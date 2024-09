Gran terremoto en el Perú: estas son las 3 zonas con mayor riesgo, según un nuevo reporte

Un reconocido centro de monitoreo informó que existen tres zonas del país que son más propensas de tener sismos de gran magnitud.

Un nuevo reporte identificó las tres zonas en el país más propensas a sufrir un sismo de gran magnitud. De acuerdo al Instituto Geofísico del Perú (IGP), la posibilidad que nuestro suelo soporte un terremoto está latente, por lo que se hace preciso conocer los puntos con mayor riesgo.

El Perú se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico y naturalmente está expuesto a que se desaten movimientos telúricos cada cierto tiempo, por la continua fricción y movimiento de las placas tectónicas.

El Centro de Monitoreo de la aseguradora Rímac dio a conocer recientemente esas tres zonas más comprometidas ante la posible llegada de un fuerte sismo. Según su evaluación, son las siguientes:

Uno de los sismos más recordados en la historia del Perú tuvo su epicentro a 40 km al oeste de Pisco y causó destrucción y muerte en dicha ciudad. (PUCP)

La zona ubicada en la costa central frente a Lima y parte de Áncash e Ica .

El área ubicada frente a Nazca .

Y el sur del país, exactamente frente a Tacna y Moquegua.

En su evaluación, la que apoyó en los datos fiables del IGP, el Centro de Monitoreo explicó las razones de porqué esas zonas son consideradas las de mayor riesgo ante un terremoto.

Respecto a la costa central, indicó que se debe a sus suelos blandos, arenosos e inestables de Lima y el Callao. Algunos de los distritos, por ejemplo, que cumplen con esas características son Villa El Salvador (VES), Chorrillos, Villa María del Triunfo (VMT), Ventanilla, Ancón, Santa Rosa, San Juan de Lurigancho (SJL), Independencia y Ate.

Trabajadores de la construcción retiran rocas de una casa destruida cuando el terremoto azotó la costa central de Perú el 2008. (Reuters / Pilar Olivares)

En el caso del área frente a Nazca, en la región Ica, los especialistas en sismología lo catalogaron como un punto que acumula energía, debido justamente a la fricción de las placas tectónicas.

En tanto, al sur del país, frente a Tacna y Moquegua, también se encuentra una ‘zona de acoplamiento sísmico’, por lo que es una zona denominada crítica.

“Aquí, la alta actividad sísmica y los terrenos inestables aumentan el riesgo de un sismo de gran magnitud, ya que esta área es propensa a liberar grandes cantidades de energía acumulada”, dijo José Martínez Medina, jefe de prevención de riesgos de Rímac.

Un grupo de trabajadores participa de uno de los reciente simulacros en la capital. (Andina)

Agregó: “Esta conclusión, basada en estudios del movimiento de las placas con instrumentos de alta precisión, determinaron las características del desplazamiento y tamaño de la superficie de contacto entre ellas, como los principales factores de riesgo”.

Silencio sísmico desde 1746

En una reciente entrevista con Infobae Perú, Christian Choque, especialista de Gestión del Riesgo de Desastres del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), recordó que las costas de Lima, específicamente en el mar hacia el Callao, tenemos un silencio sísmico que data desde 1746.

Además, el experto mencionó a las regiones de Áncash, Ica, Lima y Callao como las regiones que podrían verse más afectadas ante un sismo de gran magnitud.

Megaterremoto en Perú: las regiones que se verían afectadas si el epicentro es en Lima| Andina

Agregó que al liberarse esta energía existe la posibilidad de un sismo de magnitud 8.8 y luego un tsunami que afectaría a las costas de las cuatro regiones mencionadas. En ese escenario, cabe también la posibilidad de que se presenten otros tipos de fenómenos, como deslizamientos, derrumbes, caídas de rocas y licuefacción de suelos.

“Las zonas que son cercanas al litoral van a ser las más afectadas por estos fenómenos secundarios producto del sismo, que inicialmente va a desencadenar estos fenómenos que mencionábamos, el tema del tsunami y los movimientos en mar”, señaló a este medio.

El Perú cuenta con un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), que involucra a los tres niveles de gobierno. No obstante, el vocero de Indeci precisa que no es suficiente este equipo si no existe la participación continua de la población.

De esta manera, hace un llamado a las personas a ser conscientes y prepararse para enfrentar la situación adversa que podría surgir en cualquier momento.