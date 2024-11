Hwang In Youp, actor de ‘True Beauty’ llega a Lima: precio de entras, lugar y fecha

Hwang In Youp tendrá una presentación en Lima el próximo año. (Foto: Captura de IG)

El actor surcoreano Hwang In Youp, conocido por su papel en la popular serie ‘True Beauty’, ha anunciado que visitará Lima por primera vez en 2025 como parte de su gira mundial ‘In Love’. Su llegada es un sueño hecho realidad para sus seguidores peruanos y forma parte de un tour que incluirá varias ciudades en América Latina, como Sao Paulo, Santiago y Monterrey.

El encuentro con sus fanáticos, programado para el 21 de marzo en el Arena 1 de la Costa Verde, promete ser un evento inolvidable. Hwang In Youp, quien ha ganado popularidad en la región gracias a sus actuaciones y su carisma, planea conectar de manera cercana con su audiencia, brindando momentos únicos durante este esperado Fan Meeting.

Además de su parada en Lima, el tour In Love llevará al actor a varios puntos de Asia, incluyendo ciudades como Taipéi, Bangkok, Tokio, Osaka, Manila y su natal Seúl. Con esta gira, Hwang busca fortalecer la relación con sus fans alrededor del mundo, consolidando su estatus como una de las estrellas más queridas de la ola Hallyu.

Hwang In Youp llegará a Lima en el 2025. (Foto: Captura de IG)

Precio de las entradas para su concierto en Lima

Las entradas para el Fan Meeting de Hwang In Youp en Lima estarán disponibles a partir de este viernes 15 de noviembre, desde las 10:00 a.m., a través de Joinnus. Los precios oscilarán entre S/199 y S/849, ofreciendo opciones para todo tipo de fans que deseen ser parte de este encuentro.

Este esperado evento promete brindar a los seguidores del actor una experiencia inolvidable con varias actividades especiales. Los asistentes que adquieran entradas Golden tendrán acceso a beneficios exclusivos, como el Hi Touch, una Photo Group, la Goodbye Session y sets de photocards diseñadas especialmente para la ocasión.

Con esta visita, Hwang In Youp ofrece a sus fanáticos peruanos la oportunidad de conectarse con él de una manera cercana y personal, creando recuerdos que quedarán para siempre en su gira mundial In Love.

Precio de las entradas para ver a Hwang In Youp. (Foto: Captura de IG)

La trayectoria de Hwang In Youp

Hwang In Youp, quien comenzó su carrera en la industria del entretenimiento como modelo, ha logrado en los últimos años consolidarse como una estrella internacional, capturando corazones con su talento y carisma. Su gran salto a la fama llegó con su interpretación de Han Seo Joon en la exitosa serie True Beauty, donde encarnó a un personaje de apariencia ruda pero de gran sensibilidad y corazón, ganándose la admiración de audiencias en todo el mundo. Su papel en esta serie le permitió no solo destacar por su actuación, sino también conectar con el público joven, que vio en él un ícono de sensibilidad y autenticidad.

El éxito de True Beauty fue solo el comienzo, ya que Hwang In Youp ha protagonizado otras producciones de gran impacto, como The Sound of Magic, una serie musical en la que dio vida a un personaje introspectivo y complejo que enfrenta los desafíos de la adultez. También destacó en Why Oh Soo Jae, una historia de romance y misterio donde asumió un papel fundamental que demostró su versatilidad actoral. Su más reciente proyecto, A Prefabricated Family, ha continuado impulsando su popularidad en los mercados internacionales, consolidando su presencia en la industria audiovisual.

Además de sus papeles en televisión, Hwang In Youp ha trabajado en cine, participando en los cortometrajes BookWorm y Swimming Bird, que le han dado la oportunidad de explorar papeles más experimentales y artísticos. Estas incursiones en el cine reflejan su versatilidad y disposición a asumir desafíos en diversos géneros y formatos, ampliando su experiencia más allá de las grandes producciones.

Hwang In Youp llegará al Perú en el 2025. (Captura de IG)

Paralelamente, el actor continúa destacando en el mundo del modelaje, donde recibe constantes elogios por su estilo único y presencia en la pasarela. Su habilidad para combinar estas facetas de su carrera lo ha convertido en un referente para la moda y la cultura juvenil, consolidando su estatus como una de las figuras más queridas y admiradas de la industria del entretenimiento asiático. Con su gira mundial In Love, que lo llevará a Lima en marzo, Hwang In Youp busca estrechar lazos con sus seguidores latinoamericanos, quienes han apoyado incondicionalmente cada etapa de su carrera.