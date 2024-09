Janet Barboza cuestiona el rol de jurado de Milett Figueroa en el ‘Cantando 2024′: “Es aburrida y nada polémica”

Janet Barboza y Brunella Horna, conductoras de América Hoy, no se contuvieron al criticar la participación de Milett Figueroa como jurado en el reality argentino Cantando 2024. Durante la emisión del programa, las presentadoras calificaron la actuación de Milett como “aburrida” y carente de polémica, algo que, según ellas, es necesario para captar la atención del público. “La presencia de Milett como jurado me parece sosa y hasta aburrida. Pensé que podría ser más llamativa, pero no trasciende”, señaló Barboza.

Por su parte, Brunella Horna fue más dura en sus comentarios, afirmando que la modelo no fue seleccionada como jurado por su capacidad para evaluar las técnicas vocales de los participantes, sino por generar controversia. “A ella no la han puesto como jurado para hablar de las notas agudas y graves, sino para pelearse con los participantes y hacer rating”, expresó de manera directa la joven conductora.

Estas críticas no pasaron desapercibidas para la madre de Milett, Martha Valcárcel, quien decidió intervenir y defender públicamente a su hija durante el programa. A través de una llamada en vivo, Valcárcel dejó claro que la opinión de las conductoras no representa la realidad de cómo Milett es vista en Argentina y otros países. “Eso lo dices tú y las personas a las que tal vez no le cae simpática. Toda Argentina está feliz con ella, tiene clubes de fans allí, en Uruguay y en otros países”, respondió enfáticamente.

Janet Barboza contra Milett Figueroa. (Foto: Captura de América Hoy)

Janet Barboza intentó suavizar la situación, pero las palabras de la madre de Milett dejaron en claro que no estaba dispuesta a permitir críticas infundadas hacia su hija. Según Martha Valcárcel, Milett ha logrado ganarse el cariño del público argentino, algo que sus detractoras en Perú no parecen entender.

Giovanna Valcárcel defiende a su prima de las críticas que viene recibiendo

Giovanna Valcárcel, prima de Milett Figueroa, se mostró solidaria y expresó su apoyo hacia Milett en esta nueva etapa de su carrera en Argentina. Durante una entrevista, Giovanna señaló que, aunque no ha tenido la oportunidad de cantar con su prima, siempre le ha deseado lo mejor en su crecimiento artístico. “Yo no he cantado nunca con ella, pero sí con mi tía Martha, que tiene una gran voz. Milett estudió con Shantall Young, quien también es una gran cantante. Nunca hemos cantado juntas, pero admiro su esfuerzo”, mencionó.

Giovanna Valcárcel en ‘El Gran Chef Famosos: El Restaurante’. Foto: Paula Díaz.

Giovanna reconoció el esfuerzo que Milett ha puesto en su carrera y destacó su dedicación. Para ella, cada artista debe construir su propio camino y demostrar su talento de la mejor manera posible. “Ella está construyendo su carrera, cada uno muestra lo que puede, y sé que ella va a mostrar lo mejor que tiene”, agregó con confianza.

Finalmente, la conductora reafirmó su deseo de éxito para su prima, más allá de los lazos familiares. “Le deseo lo mejor, no solo porque es mi familia o porque compartimos la misma sangre, sino porque sé que está trabajando duro y dará lo mejor de sí misma”, concluyó Giovanna, evidenciando su apoyo incondicional a Milett en esta nueva etapa profesional.