Yahaira Plasencia confiesa que sí coincidió con Jefferson Farfán y hace ascos a exsaliente a Jerson Reyes

Yahaira Plasencia habla de sus encuentros con Jefferson Farfán y le hace asco a Jerson Reyna. Amor y Fuego

La cantante Yahaira Plasencia se presentó en el programa Amor y Fuego y no dudó en responder preguntas relacionadas con su pasado amoroso y, en particular, por su supuesto ‘remember’ con el futbolista Jefferson Farfán. En el espacio conducido por Gigi Mitre y Rodrigo González, la salsera no tuvo reparos en confirmar que, efectivamente, coincidió en más de una oportunidad con el futbolista en discotecas, aunque negó que hubiese algún tipo de reconciliación amorosa entre ambos. Además, tuvo una inesperada reacción cuando le recordaron a Jerson Reyes, con quien se le vinculó en un escándalo de infidelidad en 2016.

El punto de partida de la conversación fue una mención del futbolista Paolo Guerrero en el podcast “Enfocados”, donde dejó entrever que Yahaira y Jefferson habrían tenido un ‘remember’. Ante esta insinuación, la cantante fue clara en su respuesta.

“Yo me entero de ese capítulo del podcast y quedé sorprendida, en qué momento. Yo creo que ha sido chacota de sus amigos”, expresó en el programa de espectáculos. Cuando Gigi Mitre le preguntó si le parecía extraño que Jefferson no desmintiera las afirmaciones de Guerrero, Yahaira aseguró que ella sí lo hizo: “Yo sí lo desmentí”, sentenció, dejando claro que está soltera y que no hay nada más que una coincidencia casual con el exjugador.

Yahaira Plasencia habla de su pasado amoroso en Amor y Fuego. Composición Infobae Perú

En cuanto a los encuentros en discotecas, Yahaira confirmó que sí ha coincidido con Jefferson Farfán en más de una ocasión en estos lugares, aunque siempre manteniendo una distancia respetuosa. La artista detalló que ambos han estado presentes en el mismo recinto, pero que nunca han cruzado palabra.

“Hemos coincidido en las mismas discos y todo siempre ha estado súper bien, él con su gente”, afirmó. Al ser consultada sobre si se saludaron, Yahaira fue directa: “A mí me dicen que está, y supongo que a él también, pero nunca nos hemos saludado. Sí lo saludaría: hola y chau, como él mismo lo dijo una vez”.

Con esta declaración, Yahaira Plasencia intentó poner fin a los rumores que indicaban un posible acercamiento amoroso entre la cantante y el futbolista. Aunque admitió que la coincidencia en eventos sociales es inevitable, dejó claro que no existe más que una relación cordial entre ellos. “No tengo problema en saludarlo si lo veo”, dijo la salsera.

Yahaira Plasencia habla de Jefferson Farfán.

Le hace ascos a Jerson Reyes

Sin embargo, la entrevista no terminó ahí. Uno de los momentos más comentados de la conversación fue cuando Gigi Mitre le preguntó a Yahaira Plasencia sobre sus parejas sentimentales. La salsera fue precisa al decir que solo ha tenido tres relaciones importantes en su vida: con Hernán Hinostroza, Jefferson Farfán y Jair Mendoza.

Fue entonces cuando alguien del equipo de producción mencionó el nombre de Jerson Reyes, lo que provocó una inesperada reacción de Yahaira. “¡No, qué asco!”, exclamó la cantante, dejando claro que no tiene el mejor recuerdo del futbolista con quien se le vinculó en el 2016.

Esta reacción no pasó desapercibida para Gigi Mitre, quien entre risas comentó: “Le dicen Jerson Reyes y dice qué asco. Ahora sí te da asco, pero en su momento bien que soltaba la metralleta”, haciendo referencia al escándalo mediático que envolvió a Yahaira y Reyes hace años. La cantante, intentando suavizar su comentario, se disculpó entre risas: “Perdón, fue un lapsus”, dijo.

Conversación de Jerson Reyes con Yahaira Plasencia.

¿Qué pasó entre Yahaira Plasencia y Jerson Reyes?

El escándalo con Jerson Reyes fue uno de los más sonados en la vida pública de Yahaira Plasencia. En 2016, el futbolista se sentó en el famoso sillón rojo del programa “El Valor de la Verdad”, donde reveló detalles íntimos de su supuesto romance con la salsera.

Según Reyes, él y Yahaira tuvieron una relación en dos momentos diferentes del 2015, coincidiendo con el inicio de la relación de la cantante con Jefferson Farfán. Estas declaraciones desataron una tormenta mediática que marcó un antes y un después en la carrera de la cantante.

Con el paso del tiempo, Yahaira ha intentado dejar atrás los escándalos y enfocarse en su carrera musical, pero es evidente que algunos episodios de su vida personal siguen siendo un tema recurrente en la prensa de espectáculos. A pesar de ello, la cantante ha tratado de manejar la situación, como lo hizo en su reciente entrevista en ‘Amor y Fuego’.

En el 2016, Jerson Reyes se sentó en el programa de Beto Ortiz y contó su verdad sobre Yahaira Plasencia.