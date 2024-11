APEC 2024: características de la lujosa chalina de vicuña, valorizada en más de S/ 5 mil, que Dina Boluarte obsequió a los líderes

Líderes del APEC recibieron una costosa chalina de vicuña. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2024 llegó a su fin. Como parte de las actividades protocolares, además de las reuniones bilaterales, y el discurso de cierre brindado por Dina Boluarte, el Gobierno hizo entrega de los regalos con los que se tomó la foto oficial del evento internacional. En esta edición, los líderes miembros portaron una chalina de vicuña valorizada en más de cinco mil soles.

La prenda fue confeccionada por la empresa Inka Alpaca Kuna, bajo el sistema tradicional de telares. Después de hacer una búsqueda en la web, se encontró que es realizada al 100% de fibra del camélido silvestre que habita en las zonas altoandinas y es tal su lujo que cada una de ellas viene enumerada, asegurando que se posea una pieza verdaderamente irrepetible.

“La bufanda clásica, ahora reinventada con la exquisita fibra de vicuña, la más fina y rara del mundo. Este material excepcional ha sido tejido con una maestría impecable. Disponible en una selección de colores naturales”, se lee. Aunque el precio actual es de S/ 5,391, el monto original es de S/ 5,990.

Prenda entregada a los líderes del APEC 2024. | Kuna

Entre las recomendaciones de lavado, se pide no usar lavadora ni secadora por el material. “Limpieza al seco, usando cualquier solvente excepto tricloroetileno, planchar a baja temperatura y no almacenar en bolsa plástica, ya que puede crear humedad”, se especifica en la página. Asimismo, se precisa que, como regla general, no debe ser colgada y se advierte que los hilos naturales son susceptibles a rasgarse, por lo que pueden mostrar desgaste antes si se exponen al roce.

Tal como se ve en el álbum de Presidencia, se captó a distintas autoridades asombradas por la calidad del presente. Entre ellas, el sultán de Brunéi Darusalam, Haji Hassanal Bolkiah; el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, y la primera ministra de Tailandia, Paethongtarn Shinawatra.

Autoridades admirando la chalina de vicuña entregada por el gobierno peruano.| Presidencia

Si bien el producto entregado puede parecer costoso, es el que menos gasto ha representado en comparación a los dados por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, en el APEC 2016, y el de Alan García, en el APEC 2008.

Aunque todas las prendas han sido de la misma marca, durante el evento organizado por la gestión de PPK se otorgó una estola de vicuña valorizada entre los 8 mil a 9 mil soles aproximadamente, de la línea ‘Luxury’; mientras que la primera vez que el país fue sede del importante evento se optó por un poncho de color marrón claro con franjas en los bordes. Si bien dicha edición no se encuentra en la web, un producto con características similares oscila entre 10 mil a 11 mil soles.

Evento realizado durante la gestión de PPK. | APEC

Evento liderado por el entonces presidente Alan García. | APEC

En cada Cumbre de APEC, los líderes de las economías participantes adoptan un atuendo tradicional del país anfitrión para la foto oficial, una costumbre que se ha mantenido a lo largo de los años. En 2004, durante la cumbre celebrada en Chile, los asistentes vistieron chamantos, una prenda típica de lana gruesa utilizada por campesinos y pastores en la región central del país.

El año siguiente, en el evento celebrado en Corea del Sur, los mandatarios y autoridades representantes portaron un Hanbok, en el cual los patrones simbolizan la longevidad en la cultura oriental antigua. En 2006, la cumbre se trasladó a Vietnam, donde los líderes lucieron el “audai”, un traje ceremonial vietnamita que refleja la rica herencia cultural del país.

En la cumbre posterior, celebrada en Australia, los líderes vistieron un chaquetón de ganadero, el cual es considerado una prenda emblemática en el país. Cabe mencionar que la elección de estos atuendos típicos en las cumbres de APEC subraya la importancia de la cultura y la tradición en el ámbito de la diplomacia internacional, destacando cómo la moda puede servir como un puente entre diferentes culturas y naciones, además de simbolizar la colaboración y el respeto mutuo entre las economías miembros.