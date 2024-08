Julián Zucchi minimiza a 'América Hoy' y resalta el trabajo de Priscila Mateo en 'Magaly TV La Firme'. | América TV.

El actor argentino Julián Zucchi protagonizó un tenso momento durante su aparición en el programa matutino ‘América Hoy’ el pasado 28 de agosto. Su intervención estuvo marcada por una actitud defensiva hacia los conductores del programa, especialmente con Janet Barboza, quien había sido una de sus principales críticas cuando su expareja Yiddá Eslava reveló una infidelidad por parte del argentino. El actor no dudó en lanzar comentarios que minimizaron el programa, al tiempo que elogió a ‘Magaly TV La Firme’, donde trabaja su actual pareja, Priscila Mateo.

Durante la emisión, el exintegrante de ‘Parchis‘ fue consultado sobre la polémica en torno a Pamela López, quien ha sido señalada por mantener un romance con Luis Fernando Rodríguez, pareja de su amiga Nardha Velarde. En respuesta, el actor aprovechó para restar importancia a ‘América Hoy’, destacando las exclusivas de ‘Magaly TV La Firme’. “Ella fue la que consiguió la pepa, ella hizo la videollamada donde Nardha se entera (de las fotos de su esposo con Pamela López)”, afirmó Zucchi, haciendo referencia al trabajo de su pareja.

El comentario de Zucchi se produjo después de que Janet Barboza intentara informarlo sobre el presunto amorío, cuestionando si estaba al tanto de las comprometedoras fotografías de Pamela López y Luis Fernando Rodríguez, las cuales fueron difundidas por el programa de Magaly Medina. “¿Cómo pueden asegurar eso? ¿De una foto hacemos una novela?”, cuestionó el argentino, poniendo en duda las conclusiones del programa matutino.

Julián Zucchi resalta el trabajo de su pareja en 'Magaly TV La Firme' y resta importancia a 'América Hoy'.

La popular ‘Rulitos‘ no se quedó callada y le recriminó a Julián Zucchi que parecía estar desinformado a pesar de que su pareja trabaja en el programa que difundió las fotos. “¿Tú no has seguido toda la historia? Tenemos conversaciones con Nardha, ha mostrado conversaciones de ellos, hay fotos de Pamela con su esposo en el ascensor abrazados”, le reclamó la conductora, visiblemente molesta por la actitud del actor.

La situación se tensó aún más cuando el argentino reiteró su elogio hacia ‘Magaly TV La Firme’, insinuando que el programa matutino estaba fabricando historias. “Estoy molesto con la gente que inventa historias sin saber la verdad”, expresó, aclarando que su molestia no era con Magaly Medina, sino con aquellos que, según él, crean narrativas sin fundamentos.

El intercambio dejó a Janet Barboza visiblemente incómoda, mientras que Zucchi, sin dar marcha atrás, mantuvo su postura. Este episodio no solo evidenció las tensiones entre Zucchi y los conductores de ‘América Hoy’, sino también la rivalidad tácita entre los programas de espectáculos de la televisión peruana, con el actor posicionándose claramente a favor del espacio liderado por Magaly Medina.

Julián Zucchi resalta el trabajo de su pareja en 'Magaly TV La Firme' y resta importancia a 'América Hoy'.

La pelea entre Julián Zucchi y Janet Barboza

El 28 de agosto, Julián Zucchi protagonizó un tenso enfrentamiento con Janet Barboza durante su aparición en el programa ‘América Hoy’. El actor argentino, quien había sido duramente criticado por la conductora tras la revelación de su infidelidad hacia Yiddá Eslava, no dudó en expresar su incomodidad por el trato que recibió en ese momento. “¡Debo ser amigo tuyo para que me defiendas!”, exclamó Zucchi, cuestionando el enfoque crítico de Barboza y sugiriendo que las críticas podrían haber sido más suaves si hubieran tenido una relación de amistad.

Ante esto, Barboza se defendió, afirmando que sus comentarios estaban basados en las acusaciones de traición que hizo Yiddá Eslava en su contra. Zucchi, por su parte, negó rotundamente las acusaciones y enfatizó que no debería ser juzgado únicamente por lo que su expareja había dicho. “Tú no sabes. ¿Tú me viste? ¿Puedes asegurar?”, replicó el actor, dejando claro que las suposiciones de Barboza carecían de fundamento.

El intercambio subió de tono cuando Zucchi insinuó que la presentadora no había mostrado la misma severidad con otros personajes envueltos en escándalos similares, como Christian Domínguez. “Dices que hacen leña a los infieles, pero te he visto frente a uno y no lo has hecho leña”, añadió Zucchi, sugiriendo un trato desigual en las críticas del programa.

Janet Barboza y Julián Zucchi tuvieron acalorada discusión en 'América Hoy'.