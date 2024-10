Pamela López revela que Christian Cueva se llevó todo el dinero de los seguros universitarios de sus hijos

Pamela López acusa a Christian Cueva de llevarse todo el dinero de los seguros universitarios de sus hijos. América Hoy.

Pamela López, esposa de Christian Cueva, realizó fuertes declaraciones en exclusiva para el programa ‘América Hoy’, revelando que el futbolista de Cienciano habría retirado todo el dinero que había sido destinado para el seguro universitario de los tres hijos que tienen en común.

En primer momento, Pamela contó que el popular “Aladino” no asistió a la segunda cita de conciliación que tenían programada para establecer acuerdos sobre la pensión alimenticia, lo que ha dejado en una delicada situación a sus pequeños.

Pamela López no ocultó su indignación ante la actitud del futbolista y lamentó que, hasta la fecha, Cueva no haya depositado ni un sol para la manutención de sus hijos. “Mis hijos no están recibiendo nada de él. Es como si se hubiera desentendido por completo. Ni siquiera tienen seguros universitarios ahora, porque él los ha cancelado”, declaró, visiblemente afectada.

Agregó que Christian Cueva habría retirado todo el dinero de las cuentas que estaban destinadas a los estudios de sus hijos, lo que ha dejado a la familia en una situación económica precaria.

“Tenían un seguro universitario y él lo canceló. Se llevó todo el dinero de las cuentas. No puedo creer que esté actuando de esta manera, porque no me perjudica a mí, sino a nuestros tres hijos”, señaló con frustración.

La situación se agrava aún más cuando López detalló que los seguros de estudios que tenían sus hijos fueron cancelados por el futbolista, dejándolos sin esa protección financiera para tener una profesión en el futuro. “Mis hijos tenían un seguro universitario, algo que habíamos pactado para asegurar su futuro, y él lo canceló. Se llevó el dinero de las cuentas, algo que me parece una falta total de responsabilidad como padre”, explicó.

La influencer trujillana lamentó que, pese a la situación, ni el club Cienciano ni su presidente, Sergio Ludeña, se han comunicado con ella para intentar mediar o solucionar el problema. “Se comprometieron a asegurarse de que Christian cumpla con sus hijos, pero hasta ahora no he recibido ningún tipo de contacto o apoyo de su parte. Esto no solo afecta a mí, sino principalmente a los niños, quienes son los más perjudicados en todo esto”, expresó.

Pamela López responde a los comentarios despectivos de Christian Cueva.

En otro momento de la entrevista, Pamela López se refirió a los comentarios que Christian Cueva hizo en una conversación con la nana de sus hijos, en la que la mando a “vender marcianos” para mantener a sus pequeños.

“En una conversación con la nana de mis hijos, él me mandó a vender marcianos. Yo no tengo nada en contra de vender marcianos, ni de ser influencer o emprendedora. Lo que me molesta es el tono despectivo con el que lo dijo”, explicó Pamela.

Visiblemente afectada, López aclaró a Christian Cueva que ella fue su pareja formal por 13 años y su esposa, con ello afirmó que merece respeto por todo el trabajo que hicieron juntos. “Fueron 13 años juntos. No fui su amante, su novia, ni su querida, fui su esposa, soy su esposa. Conozco mis derechos y sé lo que les corresponde a mis hijos”, señaló, dejando en claro que no piensa quedarse callada ante la situación.

Además, explicó que, aunque Cueva dejó la casa y la situación ha sido difícil, ha logrado mantener a sus hijos y proporcionarles todo lo que necesitan, sin que su estilo de vida cambie drásticamente. “Él se fue de la casa y me dejó en la nada. Pero a pesar de todo, mis hijos siguen viviendo con la misma calidad de vida. Yo me encargo de ellos. Todos los fines de semana salimos, les doy recreación y todo lo que necesitan. Pero es muy difícil hacerlo sola, y es injusto que él no cumpla con sus obligaciones”, afirmó, quebrándose por la emoción.

Pamela concluyó su declaración con un pedido a Christian Cueva, exhortándolo a cumplir con sus responsabilidades como padre. “Esto no es un tema entre él y yo, es por nuestros hijos. Ellos no pidieron venir a este mundo, y no merecen pasar por esto. Espero que recapacite y entienda que su deber es con ellos”, finalizó.

