“Ocho militares cubanos resguardan a Vladimir Cerrón”: ‘Culebra’ brinda más detalles de su reunión con Juan José Santiváñez

La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República escuchó este viernes el testimonio del capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, por los presuntos audios que comprometen al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, con el supuesto uso del vehículo presidencial para facilitar la fuga del exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, hacia Pisco.

Esta declaración surge en medio de las investigaciones del 21 de mayo en un restaurante chino en San Borja, Lima.

Izquierdo, también es agente de la Dirección de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), ratificó ante la comisión parlamentaria que Santiváñez le confesó que desde Palacio de Gobierno se proporcionó el vehículo oficial, conocido como “cofre”, para evitar que Cerrón sea intervenido por la Policía Nacional durante su trayecto a Pisco.

Según los audios que Izquierdo presentó a la Fiscalía, Santiváñez reveló que el 24 de febrero de 2024 se detectó el vehículo presidencial a la altura del kilómetro 107 de la Panamericana Sur, en Asia, muy cerca del condominio Mikonos, lugar donde un mes antes se intentó capturar a Cerrón. Izquierdo citó al ministro: “Cuando el cofre lo encuentran en la playa, ya lo habían dejado en Pisco”.

Militares cubanos resguardan a Cerrón

Otro punto revelador del testimonio del capitán Izquierdo es la supuesta protección con la que contaba Cerrón. Según su narración, el ministro del Interior le dijo que Cerrón estaba “custodiado, enchalecado, por ocho militares cubanos”. Esta información levanta más sospechas sobre las ayudas que el exgobernador podría estar recibiendo para evadir a la justicia peruana.

El uso indebido de recursos oficiales para fines personales y la posible interferencia de extranjeros en la protección de Cerrón agrega nuevas dimensiones a la investigación. “Él me dice que el señor Cerrón estaba custodiado, enchalecado, por ocho militares cubanos. Esas son las palabras”, indicó ante la Comisión de Fiscalización.

Cerrón tendría el respado de “grandazos”

De otro lado, ‘Culebra’ señaló que, en el encuentro que tuvo con Santiváñez el 21 de mayo en un restaurante chifa de San Borja, el titular del Mininter también le habría revelado que, cuando desempeñaba el cargo de viceministro de Orden Interno, formó un equipo especial dentro de la Dirección de Inteligencia (DIRIN) de la Policía Nacional del Perú, dedicado a rastrear a Cerrón.

Parte de las investigaciones habrían incluido la obtención de información del teléfono móvil de una de las personas encargadas de custodiar al exgobernador.

Izquierdo explicó que, según Santiváñez, compartió la información obtenida del celular en una reunión con cuatro altos funcionarios del entorno de la presidenta Dina Boluarte, pero que dos horas después de su revelación, el equipo móvil se desactivó misteriosamente, lo que llevó a concluir que uno de los presentes en la reunión podría haber alertado a Cerrón para su fuga. “Uno de ellos es el soplón”, afirmó Santiváñez en palabras reportadas por Izquierdo.

Además, Izquierdo mencionó que, conforme a lo confesado por Santiváñez, ya se habían identificado a los dos altos funcionarios y los mensajes electrónicos intercambiados entre ellos, Cerrón y un grupo de congresistas.

Durante su narrativa, Culebra también compartió una anécdota en la que Santiváñez le comentó que los implicados eran “funcionarios de alto nivel”, lo cual generó risas en el encuentro.

“Él me dice, yo cometo el error de brindar esa información con ellos. Y a las dos horas, ese celular se desactivó. Cuando él [Santiváñez] le comenta al equipo de DIRIN esta situación, les dice: ‘Uno de ellos es el soplón’. Y él me dice… pero ya hemos identificado a los dos altos funcionarios que estarían vinculados para que eviten la captura del señor Cerrón. Le digo: ¿funcionarios de la presidenta? Sí, me dice”, indicó el capitán PNP.

Santiváñez, por su parte, reconoció que efectivamente se reunió con Izquierdo en el mencionado chifa, pero ha negado reiteradamente haber discutido cualquier respaldo a Cerrón o haber condicionado su posición como ministro a tal situación.

“Le digo quiénes son y me dice ‘grandazos’. Lo primero que se me vino a la cabeza son altos funcionarios… el secretario. ¿secretario? No, me dice: ‘Grandazos’, y nos reímos [sic]”, agregó.