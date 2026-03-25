Giuliana Rengifo elogia a Magaly Medina por destapar el ampay de los chicos de ‘Esto es Guerra’ y por el caso de Lizbeth Marzano

Giuliana Rengifo destaca el trabajo periodístico de Magaly Medina por la investigación del ampay de Mario Irivarren y Said Palao en EEG.

El reciente ampay que expuso la fiesta en yate de los participantes de ‘Esto es guerra’ en Argentina sigue generando repercusiones en la farándula peruana. Esta vez, la reacción que llamó la atención fue la de Giuliana Rengifo, quien, a pesar de su conocido historial de enfrentamientos con Magaly Medina, no dudó en reconocer la labor periodística detrás del destape.

La cantante piurana elogió el reportaje de ‘Magaly TV La Firme’ sobre la infidelidad de Mario Irivarren y Said Palao, a pesar de los años de enfrentamientos mediáticos con la conductora. Rengifo también reflexionó sobre la confianza en las relaciones y el impacto de las despedidas de soltero tras el escándalo.

Elogios a la investigación de Magaly Medina

“Su investigación de los chicos de EEG nos dejó sorprendidos, fue un buen trabajo como el que hizo sobre la deportista Lizbeth Marzano. Gracias a su gran equipo de investigación se pudo llegar al culpable que ahora está detenido”, declaró Rengifo a Trome. La cantante remarcó el impacto del reportaje y la importancia de la labor de investigación en casos mediáticos de alta exposición.

El reconocimiento adquiere mayor significado considerando la larga rivalidad pública entre ambas figuras. Durante años, Giuliana y Magaly han protagonizado múltiples roces y declaraciones cruzadas, originadas en parte por la relación que la cantante mantuvo con Alfredo Zambrano, actual esposo de Medina. Esta historia ha alimentado titulares, cartas notariales y hasta amagos de acciones legales, con insultos e indirectas en televisión y redes sociales.

Giuliana Rengifo se arrepiente de haber conocido a Alfredo Zambrano. (Foto: Captura de IG)

Sin embargo, Rengifo eligió dejar de lado las diferencias para destacar la importancia de la transparencia y el trabajo de fondo que realiza Medina junto a su equipo de espectáculos.

Desconfianza, despedidas de soltero y el debate sobre el perdón

La cantante también abordó el impacto emocional que le dejó el ampay de Mario Irivarren y Said Palao, asegurando que le resulta cada vez más difícil creer en las promesas de los hombres. “Ya da miedo enamorarse, sé que es difícil encontrar un buen hombre, pero Dios me mandará un hombre perfil bajo, que me engría, me respete, me motive a seguir creciendo y me ame sobre todas las cosas”, comentó.

Rengifo fue enfática al afirmar que, si vuelve a tener pareja, no permitiría que asista a una despedida de soltero. “No hay forma, eso no va conmigo. Todos sabemos cómo son las despedidas de soltero, por eso hay que ser bien tontas para aceptar sabiendo las consecuencias. Alejandra (Baigorria) y Onelia (Molina) pecaron de confiadas, pero al final quienes han perdido por su ‘viveza’, pensando que nadie se iba a enterar, son ellos. Recuerden, no hay crimen perfecto en esta vida, nos enteramos de todo”, sostuvo la cantante.

Giuliana Rengifo se arrepiente de haber conocido a Alfredo Zambrano. | La Linares.

Además de su opinión sobre la polémica del momento, Giuliana Rengifo aprovechó su presencia mediática para anunciar su participación junto a otros artistas como embajadora de la ‘Liga contra el cáncer’, en el marco del Día Mundial de la Prevención contra el Cáncer de Cuello Uterino.

La intérprete compartió su experiencia personal con un tumor benigno y recomendó a las mujeres realizarse chequeos preventivos, resaltando la existencia de la ley que otorga un día libre para estos exámenes médicos.