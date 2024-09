Tito Vega, el impacto de ‘Pituca sin Lucas’ en su vida y los motivos por los que empezó actuar a los 40 años. Composición: Infobae Perú

Tito Vega es el actor que da vida al carismático y ocurrente “Enri”, quien es el fiel amigo de Conchita (Kukulí Morante) y Goyito (Henry ‘Chapasa’ Pelaéz) en la entretenida novela peruana ‘Pituca sin Lucas’, que noche a noche se ha ganado el cariño del televidente

Pero este no es su primer personaje en pantalla chica porque antes ha participado con pequeños papeles en las novelas “Princesas”, “Brujas”, “Junta de Vecinos”; sin embargo, el papel más querido es la que hizo como mozo en la película ”No me digas solterona”, a pesar de que su participación fue muy corta, supo quedarse en la memoria de todo el público con su famosa frase “La calle está dura”.

Este 2024, la vida le tenía destinado a “Enrique o Enri”, un vendedor pescador gay que se destaca por ser un gran trabajador y amigo. Luego del término de las grabaciones de la producción de Latina, Infobae Perú conversó con Tito Vega para conocer sus impresiones y qué aprendizajes le ha dejado dicho papel.

El impacto de ‘Pituca sin Lucas’

A sus 50 años, a Tito Vega le llegó la oportunidad de dar vida a “Enri” en ‘Pitucas sin Lucas’ en un momento de madurez personal y profesional que define como un verdadero regalo.

Todo comenzó en enero del 2024, cuando Tito fue contactado para el casting, pero en un principio no aceptó el papel.“Inmediatamente, agradecí a Carlita Quispe, la jefa de casting, por considerarme, pero le dije que no podía hacerlo porque sentía que no tenía los recursos ni la capacidad para interpretar a Enri”, comentó.

A pesar de sus dudas iniciales, aceptó el desafío de interpretar a un personaje gay. Tenía claro que no quería estereotiparlo. “Aquí en Perú, la sociedad todavía está muy cerrada respecto al tema gay. En todas las ficciones estereotipan demasiado al gay, como el peluquero de colores, etc.”, mencionó.

Cuenta que durante sus reuniones con el equipo chileno a cargo de la producción, les comentó que no quería que “Enri” fuese estereotipado: Pero el equipo mostró un gran nivel de detalle y cuidado desde el principio, algo que emocionó al actor.

“Me presentaron al personaje en una pantalla gigante, cómo se iba a vestir, me mostraron los looks y me dijeron si me sentía cómodo con la ropa propuesta. Fue tan cuidado todo desde el principio que dije, bueno, me lanzo y me lancé al proyecto”, relató.

Tito cuenta que la recepción del personaje ha sido muy positiva y está sorprendido con el cariño que recibe en la calle de los niños y sus padres. “Estoy contento con los resultados porque la gente ha aceptado muy bien a Henry. Me sorprende que los niños son los que más me siguen”, dijo.

Tito Vega y el impacto de 'Pituca sin Lucas'. Instagram

Las lecciones que le dejó “Enri”

Tito Vega siente que la llegada de “Enri” a su vida ha llegado en un momento de madurez; “Ha sido un gran regalo porque la reacción del público es increíble”. Es consciente del camino que ha recorrido y el crecimiento personal que continúa desarrollando.

“Enri” ha enseñado a Gómez valiosas lecciones, no solo en términos profesionales sino también personales. “En otro momento de mi vida, yo hubiera sentido vergüenza o hubiera tenido miedo de que me señalen, pero ahora no”, afirmó el actor.

Además, comenta que interpretarlo le ha enseñado a conectar con su niño interior y actuar sin juicios, expresarse y amar con total libertad. “Creo que a partir de la libertad, el ser humano puede permitirse muchísimas cosas”, comentó.

Además, adelantó que en las próximas escenas dramáticas, el personaje reforzará el mensaje de que la libertad es un valor no negociable y clave para alcanzar la felicidad y los propios objetivos en la vida.

Tito Vega como "Enri" en la novela 'Pituca sin Lucas'. Instagram.

