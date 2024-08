Cercado de Lima sin luz: cientos de personas sufren por falla en el servicio desde hace más de una semana

Corte de luz perjudica a miles de ciudadanos. (Captura: 24 Horas)

Familias y comerciantes del Cercado de Lima denunciaron públicamente que llevan más de una semana sin poder gozar del servicio eléctrico que les proporciona la compañía Pluz Energía.

De acuerdo a 24 Horas, noticiero de Panamericana Televisión, son cientos los inmuebles ubicados dentro de un par de edificios del jirón Huallaga los que no cuentan con luz.

Esto perjudica de diversas maneras a los ciudadanos que utilizan estos espacios, puesto que adultos mayores no pueden realizar sus actividades diarias ante la imposibilidad de salir de sus departamentos que se encuentran en pisos elevados por la falta de ascensores.

“Estamos desesperados, ya van ocho días que estamos en esta situación. Tenemos un apagón completo. Gastamos en velas, las personas de la tercera edad no pueden bajar de sus departamentos. Tampoco nos irriga el agua, entonces, también estamos sin agua, no solo sin luz”, manifestó una vecina del lugar.

“Cuando fuimos a reclamar a Enel (ahora conocida como Plus Energía), nos dijeron que iban a acercarse. Adujeron que era rotura de la matriz. Pero no sabemos si será verdad porque nunca se acercaron y no nos dieron solución”, agregó.

Asimismo, comerciantes han tenido que atender a oscuras o apoyados con velas. Incluso, lamentaron que el horario de atención de sus establecimientos se haya visto perjudicado ya que ahora cierran cuando el sol se esconde debido al desperfecto eléctrico.

“Me quejo todos los días pero no solucionan. No pasa nada. Me dicen lo mismo, que hoy solucionan a las 6. Así todos los días, pero aún no tenemos luz. A las 4 o 5 de la tarde ya no hay luz, por lo que tenemos que cerrar más temprano”, dijo por su parte el propietario de un local de venta de zapatos.

“Las maquinarias no nos funcionan, los productos están que se nos malogran. No me parece justo, nos perjudican bastante”, reclamó por su parte la trabajadora de una pastelería de la zona.

Varios propietarios elevaron su queja al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) al ver que sus reclamos siguen cayendo en ‘saco roto’ y continúan sin ser atendidos por Pluz Energía.

Enel Distribución pasa a llamarse Pluz Energía Perú tras ser vendida a CSGI. - Crédito: Composición Infobae Perú

Pronunciamiento de la empresa

Luego de darse a conocer el reportaje del mencionado medio, la compañía antes conocida como Enel se pronunció al respecto a través de un comunicado. En la misiva lamentaron los inconvenientes generados y explicaron que ya se encuentran trabajando para mejorar el servicio.

“El sábado 17 nuestro equipo técnico identificó una falla en baja tensión que afectaba el servicio de la zona. Este incidente fue atendido y la energía normalizada oportunamente, sin embargo, se produjo una nueva interrupción que ha requerido de equipos más especializados para su atención”, dice el texto.

“En estos momentos una cuadrilla especializada se encuentra trabajando en la zona para restablecer la energía a nuestros clientes. Analizaremos el caso para evaluar acciones complementarias que se requieran en la red de la zona, de manera que se mejore la confiabilidad del servicio”, sostiene la empresa.

Comunicado de Pluz Energía.

Por último, Pluz Energía reiteró las disculpas correspondientes a la vez que reafirmaron su compromiso con la seguridad y calidad del servicio. “Nos encontramos a disposición para cualquier consulta o inquietud que puedan tener.