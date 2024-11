Tony Rosado confirma la presencia de Christian Cueva y Christian Domínguez en su boda: “No sé cuál Pamela llevará”

Christian Domínguez y Christian Cueva se verán las caras en la boda de Tony Rosado | América Hoy - América TV

El cantante de cumbia Tony Rosado está listo para dar el “sí, acepto” este sábado 9 de noviembre en Piura. Su boda con Susan Pacheco se perfila como uno de los eventos más comentados, ya que contará con invitados que prometen generar expectativa: Christian Domínguez, quien formará parte de la celebración junto a su agrupación Gran Orquesta Internacional, y Christian Cueva, amigo cercano del novio y actual pareja de Pamela Franco.

En una entrevista con ‘América Hoy’, Rosado compartió detalles de la boda que dará que hablar en el mundo de la cumbia. “Serán más de 200 invitados. No es canje, nada es canje, todo es pagado, puro euro. Habrá dos orquestas. Estará mi amiga Marisol, que ahora es mi amiga, y Gran Orquesta Internacional de Christian Domínguez”, señaló el intérprete de “Ya te olvidé”, subrayando que ha invertido considerablemente en la fiesta para que sea un evento inolvidable.

Además, el cantante hizo referencia a la asistencia de Christian Cueva: “Por si acaso, han invitado a Cuevita. No sé a cuál de las dos Pamelas va a llevar, pero él ya me dijo que va a estar ahí”, comentó entre risas, en referencia a su relación con Pamela Franco y a su mediática separación de Pamela López, madre de sus tres hijos.

Tony Rosado confirma que Christian Cueva fue invitado a su boda y que asistirá, aunque desconoce con quién.

Para Rosado, la presencia de ambos invitados es un honor. Incluso mencionó que espera que Christian Cueva suba al escenario, tal como lo hizo durante el concierto de Pamela Franco por Halloween. “Yo no le diré que no. Si él se siente feliz haciendo eso (subiendo al escenario), gustoso yo que esté en mi matrimonio cantando Cueva con Pamela Franco. Sería feliz”, añadió, mostrando su aprecio por la pareja.

En medio de la entrevista, Tony Rosado también aprovechó para aconsejar a Cueva en esta etapa de su vida junto a Pamela Franco. “Ellos están viviendo su felicidad. Ojalá les dure, que no se termine, que no sea de una noche, una semana o un mes. Que sea una unión para siempre para que sean felices. No hagan tonterías para que no se separen, nada más. Mi consejo es que se porten bien porque ellos han hecho esto, el sentirse felices. Les deseo mucha felicidad”, expresó el cantante.

Christian Domínguez y Christian Cueva se encontrarán en la boda de Tony Rosado.

Christian Domínguez no se borrará el tatuaje de su ex

Pamela Franco ha revelado su postura respecto a los tatuajes que le recuerdan a su expareja, Christian Domínguez, tras su escandalosa separación por infidelidad. La cantante decidió eliminar un tatuaje en su espalda dedicado a él, pero ha optado por conservar otro en su mano con la inicial “C”, asegurando que ahora representa a su hija Cataleya, no a su ex. “La gente dice que me lo borre, pero no lo voy a hacer. Mi hija se llama Cata”, dijo a Radiomar.

Sus palabras parecieron una indirecta hacia Domínguez, quien tiene un tatuaje en su brazo izquierdo con el rostro de Pamela Franco. A pesar de la separación, él aún no ha considerado eliminarlo, aunque ha reconocido que podría modificarlo.

En una entrevista, el presentador de ‘Préndete’ explicó que el tatuaje tiene un valor sentimental y que representa tanto a su hija como a Franco. “Para mí, el tatuaje representa varias cosas. Se parece a mi hija, así que puede ir por ahí”, señaló, sugiriendo la posibilidad de adaptarlo en el futuro a medida que su hija crezca.

Christian Domínguez tiene el rostro de Pamela Franco tatuado en su brazo derecho. Captura/Todo se filtra

Mediática oficialización

La oficialización de la relación entre Pamela Franco y el futbolista Christian Cueva el 1 de noviembre generó polémica debido a que coincidió con el aniversario que la cantante solía celebrar con su expareja, Christian Domínguez. La pareja se mostró públicamente en una discoteca de Santa Clara, confirmando su romance con gestos cariñosos. Esta coincidencia no pasó desapercibida y fue criticada por las conductoras de ‘América Hoy’, quienes sugirieron que la cantante no había superado a su ex, al oficializar su relación en la misma fecha que compartían.

Christian Domínguez, consultado por la prensa, evitó profundizar en el tema, afirmando que ya había cerrado ese capítulo de su vida. Al ser preguntado sobre si consideraba que la fecha era una venganza o coincidencia, el cumbiambero respondió serenamente, asegurando que había “pasado la página” hace tiempo. En lugar de centrarse en la polémica, Domínguez prefirió hablar sobre su esfuerzo por reconstruir la relación con su otra expareja, Karla Tarazona, buscando enfocarse en su reconciliación.

Pamela Franco y Christian Cueva oficializaron su romance el 1 de noviembre.