Los motivos por los que empezó a los casi 40 años la carrera de la actuación

Tito Vega empezó su carrera de la actuación a los 39 años, para algunos es una edad muy adulta para ser actor; sin embargo, tiene toda una historia de esfuerzo y sacrificio que pocos conocen. Desde muy joven, Tito tuvo que asumir responsabilidades que lo alejaron de su sueño de ser actor. Siendo el mayor de cinco hermanos, Tito se vio obligado a abandonar sus sueños para sostener a su familia.

“Cuando mis padres se separaron y pasaron muchísimas cosas en mi hogar, yo me hice cargo de todos mis hermanos menores”, declaró. Su juventud estuvo marcada por la necesidad de trabajar para aportar al hogar, lo que lo llevó a aprender a cocinar a los trece años y a salir a las calles en busca de empleo. “Me tocó aprender a salir a trabajar a la calle para poder llevar un pan a la casa y poder cocinar”.

Sus primeros trabajos fueron diversos; desde vender pan en una esquina hasta negociar en el mercado local, Pérez hizo lo que pudo para mantener a su familia. “He sabido trabajar en de todo, he vendido alarmas de seguridad, he vendido seguros de vida... no le tengo miedo al trabajo”, subrayó.

A pesar de las dificultades, Pérez no abandonó su sueño del todo. Con esfuerzo, logró estudiar comunicación audiovisual y después de consolidarse financieramente como gerente de ventas en una constructora, Pérez se dio cuenta de que el dinero no lo hacía feliz.

“A pesar de que tenía dinero en la billetera, en mi cuenta bancaria, era increíble, nunca la había tenido así, no era feliz”, confesó. La realización de su vocación aún lo llamaba, y decidió renunciar a ese empleo para seguir su pasión por la actuación, aunque eso significó cuatro años sin trabajar regularmente debido a sus horarios de estudio.

Fue en 2013 cuando Tito dio el gran paso hacia su carrera actoral. Participó en su primera obra de teatro y rápidamente se destacó. “Ese año gané el premio al mejor actor de comedia...”. Edgar Saba, un reconocido director de teatro, lo invitó a México para participar en la obra “La ciudad de los perros”. Vega describió su experiencia inolvidable.

A lo largo de estos 11 años, ha tenido que enfrentarse a experiencias no tan agradables en los castings, porque al principio se sentía desanimado cuando no conseguía un papel. “Me bajoneaba cuando me decían no, o me decían que para la próxima será”.

Con el tiempo, entendió que los rechazos no eran personales, sino que no encajaba en el perfil buscado. “El tiempo es el mejor amigo, el que te enseña”.

El actor ha aprendido que los rechazos son parte del proceso y que cada “no” puede ser un “sí” en el futuro. “El tiempo es el mejor amigo, el que te da las respuestas... Ahora ya no me pregunto por qué me pasan las cosas, sino para qué.”

Desde entonces, Pérez no ha parado de trabajar en el teatro, cine y TV, a veces con recompensas económicas y otras sin ganancias, pero siempre con una satisfacción personal inigualable.

Tito Vega, actor de más de 11 años de carrera Instagram.

“¡Ampay! Me encontré”, con Zelma Gálvez

La obra ‘Ampay me encontré’, basada en el bestseller de Susana Yoshiyama, se estrenará el próximo 6 de septiembre bajo la dirección de Marcela Hinostroza. La adaptación del libro al teatro ofrece al público una hora y media de sano entretenimiento, muchas risas, y un enfoque de “psicoterapia a través de la comedia”.

La trama explora temas relacionados con la crianza y las dinámicas familiares, abordando cómo las creencias de los padres, muchas veces transmitidas desde su propia crianza, influyen en la formación de los hijos. Según el protagonista, “a nadie le enseñan cómo ser padre, uno aprende en el camino, y eso repercute en cómo uno es como persona y cómo eso afecta a sus hijos.”

La obra tendrá seis funciones en el auditorio Dai Hall del Centro Cultural Japonés en Jesus María. Entradas: Joinnus.

Tito Vega y Zelma Gálvez en la obra 'Ampay, me encontré' en el Dai Hall del Centro Cultural Japonés. Facebook.