Perú

Receta del pastel de Acelga

Cómo preparar un sabroso pastel de Acelga

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Descubre como darle un giro a la receta tradiicional de pastel de acelga. (Foto: Captura Movistar Plus)
Descubre como darle un giro a la receta tradiicional de pastel de acelga. (Foto: Captura Movistar Plus)

Sigue esta receta paso a paso para obtener un delicioso y nutritivo pastel de Acelga al estilo peruano. Una opción maravillosa para disfrutar de una deliciosa comida sin salir de casa.

Lo que necesitarás para la receta

Preparar un delicioso pastel de Acelga es más fácil de lo que piensas. Los ingredientes necesarios son fáciles de encontrar y, lo más importante, llenos de sabores que te transportarán al corazón de Perú.

Ingredientes para el pastel de Acelga

- 2 Tazas de leche

- 1 Taza Harina

- 2 Cucharadas Aceite De Oliva

- 1 Cucharada Mantequilla Sin Sal

- 1 Unidad de Yema de Huevo

- 1/2 Taza Agua tibia

- 1 Pizca Pimienta

- 1 Sal de Sal

- 1 Kilogramo de Acelga (Hojas picadas)

- 90 Gramos Harina (Para relleno)

- 2 Unidades Huevo cocidos y picados

- 1 Taza de Queso Ricotta

- 1 Unidad Cebolla Blanca picada

- 2 Tazas Poro

- 1 Cucharadita Orégano molido

- 2 Cucharadas Mantequilla Sin Sal

- 6 Cucharadas Harina

Paso a paso: cómo Hacer un Pastel de Acelga

Poner la harina en una superficie horizontal, hacer un hueco y agregar el resto de los ingredientes. Seguir los pasos detalladamente para conseguir el resultado perfecto.

Información nutricional

El Pastel de Acelga no solo es delicioso, sino también nutritivo. Contiene 361.5 kcal por porción, haciéndolo una opción saludable para cualquier hora del día.

Descubre más recetas de cocina peruanas

También podrías interesarte explorar otras recetas peruanas como Desayuno tardío, Cena exquisita o una opción para un Bocadillo de media tarde.

Preparar un pastel de acelga nunca fue tan fácil y delicioso. Sorprende a tu familia y amigos con este platillo tradicional y auténtico de la gastronomía peruana.

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