Said Palao defiende a Alejandra Baigorria de las duras críticas por su perfume: “Es de muchísima buena calidad”

Said Palao habla de sus planes con Alejandra Baigorria: “Se viene el Saidcito” | Willax

El chico reality Said Palao no solo está entusiasmado por los planes de su futura boda con Alejandra Baigorria, sino también se mostró firme al defender el perfume lanzado por su prometida, el cual ha recibido críticas por parte de un especialista en esta materia, Joaquín Cisneros.

Para el programa Todo se Filtra, Joaquín Cisneros analizó el nuevo lanzamiento de Alejandra Baigorria, destacando la estética del perfume, sin embargo, no tuvo buenas palabras sobre el contenido.

“La presentación es buena. Es un empaque coqueto, que incluye un llavero decorativo, y estéticamente tiene detalles que parecen un diamante. Es atractivo a simple vista”, afirmó el especialista. “Dice ser agua de perfume, pero no lo es. Lo considero más como una colonia, porque se evapora muy rápido y no deja rastro del aroma. Ya no tengo el olor acá. No hay que vender cantidad, sino calidad”, acotó Cisneros, causando polémica en redes y la reacción de la rubia de Gamarra, quien anunció medidas leales por competencia desleal.

Ante ello, Said Palao no dudó en defender el nuevo emprendimiento de Alejandra Baigorria y señaló que el contenido es de gran calidad. “Para mí es increíble, es de un precio módico y dentro del precio es de muchísima buena calidad”, declaró en una reciente entrevista.

En medio de las especulaciones y comentarios sobre la fragancia, el popular ‘Samurai’ no dudó en resaltar el esfuerzo y dedicación de la conocida ‘Barbie de Gamarra’ en sus proyectos empresariales. “Alejandra trabaja duro y lo que hace, lo hace con mucha pasión. Su perfume es el reflejo de eso”, comentó, dejando claro su apoyo incondicional.

Said Palao defiende a Alejandra Baigorria de las duras críticas por su perfume

Habla de sus planes de boda con Alejandra Baigorria

En el mismo encuentro con la prensa, Said Palao reveló que su enlace matrimonial con Alejandra Baigorria se realizará en 2025. Aunque no quiso compartir la fecha exacta, dejó en claro que los preparativos están en marcha. “Ya le pedí la mano, ya tenemos fecha y todo está encaminado”, aseguró emocionado.

Pero eso no es todo. El también deportista confesó que una vez que se casen, ambos planean dar el siguiente gran paso y formar una familia. “Eso sí, de arranque. O sea, nos casamos y de una se viene el ‘Saidcito’”, expresó con una gran sonrisa.

El modelo y deportista brindó estas declaraciones en el lanzamiento de los ‘Papanoeles Dorados’, un grupo de artistas que promete encantar al público con una serie de presentaciones navideñas en la cadena Rústica. Durante el evento, el chico reality fue padrino de esta innovadora propuesta que busca sorprender y alegrar la temporada festiva.

El evento de los ‘Papanoeles Dorados’ incluirá presentaciones hasta el 22 de diciembre, llevando la magia de la Navidad a todos los asistentes. Said Palao demostró una vez más su apoyo a iniciativas que promuevan alegría durante estas fiestas.

Said Palao estuvo en el lanzamiento de los nuevos Papa Noeles de Rústica.

La reacción de Alejandra Baigorria ante críticas de su perfume

Alejandra Baigorria ha dado un nuevo giro a su carrera al lanzar un perfume que lleva su nombre. Este producto, que busca reflejar su esencia y estilo, ha generado gran expectativa entre sus seguidores, pero también ha estado marcado por la controversia, especialmente tras las críticas del perfumista Joaquín Cisneros, quien cuestionó la calidad del producto.

Inicialmente, Alejandra Baigorria respondió vía Instagram, calificando los comentarios como competencia desleal. “Me molesta que un peruano hunda a otro peruano con un emprendimiento”, indicó la rubia.

Consultada por Amor y Fuego, Baigorria profundizó más sobre el tema y anunció acciones legales contra Cisneros, alegando que sus críticas dañaron la reputación de su marca. Además, utilizó la situación para reflexionar sobre el impacto de las críticas destructivas en la cultura empresarial peruana.

“Los abogados de la empresa con la que hice el perfume estamos haciendo toda una evaluación, gastando nuestro tiempo que no deberíamos, para ver cómo se va a proceder con esto. Esto es competencia desleal”, sostuvo bastante molesta.

Alejandra Baigorria anuncia medidas legales contra experto que criticó su perfume | Amor y Fuego