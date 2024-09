Andrea San Martín desmiente a Deyvis Orosco y advierte tener pruebas: “La dueña de la radio no sabía que llamó”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Este 16 de septiembre, la modelo Andrea San Martín se presentó en el programa Magaly TV La Firme para responder contundentemente a Deyvis Orosco, luego de que el cantante insinuara que se había distorsionado el contexto de una videollamada que le realizó en agosto pasado.

Como se recuerda, el popular ‘Bomboncito’ explicó en redes sociales que intentó comunicarse con su expareja para un tema laboral, mencionando que había hablado previamente con Karen Capuñay, la dueña de la radio donde trabaja la exchica reality.

San Martín desmintió esta versión en la entrevista con Magaly Medina, afirmando que Capuñay no estaba al tanto de la llamada, y que más bien no sabía nada al respecto. Durante su intervención, la influencer explicó que fue ella quien informó a Karen al día siguiente sobre la videollamada, dejando claro que la dueña de la radio no tenía conocimiento previo de la situación.

“Ni ella estaba enterada que él me llamó porque yo le conté al día siguiente”, declaró Andrea, visiblemente molesta. Además, expresó su descontento con Karen por no haber sido más clara y directa, dejando entrever que podría haber un conflicto entre ellas por cómo se manejó la situación.”Aquí ahorita, estoy molesta por Karen, la verdad”

Andrea se mostró indignada por lo que consideró una falta de transparencia por parte de Karen Capuñay. “Está bien que Deyvis sea artista de la radio, pero ambas trabajamos ahí, y que se preste para mentir no me parece”, señaló. San Martín agregó que buscaría reunirse con Karen para esclarecer los hechos y evitar que se repita una situación similar.

Andrea San Martín explota contra Deyvis Orosco en el set de Magaly

En su conversación con Magaly Medina, la ‘ojiverde’ dejó en claro que no iba a permitir que se cuestionara su versión de los hechos, reafirmando que no tenía cómo saber lo que estaba haciendo Deyvis en el momento de la videollamada. “Tengo 34 años y no voy a dejar que digan que estoy mintiendo”, subrayó la exmodelo.

Además, reiteró que Karen Capuñay no estaba presente ni tenía conocimiento de la videollamada en cuestión.“Ni ella estaba enterada que él me llamó porque yo le conté al día siguiente. Así que el lunes mismo pido reunión a ver qué me va a decir, aunque supongo que van a medir sus palabras porque ya saben cómo soy. ¡Para tal caso por qué no me llamó Karen, es más factible que le conteste a Karen que a Deyvis pues! ¡Yo cómo voy a saber que estaban reunidos, por favor!”, dijo indignada.

”Aquí ahorita estoy molesta por Karen la verdad... está bien que sea artista de la radio, pero para tal caso ambas pertenecemos ahí y que se preste para mentir no me parece y sí que la voy a buscar el lunes porque hoy no fue porque estuvo con Deyvis todo el día, armando seguro todo lo que iba a responder”, agregó San Martín.

Andrea San Martín a Deyvis Orosco: “No discutas con quienes tienen prueba de todo”

Eso no quedó ahí, pues Andrea San Martín no se quedó callada ante las recientes declaraciones de Deyvis Orosco y utilizó sus redes sociales para enviar un fuerte mensaje al cumbiambero.

En una clara respuesta a los comentarios que el cantante hizo sobre la videollamada que le realizó a la exmodelo en agosto, Andrea no dudó en dejar en claro que tiene pruebas para desmentir cualquier versión que la contradiga.”No discutas con quienes tienen prueba de todo”, escribió la ojiverde en sus redes, dejando en evidencia que está preparada para refutar cualquier afirmación que ponga en duda su versión de los hechos.

Andrea San Martín desmiente a Deyvis Orosco y advierte tener pruebas: “La dueña de la radio no sabía que llamó”. (Captura: Magaly TV La Firme)