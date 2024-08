Abogado de Pedro Castillo defiende uso de avión de la FAP para ir a celebración familiar: “¿Tenía que agarrar bus a Chota?”

Fuente: Exitosa

El abogado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), Walter Ayala, justificó que su patrocinado haya empleado un avión y helicópteros militares para acudir a una celebración familiar, un caso por el que la Fiscalía de la Nación presentó una nueva denuncia constitucional contra el exmandatario por peculado de uso.

En una entrevista difundida este viernes por Exitosa, el jurista indicó que Castillo no incurrió en irregularidades al usar las naves de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para fines personales y consideró que la acusación no tiene sustento. “Yo no le veo camino a esa denuncia. Acá se ha gastado fiscales, tinta, tiempo para que esto en el Poder Judicial se archive. El presidente tiene cinco denuncias constitucionales, pero esta no tiene ni pies ni cabeza”, dijo.

Ayala afirmó que, siendo presidente, Castillo tenía la facultad de utilizar cualquier avión o nave estatal para los viajes que considerara necesarios. Además, mencionó que el exdictador Alberto Fujimori realizó acciones similares sin ser cuestionados.

“¿Un presidente de la República tiene que agarrar bus para ir por carretera a Chora? El presidente de la República es el primer dignatario del Perú y para trasladarse tiene que utilizar vehículos del estado y si es una zona distante como entre Lima y Cajamarca, es normal que agarre un helicóptero. No le veo nada de raro en ese sentido”, dijo.

Fotografía de archivo del presidente de Perú Pedro Castillo. EFE/ Paolo Aguilar

“Él como dignatario pueda viajar, lo que se está cuestionando que es que en ese avión viajaron sus familiares, por ahí viene el tema. Sería distinto que se le haya dado un vehículo a la familia para que ellos hagan uso de ese avión. Él estaba viajando en ese avión y fue ahí con su familia ¿Cuál es el perjuicio o el acto lesivo?”, agregó.

La denuncia a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales está referida al uso indebido de un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) el 9 de octubre de 2021, cuando Castillo se trasladó desde Lima a San Luis de Puña, en Cajamarca, junto a 10 familiares para asistir al cumpleaños de su hermana Irma. La Fiscalía indicó que estos viajes aéreos se realizaron con fines estrictamente familiares y no presidenciales.

Según el manifiesto de pasajeros del Grupo Aéreo N.º 8 de la FAP revelado por Panorama, el vuelo se realizó en el avión Spartan de matrícula FAP 329, que partió del Aeropuerto Jorge Chávez con destino a Jaén, Cajamarca. A bordo viajaron 18 personas, incluidos el hoy preso alcalde de Anguía, José Medina Guerrero, y el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, quien se entregó a las autoridades tras más de 100 días prófugo.

FOTO ARCHIVO: Pedro Castillo sale del Congreso tras su ceremonia de investidura, en Lima, Perú. 28 de julio de 2021. REUTERS/Angela Ponce/File Photo

Durante su tiempo en el Ejecutivo, el exmandatario propuso construir un helipuerto en San Luis de Puña para mejorar la comunicación aérea con esta comunidad rural de Cajamarca. Entonces, estuvo rodeado de familiares durante su mandato, varios de los cuales están implicados en casos de presunta corrupción, como Yenifer Paredes, hermana de su esposa, y Fray Vásquez, su sobrino, recientemente entregado a la justicia tras dos años prófugo.

Esta semana, el Ministerio Público también presentó una denuncia contra Castillo y el ex primer ministro Guido Bellido por nombramiento ilegal en agravio del Estado, debido a la designación de Juan Manuel Carrasco como ministro del Interior, a pesar de tener impedimento legal como fiscal provincial especializado contra la criminalidad organizada en Lambayeque.

El exmandatario cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo por delitos de rebelión y conspiración, vinculados al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Su familia recibió asilo en México y permanece en ese país, mientras que él fue detenido por su propio escolta y entregado a la justicia.