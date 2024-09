Paco Bazán envió carta notarial a Jesús Alzamora por llamarlo ‘odiador de niños’ y le responde por duro comentario sobre su familia

Paco Bazán envía carta notarial a Jesús Alzamora. ATV / Ric La Torre

Paco Bazán y Jesús Alzamora se encuentran en el ojo de la tormenta debido a sus enfrentamientos. Sin embargo, en un giro reciente de sus últimas tensiones, el conductor de ATV decidió llevar el conflicto a un nivel legal, enviándole una carta notarial. Así lo anunció el propio exfutbolista en su programa El deportivo, en otra cancha, donde le pide que muestre que es un ‘odiador de niños’, como así lo calificó el actor.

Asimismo, le reprochó que “después de una hora y diez de decir que hace televisión blanca, decir que es el mejor ser humano del mundo posible y tiene un matrimonio maravilloso”, no puede usar su pantalla para “decirme que yo me meto con las familias”.

Como se recuerda, Jesús Alzamora usó su espacio de YouTube La Lengua para reprocharle por haber mencionado la cadena que tiene en el cuello y el collar en la muñeca, pues estos detalles son muy significativos para él y para su familia, y según el actor, Paco Bazán lo sabía.

Muy enojado, Bazán exigió a Alzamora que pruebe sus palabras y dejó claro lo mucho que lo había ofendido que diga: “Que te concentres en en recuperar lo que has perdido”, en clara referencia a su matrimonio, el cual públicamente ha dicho que quiere recobrar. “¿Qué he perdido? He perdido a mi familia. ¿Eso no es un golpe bajo de un cobarde?”, preguntó bastante enojado a través de un enlace con Magaly TV La Firme.

Jesús Alzamora responde a Paco Bazán y lo llama odiador de niños. Composición Infobae Perú

Pide a Alzamora que pruebe sus acusaciones

En su programa El deportivo, en otra cancha, Paco Bazán continuó con el tema y anunció que su abogado ya se encargó de hacerle llegar una carta notarial a Jesús Alzamora, por los fuertes calificativos que tuvo contra él. Además de asegurar que él quiso dañarlo a propósito.

“Podría pasar todo lo que has dicho, pero sería hacerte un favor y darte pantalla. Créeme que no voy a ensuciar mi programa con tu discurso de insultos y falsedades. Ya mi abogado te envió la carta notarial y este ya es un tema que está en escenario legal en donde corresponde. Yo no volveré a pronunciarme al respecto. Si a ti lo que realmente te molestó que diga que eres un sobón, debiste solucionarlo de otra manera”, dijo bastante furioso.

“Prueba que yo sabía la historia personal de tu esposa y el significado de tu denario y collar. Prueba que yo soy un odiador de niños, prueba eso. Eso no te lo voy a pasar por alto. Prueba que yo sabía esa historia detrás de esos símbolos, en tu muñeca y en tu cuello. Prueba de que yo soy un odiador de niños, prueba de que yo destruyo familias”, continuó.

Paco Bazán furioso contra Jesús Alzamora por meterse con su familia y llamarlo 'odiador de niños'. Composición Infobae Perú

¿Qué es lo que dijo Jesús Alzamora?

En su programa de YouTube, Jesús Alzamora se dirigió a Paco Bazán para criticarlo por burlarse de unos símbolos que él llevaba en su cuello y muñeca, pese a haberle explicado hace un año atrás. Con gran enojó, no solo lo llamó ‘odiador de niños’, sino también que se concentre en recuperar lo que perdió, en referencia a su familia.

“Él es un odiador de niños, es una persona que cae tan bajo que se tiene que meter con la familia. Es un tipo que está visto como un bufón. Una especie de ameba parlante, como un maniquí, sin ningún tipo de idea. Él piensa que todo es insultar, gritar, confundir a la gente, difamar, meterse con la familia que es lo más grave”, indicó el actor en su espacio digital.

“Para que entiendas la catadura moral de esta gente, de este muchacho, él sabía lo que estaba haciendo (al criticarlo), sabía lo que simbolizaba este denario (se toca la muñeca), él sabía lo que simbolizaba el collar. Él lo sabía porque yo se lo dije”, indicó el recordado ‘maguito’ de Al Fondo Hay Sitio.

Dicho esto, recordó el momento en que le contó a Paco Bazán el valor de sus prendas. “Él se me acercó y se sentó en mi set, y lo primero que me dijo es ¿tú eres católico?. Ni si quiera hola. ‘Sí, soy católico, por qué’ (le respondió). ‘Porque tú estás prohibido de usar un denario y un collar de mantras o de buda, algo así’. Yo le dije, ‘este denario me lo compró mi esposa y simboliza los tres años que no pudimos ser padres, y el collar lo usó porque yo agarraba estas cuentas del collar porque me daba picos de ansiedad porque no sabía si mi hijo iba a vivir conmigo o no. ¿Quién eres tú para decirme qué ponerme? ¿Qué te has creído?’”, le cuestionó.

Jesús Alzamora y el dardo que envió contra Francisco Bazán. Magaly TV La Firme

El feroz dardo de Alzamora contra Bazán

Jesús Alzamora indicó que a raíz de este encuentro en la Teletón, Paco Bazán lo ha criticado duramente, llamándolo sobón e insultándolo. El esposo de María Paz Gonzáles-Vigil concluyó su intervención con un fuerte mensaje contra el exfutbolista.

“Yo aprovecharía para decirte Francisquito Bazán, por qué en lugar de concentrar esa energía en odiar a la familia, a los hijos de la gente, a las personas en general, no te concentras en recuperar lo que has perdido. Tú sabes qué es, concéntrate en recuperar lo que has perdido, anda por ahí”, sentenció el conductor, en clara referencia a la situación que enfrenta Paco Bazán con la madre de sus hijos, de quien está separado.

Como se recuerda, en más de una ocasión, el exfutbolista ha expresado su deseo de recuperar a su familia, es por ello que no se involucra con otra persona y se mantiene en castidad.

Paco Bazán comentó que la esposa de Jesús Alzamora está confundida. | ATV