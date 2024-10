General PNP Óscar Arriola defiende su viaje a Panamá por auspicio de revista vinculada a Andrés Hurtado: “Fue un reconocimiento”

El miembro de la Policía Nacional del Perú negó vínculo con el presentador de televisión que hoy cumple prisión preventiva. (Fuente: Beto a saber/Willax)

El general Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional (PNP), defendió este miércoles el auspicio que recibió de una revista vinculada al presentador de televisión Andrés Hurtado para un viaje a Panamá en julio de 2022. “Tengo 34 años de servicios intachables, nunca he tenido un proceso penal”, declaró en una entrevista difundida por Beto A Saber.

Arriola enfatizó que el viaje no fue un regalo, sino un reconocimiento. “Costean mis pasajes y alojamientos porque, si no, no voy. Simplemente, no voy si no lo pagan”, explicó. Asimismo, aclaró que la institución policial no lo envió formalmente, pero tuvo conocimiento de la actividad, ya que contó con una autorización de viaje al extranjero firmada por su comando. “He pedido un permiso por cuatro días para el viaje”, añadió.

El evento de reconocimiento —precisó Arriola— constó de dos partes, una en Lima y otra en Panamá. “Como parte complementaria a la ceremonia que hubo el 15 de julio de 2022, el único día que vi a ‘Chibolín’ fue en una cena acá en Miraflores antes del evento”, refirió.

Asimismo, el general exigió que se retire su imagen de un tablero elaborado por el programa, en el cual se le relaciona a Hurtado, encarcelado por una trama de tráfico de influencias, lavado de activos y sobornos. “El honor que tengo no se puede mancillar por una apreciación irresponsable. Tengo el derecho de exigir que se saque mi foto”.

Óscar Arriola y Andrés Hurtado en una fotografía inédita difundida en Beto A Saber

También anunció que tomará medidas legales contra el conductor del programa, Beto Ortiz. “Esta es la materialización del delito contra el honor que se llama difamación agravada. ¿Quién dispuso la captura de Andrés Hurtado? Yo, señor, quiero que se sepa. Yo lo voy a querellar a usted. Los derechos se exigen, la doctrina habla de que se exigen los derechos”, subrayó.

Según María Teresa García, fundadora de la revista Vip Diplomática, los viáticos de Arriola fueron cubiertos para que dictara una ponencia en su calidad de jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), cargo que ocupaba en ese momento. De acuerdo con Cuarto Poder, Hurtado diseñó una estrategia para acercarse al poder por medio de esta publicación como medio paralelo a su programa, actualmente fuera del aire.

Ana Altamirano, allegada al presentador e hija de la fundadora, jugó un papel crucial al insertarse en círculos influyentes para obtener eventuales beneficios personales y lograr más de 20 órdenes de servicio por un total de 250 mil soles en municipalidades cuyos alcaldes fueron premiados por la revista.

Las ceremonias en Panamá, donde Hurtado actuaba como coanfitrión, también contaron con la participación de figuras como Jorge Luis Ortiz Marreros, exfuncionario de la administración de Dina Boluarte, quien tras recibir un premio nombró a Altamirano como subprefecta de Asia.

Días atrás, en la misma televisora, Arriola confirmó que aceptó el viaje a Panamá, pero aclaró que la invitación no provino del presentador, “sino los señores que aparecen en esos documentos de la revista”. Destacó que tiene más de 60 reconocimientos y que este premio fue uno más.

El general también mencionó una invitación al mismo premio el año siguiente, a la que no asistió por instrucción del comandante general Jorge Angulo. Consideró que preferiría no volver a participar en eventos similares y ratificó que solo vio a Hurtado una vez en su vida.

“A ‘Chibolín’ lo vi ese 15 de julio de 2022, nunca más lo he vuelto a ver, ni he tenido una sola comunicación. No he comido ni un cebiche con él, ni me ha pedido un favor, ni me ha enviado a alguien. Nada de nada. (...) Si hubiera estado ahí, ¿qué tiene de malo? No hay una sola vinculación con él”, afirmó.