengua De Res cocida y pelada

- 1/2 Cebolla Roja

- 1 Ajo Molido Sin Sal

- 4 Tomates

- 1 Hoja De Laurel

- 1/2 Cucharada de Pasas

- 1/2 Zanahoria

- 1 Cucharada de Arverjas

- 2 Cucharadas de Pasta De Tomate

- 2 Papas Amarillas

- 1/2 Cucharadita de Azúcar

- 1 Cucharadita de Culantro

- 4 Onzas de Vino Tinto

- 1 1/2 Cucharadas de Aceite Vegetal

- Pimienta, Comino, y Sal al gusto

En cuanto a los utensilios, necesitarás: una olla, un cuchillo, una tabla de cortar, una lata, una cuchara, una aleta y un pan.

Preparación

Para preparar tu estofado de lengua, primero corta la lengua en lonjas delgadas. Luego, en una olla con aceite caliente, dora la cebolla, el ajo, los tomates y la pasta de tomate por 10 minutos.

A continuación, incorpora el vino tinto, la lengua, el laurel, la zanahoria, las papas, las arverjas, el azúcar, las pasas y el agua. Cocina por 20 minutos más.

Finalmente, añade el culantro picado, rectifica la sal y sirve acompañado de 1/2 taza de arroz. ¡Buen provecho!

Riqueza nutricional del Estofado de Lengua

Su contenido calórico moderado y la ausencia de ingredientes alergénicos como nueces o crustáceos, hacen de esta receta una opción saludable sin sacrificar el sabor.

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