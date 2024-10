Patricio Suárez-Vértiz se pronuncia sobre el fallecimiento de su madre: “Ya está con su Pedro y se fue en paz”

Patricio Suárez-Vértiz se pronuncia sobre el fallecimiento de su madre: “Ya está con su Pedro”. (Video: Radio Nacional)

La partida de Rosita Alva, madre del cantante Pedro Suárez-Vértiz, ha generado un gran impacto entre sus seguidores y el público. A menos de un año del fallecimiento del rockero, su madre partió “en paz”, como lo confirmó su otro hijo, el también cantante Patricio Suárez-Vértiz.

El fallecimiento de Alva, a los 88 años, ha sido inesperada para su entorno. Patricio, hermano de Pedro, se pronunció sobre ello y confirmó que su madre gozaba de buena salud. “Era una persona muy saludable. No hay una fecha para poder calcular cuando una persona va a partir y estamos tranquilos porque está bien, se fue en paz, no sintió nada. Ahora está con su Pedro, que es lo que ella quería”, comentó Patricio a Radio Nacional, recordando también el reciente fallecimiento de su hermano.

“No llegó al año (del fallecimiento de Pedro), (mi madre) estaba muy bien de salud, parece que ha sido el designio de la vida, y estamos todos satisfechos porque estaba muy contenta y se fue sin sentir, que es lo más tranquilo”, comentó el cantante.

Rosita Alva, madre de Pedro Suárez-Vértiz, falleció el pasado viernes 25 de octubre del 2024. Instagram.

Fallecimiento de la madre de Pedro Suárez-Vértiz

La noticia del fallecimiento de Rosita Alva se empezó a difundir a través de las redes sociales, donde la comunidad de seguidores del artista, conocida como ‘Los Pedromaniáticos’, expresó su pesar y ofreció sus condolencias a la familia Suárez-Vértiz y Alva.

En sus mensajes, recordaron a Rosita como una persona de gran corazón y una figura esencial en la vida de su hijo. “Con profundo pesar, queremos comunicar el sensible fallecimiento de nuestra querida Rosita Alva, la madre de Pedro Suárez-Vértiz”, se lee en el comunicado.

“Quienes la conocimos, podemos dar fe de que fue un ángel en la tierra una mujer increíble y de un corazón enorme. Desde este espacio, extendemos nuestro abrazo y nuestro pesar a toda la familia Suárez-Vértiz y Alva”, comentaron ‘Los Pedromaniáticos’.

Se sabe que el velorio de Rosita Alva se lleva a cabo en la Iglesia de Fátima desde las 4 p.m. del sábado 26 de octubre, donde amigos y familiares se vienen acercando para rendir homenaje a su memoria.

(Los Pedromaniáticos/Facebook)

María Fe, hija de Alva y hermana de Pedro y Patricio, compartió en Instagram que su madre, a quien llamaba cariñosamente “mi roti”, ha partido para reunirse con su hijo y su hermano Hernando.

Quienes han conocido a Rosita Alva, comentan que jugó un papel crucial en la carrera musical de Pedro Suárez-Vértiz. Desde sus inicios, ella estuvo a su lado, apoyándolo y convirtiendo su hogar en un espacio de ensayo para él y su hermano Patricio. En una aparición televisiva en 2023, en ‘El Reventonazo de la Chola’, Rosita recordó cómo su casa se transformó en un centro de creatividad musical, donde los amigos de sus hijos se reunían para compartir almuerzos y practicar música.

Despedida de Cynthia Martínez a su suegra

Cynthia Martínez esposa de Pedro Suárez-Vértiz ha compartido un conmovedor mensaje en sus redes sociales tras el fallecimiento de su suegra, Rosita Alva. En su cuenta de Instagram, Martínez dedicó unas emotivas palabras a su suegra, mostrando el cariño y respeto que sentía por ella.

”Gracias, Rosi, por darme al amor de mi vida y hoy ya estás con él”, fue el conmovedor mensaje de despedida que le dio Martínez a la madre de su amado esposa, Pedro Suárez-Vértiz.

Cynthia Martínez y su emotivo mensaje tras el fallecimiento de la madre de Pedro Suárez-Vértiz

Patricio Suárez-Vértiz recuerda cuando tuvo que decirle a su madre la partida de Pedro

Patricio Suárez Vértiz, hermano de Pedro, relató el doloroso momento en que tuvo que comunicarle a su madre la noticia del fallecimiento de su hijo menor. En una entrevista en el podcast de Ricardo Rondón, Patricio describió la dificultad de encontrar las palabras adecuadas para comunicar la triste noticia a su madre, antes de que ella pudiera enterarse por otros medios.

En julio de este año, Patricio recordó con serenidad el día en que tuvo que enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida. Explicó que, tras una larga batalla contra una enfermedad que lo alejó de los escenarios, Pedro finalmente falleció, dejando atrás una carrera llena de éxitos y una base de fanáticos que sigue celebrando su música.

Patricio Suárez-Vértiz comparte el difícil momento de comunicarle a su madre el fallecimiento de su hermano. (Captura: Podcast 'Habla Serio')

Patricio destacó lo complicado que fue para él comunicarle a su madre que Pedro ya no estaría con ellos. “Bravo es tener que darle a una madre la noticia de que su hijo ya no va a verla”, expresó Patricio, quien intentó preparar a su madre para la noticia antes de que ella pudiera escucharla en la radio.

“Imagínate enterarte por los medios, le pudo haber dado un chucaque a mi madre, y yo fui pensando ¿Cómo le digo? Llego a la casa y ella me dice ‘hijito, quieres un cafecito’. Feliz estaba y en un momento dije ¿Qué hago? Pero no hay palabras perfectas para decirle a una persona eso, a una madre. No le dije nada de muerte, pero que ha pasado a mejor vida”, contó el cantante.