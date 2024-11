“Existe una mentira sistemática por parte de Dina Boluarte”: Contradicciones del caso que vincula al ‘cofre’ y Vladimir Cerrón

Dina Boluarte: confirman presencia del ‘Cofre’ en el sur de Lima. | Punto Final

La presidenta Dina Boluarte se niega a aclarar su traslado al sur, cerca a un condominio en el que se realizó un operativo fallido en búsqueda de Vladimir Cerrón, prófugo desde hace más de un año. Sin embargo, continúan saliendo detalles que ponen en contradicción sus declaraciones y las de funcionarios cercanos a ella.

Cuando todo parecía calmarse, el presidente de la junta de propietarios, Gabriel Herrera, brindó declaraciones ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, a cargo de Juan Burgos, donde descartó el registro de la mandataria. “Si ella ingresó debe haber ingresado ocultada en alguna maletera de algún vehículo o muy camuflada en la parte de atrás de un vehículo”, indicó.

Esta declaración provocó que el vocero presidencial, Fredy Hinojosa, indicara que la jefa de Estado nunca mencionó haber estado en Mikonos; mientras que el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, indicara confirmara su presencia. La señora presidenta estuvo en la urbanización Mikonos. Si el señor de la urbanización dice que no la vio, bueno, la presidenta no tiene por qué pasar a saludarlo a su casa”, dijo al ser consultado por la prensa.

Desde Palacio de Gobierno, la mandataria fue consultada sobre el retorno del cofre sin ella e indicó que no está obligada a dar detalles de su presencia en Asia. “Siempre hay un cambio de turno y dije al inicio que la presidenta usa cinco vehículos. Efectivamente, fui en uno y me recogieron en otro con toda mi escolta, con todos los motorizados, con absolutamente todo”, sostuvo.

Jefa de Estado se niega a responder a quién visitó en el condominio Mikonos. | TV Perú

El hecho fue respaldado por el abogado de Félix Montalvo, conductor del primer vehículo en el que se transportó la dignataria. “Llegó una comitiva completa con un nuevo cofre. Este nuevo cofre se queda esperando a la presidenta. Lo que mi cliente me cuenta que el relevo se dio en el kilómetro 108 después de lo que haya sucedido no tenemos conocimiento”, mencionó a Punto Final. ¿El problema? Además de que no existan registros de su presencia, tampoco los hay de otros autos pertenecientes al Despacho Presidencial.

El dominical en mención analizó los 1.200 vehículos exonerados que pasaron el 25 de febrero por los peajes administrados por Rutas de Lima. En el de Punta Negra, por donde se tiene que pasar si va de Sarapampa hacia Lima, no existen registros de autos presidenciales con excepción del cofre. ¿Entonces, con qué auto de la Presidencia Dina Boluarte volvió a Palacio de Gobierno?

“Dado que el vehículo de placa EGR844 llegó a Palacio pasadas las 9:30 de la mañana, una comitiva presidencial ha tenido que pasar por el peaje de Conchán a tempranas horas. Sin embargo, analizando las 168 placas que pasaron por Conchán ese día, en ninguna de ellas, se puede apreciar una comitiva”, indican en el reportaje.

No existen rastros de Dina Boluarte y su segunda comitiva, según Punto Final. | Infobae

Consultado sobre ello, Burgos adelantó que evaluarán las contradicciones. “El abogado dice una cosa. Palacio dice otra versión. Pero nosotros tenemos que analizarlo en conjunto todo lo que ellos han mencionado”, dijo.

“Definitivamente, existe una mentira sistemática en el tema del cofre. […] Hay algo muy oculto, quizá nos encontramos ante un caso de Sarratea, un Sarratea 2, o también nos encontramos a la ayuda que se le facilitó a un prófugo de la justicia”, sentenció.

Dos propietarios se negaron al registro

Sobre la intervención fallida en el sector D del condominio, donde se creía que Cerrón se ocultaba. De las 66 casas, solo dos dueños negaron el ingreso voluntario de la policía a las viviendas y ambas presentaban movimientos sospechosos, con constantes visitas de personas de identidades poco claras. El propietario de una de ellas, Marco Bravo, reportó el ingreso de vehículos con placas falsas. Al ser consultado, indicó que Herrera deberá salir a rectificarse.

“Hubo un error, yo ya hablé con el presidente de la junta, seguro saldrá a la prensa para rectificarse. Yo no tengo por qué hablar nada con usted, todas las indagaciones y descargos los tiene el señor”, mencionó.