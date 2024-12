Laura Spoya no cree en disculpas de Anis Samanez y relata mala experiencia con ella: “Humilla a las personas, es soberbia”

Laura Spoya decidió pronunciarse sobre la polémica que envuelve a la diseñadora peruana Anis Samanez, quien viene siendo presa de críticas tras expresar su asombro y descontento con los artesanos de la comunidad Shipibo-Konibo, tras negarse a compartir sus conocimientos ancestrales de manera gratuita.

La exreina de belleza y conductora de TV contó que brindará su opinión de acuerdo a una anécdota que vivió con la diseñadora. “He visto que hay bastantes mensajes que están pidiendo que opine sobre el caso controversial que ha pasado entre la diseñadora peruana de la Costa y la comunidad Shipiba. Estoy hablando de Anis Samanez. Y yo tengo un storytime para ustedes”, dijo Laura Spoya, dando inició a su relato.

Laura Spoya no cree en disculpas de Anis Samanez.

Spoya señaló que esta experiencia vivida con Anis Samanez no fue nada grata, es por ello que no le sorprendió su comportamiento en el evento Orígenes.

“Nos remontamos al año 2012 o 2013, yo tenía 21 o 22 años, no me acuerdo. Y me acuerdo que una vez fui a cenar con una amiga y un amigo a un restaurante muy reconocido de carnes. Llegué al lugar, a una mesa donde se encontraba esta diseñadora con otras personas. Viene el mesero y me pregunta que deseo comer, yo no había visto el menú y le pregunté si tenía bife de chorizo, porque es mi corte favorito. La cosa es que antes que el mesero respondiera, ella, al frente de toda la gente que estábamos en ese momento, dijo, así como se reía cuando dijo en la conferencia: ‘me quisieron cobrar 5 mil dólares, imagínate (la remedó)’. Y le volteaba los ojos a la abogada también”, contó Laura a través de su cuenta de Instagram.

“Esa cara de soberbia me la hizo también a mí, queriendo humillarme, según ella. Dijo: ‘hay qué tierna, qué tierna. Acá no tenemos ese tipo de carne’. Y me miró de arriba a abajo, haciendo ese comentario para hacerme sentir mal frente a toda la mesa, porque parece que es como ella trata de ocultar sus propias inseguridades, no lo sé”, continuó.

Laura Spoya cuenta mala experiencia con Anis Samanez.

No le sorprende actitud de Anis Samanez

Para Laura Spoya, saber de este comportamiento en Anis Samanez no es nada nuevo, pues fue testigo de estas actitudes en aquella oportunidad. Asimismo, indicó que no cree en sus disculpas hacia la comunidad Shipibo-Konibo.

“Por eso verla en este tipo de actitudes como en la conferencia Orígenes, no me sorprende, porque ella humilla a las personas de esa manera. Y esas disculpas, son producto de la presión social de las redes sociales, no porque realmente lo piense. Y más porque José Corteza le ha secundado todas esas barrabasadas que dijo ese día”, señaló.

La conductora de TV e influencer no solo calificó de ‘soberbia’ a la diseñadora Anis Samanez, sino que también indicó que todo cae por su propio peso, resaltando que espero muchos años para por fin contar la mala experiencia que vivió con ella.

“Dijo que la han sacado de contexto, nadie la ha sacado de contexto, esos ojos volteados que le hacía a la abogada y que realmente piensa que a ella se le tiene que compartir todo lo que pertenece a su cultura porque ella es de la Costa, porque ella pertenece a Perú y por eso todos tienen la obligación de darle sus conocimientos. Ahora está siendo acusada de apropiación cultural. Toma, el karma tarda, pero llega”, indicó la conductora de Al Sexto Día. “Ya saben, obren bien y traten bien a las personas porque sino, funados estarán”, concluyó.

Eso no quedó ahí, pues en la describió de su video escribió: “He esperado años por contarles este story time, y llegó el momento. La funada que le ha caído a Anis es producto de su propio karma. Tarda, pero llega”.

Anis Samanez se eneucntra en el ojo de la tormenta tras polémicas declaraciones en el evento de moda ‘Orígenes 2024′.