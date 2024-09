Rodrigo González arremete contra Magaly Medina: “Hablo de ella como de Tilsa o cualquiera de farándula”

Rodrigo González usó unos minutos de su programa para responder fuerte y claro a Magaly Medina, quien su última edición de ‘Magaly TV La Firme’ arremetió contra él. Luego de que quedara claro que entre ambos hay una enemistad pública, en más de una ocasión se han tirado dardos.

Esta vez, ambos están enfrentados por el tema Andrés Hurtado. Y es que el canal Willax ha expuesto en sus espacios varios de datos del popular ‘Chibolín’ que evidencian que su patrimonio no coincide con sus ingresos y que tiene nexos con autoridades peruanas para hacer ‘favores’ a sus allegados, a quienes luego les cobraría montos de dinero.

En medio de esta situación, Rodrigo González cuestionó que Magaly Medina guardara silencio sobre el tema, más aún porque se evidenció que había una cercanía entre ambos y hasta el conductor le llevaba regalos a la ‘Urraca’. Al respecto, la periodista respondió afirmando que no dejaría que alguien más le diga qué hacer.

Además, destacó que ella es la encargada de marcar la pauta de la farándula peruana, asegurando que los demás programas, como el de González Lupis solo se encargan de copiarlo.

Rodrigo González responde a Magaly Medina.

Rodrigo González se defendió

El presentador de Willax usó unos minutos de su programa para defenderse. En su descargo dejó claro que es un hombre con la conciencia tranquila y que no teme a nadie. Resaltó que todo lo que ha logrado es por su trabajo y el apoyo del público.

“Yo no le tengo miedo a nadie y a los únicos que les tengo que agradecer algo es a mis padres. Estoy aquí parado por mi trabajo y por ustedes, por la gente que me sigue, no tengo que convencer a nadie de lo que digo, de lo que pienso, de lo que siento. Hay gente que se identifica y hay gente que no. No es una lucha de egos”, mencionó en un inicio-

Tras ello, hizo una comparación con Magaly Medina y las demás figuras de la farándula, asegurando que habla de todos por igual. Resaltó que ya no tiene amistades en este círculo popular.

Rodrigo González arremete contra Magaly Medina: “Hablo de ella como de Tilsa o cualquiera de farándula”

“Para mí hoy Magaly es igual que hablar de Tilsa, que hablar de quien sea, hoy por hoy es alguien más de la farándula lorcha y así como ella dice que no blinda y que es muy sincera y que no tiene amigos, yo no tengo amigos en la farándula”, acotó al respecto.

Por otro lado, mencionó que si en algún momento tuvo amigos, sabe perfectamente por qué se alejó de ellos. Explicó también que Medina Vela sabe cómo manipular su información, pero él ya aprendió a defenderse y no tendrá problema en continuar haciéndolo.

“Los que tenía ustedes saben quienes son y yo sé por qué me alejé. Cuando una persona puede y tiene mucho más años, mucho más tiempo, mucho más manejo, sabe como manipular, sabe como llegar a ti porque le ha funcionado por muchos años. Esta es una jungla, está llena de lobos disfrazados de oveja, yo ya aprendí a aullar, ya aprendí a enfrentarlos, yo me represento y a la educación que me dieron y a las convicciones con las que me despierto y voy a dormir. No soy amigo de nadie y no tengo miedo de enfrentar a nadie”, finalizó el popular ‘Peluchín’.

Rodrigo González arremete contra Magaly Medina: “Hablo de ella como de Tilsa o cualquiera de farándula”