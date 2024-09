Magaly Medina envía indirecta a Rodrigo González “El que lloró en los hombros de ‘Chibolín’ fue otro”. TikTok@riclatorrez.

La disputas entre Magaly Medina y Rodrigo González no tienen cuando acabar. Esta vez, es por la cercanía que ambos habrían tenido con el polémico Andrés Hurtado, quien ha sido acusado de delitos como lavado de activos y tráfico de influencias.

En primer momento, el popular “Peluchín”cuestionó públicamente a la “urraca” por su aparente silencio respecto al escándalo que involucra a “Chibolín”. Y no dudó en señalar la cercanía que había existido entre Medina y Hurtado, insinuando que esta podría ser la razón por la que la periodista no se pronuncia sobre el caso.

Durante su programa, González mencionó que en diversas ocasiones Andrés Hurtado le había llevado regalos a Magaly, algo que, según él, evidenciaba una relación cercana entre ambos.

Frente a estas acusaciones, Magaly Medina no tardó en responder, afirmando que no permitirá que nadie le diga cómo manejar su espacio y qué temas debe tratar.

“Soy yo quien marca la pauta de la farándula peruana”, dijo, reafirmando que su programa es líder en temas de investigación y que otros, como el de Rodrigo González, solo se dedican a replicar lo que ella expone. “Yo marco la pauta, los demás solo copian”, sentenció.

Rodrigo González, por su parte, se mostró firme ante la respuesta de Magaly, asegurando que no tiene miedo de hablar sobre ningún personaje público. “Soy un hombre con la conciencia tranquila, no le temo a nadie”, declaró.

Según González, todo lo que ha logrado en su carrera es fruto de su trabajo y del apoyo del público, lo que le da la libertad de comentar lo que considere relevante. “No tengo problemas en hablar de Magaly, de Tilsa Lozano o de cualquier otra persona en la farándula”, expresó con firmeza.

Magaly Medina envía indirecta a Rodrigo González en relación con su vista a programa de Andrés Hurtado. ATV.

Magaly le recuerda a Rodrigo su paso por el programa de Andrés Hurtado

En la reciente edición de su programa, Magaly Medina aprovechó la oportunidad para lanzar una indirecta a Rodrigo González, recordando que él también acudió al programa de Andrés Hurtado, ‘Sábado con Andrés’, y que durante esa participación, no solo permaneció más de dos horas en el set, sino que incluso derramó algunas lágrimas.

“Hay personas que fueron y pasaron por el programa de ‘Chibolín’, lloraron en su hombro y ahora se santifican respecto a él. Yo nunca le he dado importancia, precisamente porque fui una de las personas que más lo combatió ”, declaró Medina en tono crítico.

La periodista añadió que ella, en contraste, nunca le dio demasiada importancia a Hurtado, a pesar de los rumores que siempre circularon sobre él. Según Magaly, ella fue una de las pocas figuras que lo combatió en su momento. Sin embargo, admitió que sí aceptó acudir a su programa en una ocasión, aunque aclaró que su estancia fue breve debido a que no le gusta ser parte de homenajes en vida.

Rodrigo González explica por qué él y Gigi fueron al programa de Andrés Hurtado.

Magaly Medina detalla su visita a ‘Sábado con Andrés’

Magaly Medina comentó que, a diferencia de otros, su aparición en el programa de Andrés Hurtado fue mínima. “Fui muy poco tiempo porque odio la sobonería, no me gusta que me hagan homenajes como si fuera un ser de otro planeta”, afirmó. Según Medina, prefiere recibir críticas constructivas en lugar de halagos, pues las primeras le ayudan a mejorar.

La periodista también explicó que aceptó ir al programa de Hurtado por pedido exclusivo de las hijas del comediante, Josetty y Gennesis Hurtado, a quienes aprecia mucho desde pequeña.

“Desde los 8 o 9 años, Josetty iba a mi programa porque era fan y yo le permitía la entrada porque a una niña uno no le puede negar eso. Es muy diferente a que sea amiga (de Andrés Hurtado). Una vez fui porque fue una especie de presión de su hija, que me pidió ir al programa de su papá. Me lo pidieron mucho tiempo y decidí ir en un alto a la guerra que yo tenía con él. Eso no quiere decir que él sea mi amigo”, indicó a Infobae Perú.

La periodista resaltó que su participación fue breve y que dejó claro su incomodidad con ese tipo de dinámicas en televisión. “Prefiero mil veces las críticas a que me pongan en un pedestal”, concluyó.

Magaly Medina durante su participación en el programa de Andrés Hurtado. Captura/Panamericana TV