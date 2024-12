Johanna San Miguel confirma que viajará a Coachella para acompañar a Los Mirlos: “¡Agárrate, Lady Gaga!”

Johanna San Miguel viajará a Coachella junto a la agrupación 'Los Mirlos'. | Instagram

La actriz Johanna San Miguel, conocida por su carismático papel de ‘Queca’, sorprendió a sus seguidores al anunciar que participará junto a Los Mirlos, la icónica agrupación de cumbia peruana, en el prestigioso festival Coachella 2025. Este inesperado anuncio fue compartido a través de un video en sus redes sociales, donde la actriz mostró su entusiasmo y emoción por formar parte de este gran evento musical en California.

En el video, San Miguel recibió una “sorpresiva” visita de la agrupación, quienes, con sus característicos ritmos, le dedicaron el tema ‘Mentirosa’. La actriz no ocultó su alegría al escuchar la canción y aprovechó el momento para anunciar que acompañará a Los Mirlos en su histórica participación en el festival. “¡Nos vamos a Coachella! ¡Agárrate, Lady Gaga!”, exclamó entre risas y gritos, mientras invitaba a los integrantes del grupo a ingresar a su hogar.

El líder de Los Mirlos, Jorge Rodríguez, confirmó que la actriz será parte de los conciertos que realizarán en el festival, destacando que había un lugar reservado para ella. Por su parte, Johanna San Miguel, fiel a su estilo humorístico, comenzó a preparar su participación con frases en inglés como: “Hello Coachella. We are here. The unique, ‘Los Mirlos’ from Perú!”, lo que desató risas y aplausos de los presentes.

Johanna San Miguel se irá con Los Mirlos a Coachella. (Foto: Captura de IG)

La noticia ha generado gran expectativa entre los fans de ambos, quienes celebran la inclusión de la actriz y comediante en un evento de tal magnitud. Además, San Miguel y Los Mirlos destacaron la importancia de llevar la bandera peruana al escenario de Coachella, como símbolo de orgullo y representación cultural.

Con este anuncio, Johanna San Miguel no solo reafirma su conexión con el público, sino también su versatilidad como figura del entretenimiento. Su participación junto a Los Mirlos promete ser uno de los momentos más recordados del festival, marcando un hito para la cumbia peruana y la representación nacional en la escena musical internacional.

Fundador de Los Mirlos revela cómo fueron convocados

El legendario grupo peruano Los Mirlos, ícono de la cumbia amazónica, ha sido confirmado para formar parte del prestigioso cartel del Festival Coachella 2025, marcando un hito en la internacionalización de la música tropical peruana. La noticia, anunciada a través de las redes sociales del festival, ha desatado una ola de entusiasmo y orgullo entre sus seguidores y la comunidad peruana en general.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Los Mirlos, originarios de Moyobamba, compartirán escenario con artistas de renombre mundial como Lady Gaga, Missy Elliott y Lisa, llevando los ritmos de la selva peruana a una audiencia global. Según Jorge Rodríguez Grández, fundador de la agrupación, la invitación llegó directamente desde los organizadores de Coachella, quienes mostraron un profundo interés en el legado musical del grupo y su estilo único que fusiona sonidos amazónicos con ritmos tropicales.

“Fue una gran sorpresa ver que en las oficinas de Coachella tenían un afiche nuestro y varios vinilos de la banda”, comentó Rodríguez en una entrevista. Tras meses de negociaciones encabezadas por su hijo y manager, Javier Rodríguez, Los Mirlos sellaron su participación oficial, consolidando su lugar como embajadores de la cumbia amazónica en uno de los eventos musicales más importantes del mundo.