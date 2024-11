Christian Domínguez no se borrará el rostro de Pamela Franco de su piel: “De repente le hago unos cambios”

Christian Domínguez explica por qué no se borrará el rostro de Pamela Franco de su piel |Todo se Filtra

Pamela Franco ha dado de qué hablar al revelar su postura frente a los tatuajes que le recuerdan a su expareja Christian Domínguez. Tras su separación, que estuvo marcada por un escándalo de infidelidad, la cantante de cumbia decidió eliminar uno de los tatuajes en su espalda dedicado al cumbiambero. Sin embargo, ha optado por conservar otro tatuaje en su mano, donde luce la inicial “C”.

Ahora, luego de haber oficializado su relación con Christian Cueva, Pamela Franco le ha dado un nuevo significado a este detalle, asegurando que representa a su hija Cataleya, y no a su expareja. “La gente dice que me lo borre, pero no lo voy a hacer. Mi hija se llama Cata, yo no vivo de esas cosas, soy más ‘fresh’”, expresó durante su entrevista en el programa ‘Sin Lenguas en los Pelos’, conducido por Carloncho.

Sus palabras fueron interpretadas como una indirecta hacia Christian Domínguez, quien también tiene un tatuaje en honor a Pamela Franco: el rostro de la artista grabado en su brazo izquierdo. A diferencia de la cantante, el presentador de ‘Préndete’ aún no ha optado por eliminar esa imagen, pese a que está buscando reconquistar a Karla Tarazona, madre de uno de sus hijos y con quien comparte un pasado sentimental lleno de altibajos.

Christian Domínguez tiene el rostro de Pamela Franco tatuado en su brazo derecho. Captura/Todo se filtra

Christian Domínguez no se borrará el rostro de Pamela Franco

Christian Domínguez fue consultado por las cámaras de ‘Todo se filtra’ sobre el tatuaje que lleva en su brazo izquierdo en honor a Pamela Franco. El cumbiambero se mostró visiblemente incómodo con la pregunta, afirmando que prefiere evitar los temas relacionados con la madre de su última hija. Sin embargo, ante la insistencia del reportero, accedió a responder sobre el futuro del tatuaje, revelando que no tiene intenciones inmediatas de borrarlo, aunque sí contempla realizarle algunas modificaciones.

“Todavía no lo he borrado, no me he puesto a pensar en borrarme el tatuaje. Si lo hago o no lo hago, ese es otro tema”, señaló, destacando que para él, el tatuaje tiene un valor sentimental. “Para mí, el tatuaje representa varias cosas. Se parece a mi hija, así que puede ir por ahí. No me hace ruido el tatuaje. Me lo dejaré, imagino que sí, es que para mí es mi hija, que es igualita a su mamá”, añadió, sugiriendo que su aprecio por la imagen se debe a que refleja la semejanza entre Cataleya y Pamela.

Christian Domínguez modificará el tatuaje que tiene en honor a Pamela Franco. Captura/Todo se filtra

Domínguez también sugirió la posibilidad de modificar el tatuaje en lugar de borrarlo. “Imaginemos que mi hija siga creciendo y es igual a su mamá. De repente le hago unos cambios para que se parezca más a Cataleya, porque es igualita a su mamá. De repente ella va creciendo y cojo otra foto, o en el mismo ángulo, y hago cambios para que se parezca a mi hija. No tendría por qué borrarlo, sino adaptarlo”, explicó, dejando entrever que el tatuaje podría evolucionar.

Karla Tarazona no se incomoda

El programa de Panamericana TV también se acercó a Karla Tarazona para conocer su opinión sobre el tatuaje que Christian Domínguez aún lleva en su brazo en honor a su fallido romance con Pamela Franco, pese a que ahora él busca reconquistarla. Entre risas, la presentadora comentó de manera irónica que le gustaría que el cantante se tatuara su nombre en la frente. Sin embargo, aclaró rápidamente que se trataba de una broma.

“Que se tatúe Karla, tiene que ser un tatuaje, jaja. No, mentira, ya aprendí esa lección hace muchos años”, expresó la presentadora, recordando que en el pasado tomó sus propias decisiones en cuanto a tatuajes. Tarazona explicó que prefiere mantener los nombres de sus hijos como únicos tatuajes en su cuerpo, dejando atrás cualquier otra marca relacionada con romances.

Karla Tarazona bromea sobre el tatuaje de Christian Domínguez y afirma que respeta su decisión.

“No me incomoda que tenga la cara de Pamela en el brazo, es un tema de cada uno, decisiones que cada uno tomó en su momento. Si él se lo quiere modificar, es su decisión, yo no le puedo decir que se haga esto o lo otro”, comentó Karla Tarazona, subrayando que no tiene interés en imponer sus deseos a Domínguez. Además, dejó en claro que no le agradaría que él se tatuara su nombre: “Para evitarnos problemas mejor, solo nombres de los hijos”. Con estas palabras, mostró su postura relajada frente a las decisiones de su ex, quien deberá decidir por cuenta propia el futuro de ese tatuaje en particular.