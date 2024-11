Vuelve Rebelde Way en una gira mundial 2025 anunciada con nostálgico video: ¿Perú estará en la lista?

Felipe Colombo y Benjamín Rojas protagonizaron un reel en el que viajan en carretera rumbo a una casona. Se presume que la persona detrás de la puerta es Camila Bordonaba, una de las exintegrantes.| Instagram @errewaytour2025

La eterna rebeldía adolescente de la etapa escolar de miles de fanáticos ha sido revivida con fuerza este domingo. Y es que, este sábado, la banda de la icónica telenovela juvenil argentina Rebelde Way, ‘Erreway’, anunció su regreso con una gira mundial este 2025.

Un breve pero nostálgico video publicado en Instagram con un nuevo perfil llamado “Erreway Tour 2025″ y protagonizado por los integrantes masculinos, Felipe Colombo y Benjamín Rojas, presentaba la noticia con una historia particular. En la descripción del perfil se lee un melancólico “Juntos Otra Vez”.

“Soy quien soy por nuestra historia”, es el fragmento del tema ‘Memoria’ que escribieron en el mensaje que acompañaba el anuncio de uno de los fenómenos adolescentes más poderosos de la década de los 2000.

El significativo mensaje de Benjamín Rojas, quien interpretó al recordado 'Pablo Bustamante' en Rebelde Way. (X/rojasbenjamin)

Las pistas sobre la reaparición de una integrante

El clip fue un claro guiño a la película ‘Erreway: 4 Caminos’ que lanzó la agrupación en 2004 tras el fin de la famosa telenovela, pues la historia transcurre en una carretera en la que la banda pasa a reencontrarse en el camino. Esta vez, ya con 39 años, el actor y cantante argentino Benjamín Rojas se muestra en el video conduciendo una camioneta en las calles de Buenos Aires dirigiéndose a recoger a Felipe Colombo, actor mexicano-argentino de 41 años, quien lleva consigo amplificadores y equipos musicales.

Pero lo más emocionante del video fue el final. Mientras se alejan de la ciudad, se adentran en un paisaje montañoso similar al sur argentino, donde es sabido que vive la actriz y cantante Camila Bordonaba, quien decidió por voluntad propia alejarse completamente del ojo público desde 2013. Al llegar a una casona, miran la puerta con emoción, tocan y alguien les abre. Es allí donde el video termina con un final abierto que anunciaba “el 25 de noviembre continúa”.

Detalles claves como un caño goteando agua y un atrapasueños dieron pistas de que la persona detrás de la puerta sería Bordonaba, quien interpretó a la rebelde Marizza Spirito en Rebelde Way.

Muchos usuarios han afirmado que solo pagarán sus entradas si Camila Bordonaba se une al tour. Composición/Infobae

Revuelo en redes: las reacciones de figuras peruanas

El furor causado por los argentinos, ahora en las redes, fue instantáneo y en aumento. De exintegrantes del elenco actoral de la telenovela y la creadora Cris Morena hasta influencers peruanos, han expresado la emoción que los embargó en los comentarios del clip lanzado el sábado.

Por su parte, los fanáticos y fieles seguidores se atrevieron a afirmar que Camila Bordonaba es la persona detrás de la puerta de la casona, y aseguraron que la verán volver junto a sus dos compañeros. Desde su alejamiento, la actriz se volvió una de las más queridas por los seguidores del grupo, por lo que los usuarios han afirmado que solo pagarán sus entradas si ella se une al tour.

Figuras nacionales como la influencer de moda y belleza Tana Rendon y el comunicador Ric La Torre han dejado sus comentarios llenos de emojis de corazones y llantos de emoción, evidenciando su fanatismo y simpatía por la banda.

Las reacciones de influencers peruanos al regreso de Rebelde Way (Instagram/errewaytour2025)

¿Perú estará en la lista de países de la gira de Rebelde Way?

Este lunes 25 de noviembre se develarán todos los detalles del nuevo tour de Erreway. Si bien se presume que se trataría de una gira por Argentina, hay que recordar que Colombo y Rojas preparaban un regreso musical con conciertos en Israel, país donde también lograron apogeo. Esto lo harían de la mano de la productora israelí Yair Dori y junto a varios miembros del elenco de la telenovela, sin embargo, después de ser postergado, se canceló debido a los conflictos de Israel con Gaza.

Rebelde Way y el éxito mundial que causó en 2002

Un 27 de mayo de 2002, la productora Cris Morena estrenaba uno de sus programas más reconocidos a nivel internacional, pese a la grave crisis económica que atravesaba Argentina en ese entonces. Sus protagonistas fueron Felipe Colombo, Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Luisana Lopilato.

Con una trama nunca antes vista, Rebelde Way fue una de las telenovelas juveniles de mayor furor no solo en Latinoamérica, sino también en Europa. Con 2 temporadas de duración, se centraba en las experiencias y relaciones de cuatro adolescentes en el exclusivo Elite Way School, un colegio de máximo prestigio en Buenos Aires, fascinando a más de una generación. Aún hoy, muchos seguidores recuerdan con cariño a los personajes y mantienen viva la esperanza de un regreso musical de sus miembros.

La historia original logró traspasar fronteras geográficas y culturales, pues fue vendida a múltiples países que hicieron sus propios ‘remakes’. Si bien algunos de ellos fracasaron, la versión más exitosa y relevante fue la conocida ‘Rebelde’, telenovela mexicana de la que surgió el famoso grupo RBD en 2004.

