Alejandra Baigorria y la fuerte lisura que lanzó contra todos en el ‘El Gran Chef Famosos’: ¿reemplazo a la vista?

Alejandra Baigorria y la lisura que lanzó contra todos en el ‘El Gran Chef Famosos’: ¿reemplazo a la vista? (Latina)

Una vez más, el fuerte carácter de la explosiva Alejandra Baigorria le volvió a jugar una mala pasada. Conocida por su impulsividad y su pasado en ‘Esto es Guerra’, la exchica reality protagonizó un momento polémico al no poder contener su enojo durante un desafío de cocina en ‘El Gran Chef Famosos: La Academia’, según las imágenes del adelanto de este martes.

Una aparente ventaja que la empresaria percibió en otro concursante, el actor Tito Vega, parece haber provocado la ira de la empresaria de la moda, quien despotricó contra todos en plena preparación culinaria, incluso soltando algunas lágrimas de frustración.

Ante la sorpresa de los concursantes y el jurado, el episodio de alta tensión culminó en su abrupta salida del programa.

Baigorria arremete contra todos

El detonante de su ira fue un enfrentamiento con su compañero Tito Vega por el uso de equipamiento de cocina, ya que la conocida ‘rubia de Gamarra’ afirmó en sus declaraciones frente a la cámara que el actor estaba utilizando 2 licuadoras para la preparación, lo cual le sacaba ventaja a los demás concursantes.

En medio de la tensión, Alejandra perdió la compostura y lanzó una frase contundente: “Yo me voy a coger 4 unidades de cada cosa y a mí nadie me va a decir ni mierda”.

Luego, se la ve lanzando implementos, rompiendo en llanto y abandonando el set abruptamente, según informó el conductor José Peláez. Este episodio no solo dejó atónitos a los competidores y al jurado sino que también provocó un intenso debate en redes sociales.

La exchica reality no pudo ocultar su frustración y explotó contra todos en el reality. | Latina

Internautas piden expulsión de la empresaria del reality

La explosiva reacción de Baigorria no pasó desapercibida y generó una ola de críticas en redes sociales. Muchos internautas no dudaron en calificar su comportamiento como un “berrinche”, comparándolo con su conocida actitud en el desaparecido reality ‘Combate’ y en el vigente ‘Esto es Guerra’, pero otros pocos defendieron su derecho a expresar su frustración.

Incluso, algunos pidieron su expulsión definitiva del programa y su regreso al reality de competencia, pues recordaron que no es la primera vez que la rubia lleva al límite su enojo en el programa. En su lugar, el público pidió que regrese el actor Andrés Salas.

“Expúlsenla a la baigorria, por las puras la convocaron, hubiera preferido que esté Andrés Salas en lugar de ella”, “ella siempre era así, piensa que sigue en ese programa de guerreritos” y “la verdad Alejandra ya aburre con esas actitudes, debería irse” fueron algunos de los crueles comentarios de los indignados internautas.

Instagram/latina.pe

Su historial de enojos en la cocina

Lo cierto es que no es la primera vez que la expareja de Mario Hart demuestra que la frustración y presión por un reto culinario la desborda. Este desafío consistía en preparar un arroz con pollo, un plato tradicional peruano, desde cero. Sin embargo, Alejandra Baigorria no logró cumplir con las expectativas del jurado, lo que la llevó a un punto de quiebre emocional.

Visiblemente afectada y con voz quebrada, expresó su frustración y su deseo de retirarse de la competencia: “Cada día me doy cuenta de que yo para la cocina mejor en mi taller de costura, la verdad. Estoy en un momento de frustración que me quiero ir”.

Su perfeccionismo y la presión del jurado la llevaron a cuestionar su permanencia en el programa. “Yo siempre digo, si no estoy entre los mejores, mejor no lo hagas porque no es para ti”, aseveró.

La empresaria y modelo no contuvo su frustración y la atribuyó a su "perfeccionismo".| Latina