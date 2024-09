Magaly Medina y Paco Bazán se ríen de las críticas: "Nos elegimos, yo te cacheteo y tú me soboneas". (Captura: Magaly TV La Firme)

En la reciente emisión de Magaly TV La Firme, la conductora Magaly Medina y Paco Bazán protagonizaron un entretenido intercambio sobre las críticas y acusaciones de “sobonería” que rondan al conductor deportivo. En un tono ligero y desenfadado, Medina le dijo a Bazán: “El único que me gusta que me sobonee eres tú, y porque eres de la casa”.

Esta broma surge tras las declaraciones de Jesús Alzamora, quien en su podcast ‘La Lengua’ se refirió a Bazán como “CPP”, acrónimo de “Cercano al Poder” o “Chupamedias Profesional”.

La controversia comenzó cuando Alzamora dedicó un episodio de su programa junto a su esposa para criticar a Bazán, señalando que el conductor se había metido con su familia.

Magaly Medina y Paco Bazán se ríen de las críticas: "Nos elegimos, yo te cacheteo y tú me soboneas". (Captura: Magaly TV La Firme)

Bazán, sin quedarse callado, afirmó que le respondería a Alzamora, pero con altura y en el momento adecuado. Sin embargo, en su enlace con Magaly Medina, ambos aprovecharon para bromear sobre el tema, dejando claro que no se toman tan en serio estas acusaciones.

Medina, fiel a su estilo, le lanzó una broma a Bazán diciendo: “Tú me soboneas, yo te cacheteo”, mientras ambos se reían de la situación. El intercambio, aunque en tono de humor, dejó ver que las críticas de “sobón” no afectan la dinámica que ambos tienen en ATV. “A mí no me gusta la sobonería, pero el único al que le permito hacerlo eres tú, y eso porque eres de la casa”, añadió la periodista, haciendo alusión a la confianza que han forjado en el canal.

Magaly Medina y Paco Bazán se ríen de las críticas: "Nos elegimos, yo te cacheteo y tú me soboneas". (Captura: Magaly TV La Firme)

Bazán a Alzamora: “No soy odiador de niños”

Paco Bazán, por su parte, no negó que en algunos momentos haya sido el “CPP” de Magaly, pero lo tomó con humor y sin darle mayor importancia al término. “Sí, hay momentos en los que soy tu CPP, ¿y cuál es el problema?”, dijo Bazán entre risas, dejando claro que no se siente afectado por las etiquetas que le colocan.

La conversación también abordó las acusaciones que lanzó Jesús Alzamora, quien llamó a Bazán “odiador de niños”, algo que Magaly consideró fuerte. “Es muy fuerte que te llamen odiador de niños”, comentó Medina, mostrando su sorpresa ante las palabras de Alzamora. A pesar de esto, Bazán mantuvo la calma y aseguró que respondería a las acusaciones, pero lo haría en su propio espacio, El Deportivo, en Otra Cancha.

“Podría haber una confusión (...) La fe, depende de lo que creas, debe ser firme, para que entiendan, es como que tengas una muñequera de la U y otra de Alianza, no pues o eres de la U o de Alianza. A mí me gustaría que me demuestre por qué soy un odiador de niños (...) Yo no tenía idea que esas pulseras tenía esos significados”, sentenció.

Magaly TV La Firme EN VIVO.

Paco Bazán exige a Jesús Alzamora que pruebe las acusaciones de burlas a su familia

En medio de la creciente controversia entre Paco Bazán y Jesús Alzamora, el conductor de televisión ha lanzado un desafío directo a su rival. Bazán ha pedido a Alzamora que presente pruebas concretas, en forma de un video, que demuestren que él se ha burlado de su familia o de sus pérdidas personales.

“Le doy un año para que muestre un video donde Francisco Bazán ataque o veje a su familia. Eso no ha ocurrido”, declaró Bazán en una reciente aparición mediática. El conductor destacó que no ha hecho comentarios negativos sobre Alzamora por sus creencias religiosas o el uso de símbolos como pulseras cristianas y collares budistas. “No he opinado que Alzamora sea una mala persona por usar una pulsera cristiana y un collar budista”, aclaró Bazán.

Paco Bazán reconoció haber mencionado el uso de estos símbolos religiosos, pero quiso aclarar el contexto de sus palabras. “Podría haber una confusión. La fe, dependiendo de lo que creas, debe ser firme. Para entenderlo, es como si tuvieras una muñequera de la U y otra de Alianza. No puedes estar en ambos bandos; o eres de la U o de Alianza”, explicó.

Bazán también abordó la acusación de ser un “odiador de niños”, un término que consideró muy fuerte. “A mí me gustaría que me demuestre por qué soy un odiador de niños. Yo no tenía idea de que esas pulseras tenían esos significados”, sentenció, mostrando su desconcierto y descontento con las acusaciones que se han vertido en su contra.

Magaly Medina cuestiona a Jesús Alzamora y a su esposa por llorar al defenderse de Paco Bazán. Composición Infobae Perú