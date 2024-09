Jesús Alzamora responde a Paco Bazán y le lanza feroz dardo sobre vida familiar: “Concéntrate en recuperar lo que has perdido”

Jesús Alzamora y el dardo que envió contra Francisco Bazán. Magaly TV La Firme

Jesús Alzamora olvidó la calma y respondió fuertemente a Paco Bazán luego que éste cuestionara la pulsera y cadena que siempre lleva el actor. “Estás confundido en la vida, por eso usas una pulsera que representa al cristianismo, y en el cuello otra que representa al budismo. Así de confundido vas por la vida”, fueron las palabras del conductor de ATV, aquella que no toleró el popular ‘maguito’.

Bastante mortificado, Jesús Alzamora lo llamó “odiados de niños”, además, cuestionó que se haya metido con su vida familiar, pues los accesorios que usa tanto en el cuello como en la muñeca tienen un significado especial. Según indicó el actor, Paco Bazán sabía, porque se lo dijo en una ocasión cuando se coincidieron en la Teletón.

“Él es un odiador de niños, es una persona que cae tan bajo que se tiene que meter con la familia. Es un tipo que está visto como un bufón. Una especie de ameba parlante, como un maniquí, sin ningún tipo de idea. Él piensa que todo es insultar, gritar, confundir a la gente, difamar, meterse con la familia que es lo más grave”, indicó.

Jesús Alzamora no se quedó ahí, pues no solo usó su espacio de YouTube para aclarar que Paco Bazán sabía el significado de los accesorios que usaba, sino también para criticar los valores del conductor de ATV. “Para que entiendas la catadura moral de esta gente, de este muchacho, él sabía lo que estaba haciendo (al criticarlo), sabía lo que simbolizaba este denario (se toca la muñeca), él sabía lo que simbolizaba el collar. Él lo sabía porque yo se lo dije”, indicó el recordado ‘maguito’ de Al Fondo Hay Sitio.

María Paz Gonzáles-Vigil lloró por los comentarios de Paco Bazán.

Recuerda enfrentamiento con Paco Bazán en la Teletón

El conductor de La Lengua recordó el momento en que le contó a Paco Bazán el valor de sus prendas. “Él se me acercó y se sentó en mi set, y lo primero que me dijo es ¿tú eres católico?. Ni si quiera hola. ‘Sí, soy católico, por qué’ (le respondió). ‘Porque tú estás prohibido de usar un denario y un collar de mantras o de buda, algo así'. Yo le dije, ‘este denario me lo compró mi esposa y simboliza los tres años que no pudimos ser padres, y el collar lo usó porque yo agarraba estas cuentas del collar porque me daba picos de ansiedad porque no sabía si mi hijo iba a vivir conmigo o no. ¿Quién eres tú para decirme qué ponerme? ¿Qué te has creído?’”, le cuestionó.

Jesús Alzamora le responde a Paco Bazán por llamarlo 'ayayero'.

Alzamora señala que a raíz de este encuentro, Paco Bazán no ha dejado de criticarlo. “Desde ese año, constantemente me insulta, dice que soy un sobón. Todo tiene sentido. Nadie te insulta con una pulsera o un collar si no sabe que te va a herir”, remarcó. En otro momento, el esposo de María Paz Gonzáles-Vigil señaló que estaba esperando encontrárselo para responderle frente a frente, sin embargo, no se dio la ocasión.

Asimismo, preguntó, quién es el real ‘CPP’, si fue Paco el que apareció en un programa de Magaly Medina a “suplicar y mendigar suscriptores”.

Fuerte mensaje a Paco Bazán

Finalmente, se dirigió a Paco Bazán y le envió un certero dardo sobre su vida personal. “Yo aprovecharía para decirte Francisquito Bazán, por qué en lugar de concentrar esa energía en odiar a la familia, a los hijos de la gente, a las personas en general, no te concentras en recuperar lo que has perdido. Tú sabes qué es, concéntrate en recuperar lo que has perdido, anda por ahí”, sentenció.

Estas palabras corresponderían a la situación que enfrenta el conductor de ATV con la madre de sus hijos, de quien está separado. En más de una ocasión, el exfutbolista ha expresado su deseo de recuperar a su familia, es por ello que no se involucra con otra persona y se mantiene en castidad.

Jesús Alzamora responde a Paco Bazán y lo llama odiador de niños. Composición Infobae Perú