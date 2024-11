Alejandra Baigorria defiende la calidad de su perfume de las críticas: “Le gana a los franceses e italianos”

Alejandra Baigorria defiende la calidad de su perfume | Instagram/@alejandrabaigorria

Alejandra Baigorria se encuentra en el centro de la polémica tras el lanzamiento de su perfume, una fragancia que lleva su nombre y fue creada en colaboración con una reconocida marca. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar, especialmente por parte del experto perfumista Joaquín Cisneros, quien cuestionó la calidad del producto y aseguró que su precio no justificaba lo que prometía.

Lejos de quedarse en silencio, la empresaria no dudó en defenderse a través de sus redes sociales. En sus historias de Instagram, Alejandra Baigorria presentó su perfume y subrayó que es un Eau de Parfum, no una colonia, como aseguró Joaquín Cisneros. Además, adelantó que tomará acciones legales contra el perfumista por los comentarios que, según ella, buscan desprestigiar su producto.

“¿Alejandra Baigorria callada? Imposible. Las medidas legales las están tomando mis abogados. Yo estoy cansada, no del hate porque no me interesa, lo he tenido toda la vida y me han dicho peores cosas. A mí lo que me molesta es que un peruano sea quien hunda a otro peruano con un emprendimiento. Es por eso que el Perú está así, porque siempre estamos mirando lo que hace el de al lado. Si al de al lado lo que hace es mejor, entonces lo chanco y gasto energía, en vez de hacer mejor tu producto”, expresó indignada.

Alejandra Baigorria respondió a las críticas tras el lanzamiento de su perfume. Instagram/@alejandrabaigorria

Perfume de Alejandra Baigorria es el más vendido

La prometida de Said Palao calificó los comentarios del perfumista como competencia desleal y aseguró que no permitirá que sus logros sean minimizados. “A mí no me vas a hundir. Eso se verá en el juzgado. ¿Saben cómo yo soy exitosa? No miro al costado, no estoy preocupada por la competencia, sino por gastar mi energía en hacer algo bueno para ustedes, sin chancar a los de al lado porque también son peruanos. Yo quiero que el país crezca y salga adelante como emprendedores”, agregó.

Con el perfume en mano, Alejandra Baigorria afirmó con orgullo que su producto es el más vendido del Perú, superando incluso a reconocidas marcas internacionales. Asimismo, invitó a los usuarios a probarlo y compartir críticas constructivas basadas en su experiencia, instándolos a no dejarse influenciar por las declaraciones de Joaquín Cisneros.

“¿Saben qué más les molesta? Que este perfume, hermoso y lindo, y que huele espectacular, es el número uno de ventas en todo el país. Sí, le gana a los mejores perfumes internacionales, franceses e italianos. Es por eso que a la gente le duele, le pica y me quiere hundir. Pero lo siento, este perfume seguirá siendo el más vendido y de eso me encargo yo, porque para eso trabajo todos los días. Así que te invito a que lo pruebes y hagas una reseña real del producto”, sentenció Baigorria.

Alejandra Baigorria, chica reality y dueña de su propia marca de ropa, lanzó su propio perfume. Instagram/@ripleyperu

¿Cuántas tiendas de ropa tiene Alejandra Baigorria?

Alejandra Baigorria, famosa por su participación en ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’, ha logrado consolidarse como una exitosa empresaria peruana. Su marca de ropa, que lleva su propio nombre, cuenta con más de 10 tiendas en centros comerciales del país y está disponible en los principales retails.

La marca de ropa de Alejandra Baigorria pudo llegar a Ripley del Jockey Plaza, una de los centros comerciales más concurridos del país.

A los 17 años, Baigorria comenzó a vender ropa de Gamarra para poder pagar su universidad. En ese entonces, su vida no estaba llena de lujos, y, como ella misma reconoce, “no nací en cuna de oro”. Aunque sus padres no podían costear sus estudios, ella decidió ser independiente y trabajó como anfitriona para ahorrar dinero. Sin embargo, cuando se quedó sin recursos para continuar en la Universidad de Lima, empezó a vender ropa en su mochila. “Me botaban, pero nunca me avergoncé porque sabía cuál era mi meta”, compartió en la XVI Cumbre Pyme APEC 2023.

En 2011, ganó el concurso Chica Top Pantene en ‘Habacilar’, no por la fama, sino por el premio de un carro. Con el dinero de la venta de ese vehículo, Alejandra Baigorria alquiló su primera tienda en Gamarra. Su crecimiento continuó con esfuerzos como empeñar una cuatrimoto para producir más prendas.

Hoy, con más de 15 años en el negocio y el respaldo de su hermano como gerente, Alejandra Baigorria destaca su éxito como un resultado de perseverancia. “Lo que un día soñé, hoy lo estoy cumpliendo”, afirmó, mostrando que su visión de emprendedora va más allá de la televisión, consolidándose como un referente del emprendimiento en el país.

Alejandra Baigorria Alcalá es una empresaria, personalidad de televisión y pilota de automovilismo peruana.