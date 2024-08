El tenso enfrentamiento entre Pamela López y Melissa Klug por Christian Cueva: “Es asqueroso y denigrante”

Pamela López muestra chats de cómo encaró a Melissa Klug por meterse con Christian Cueva. (Captura: Magaly TV La Firme)

Las revelaciones de Pamela López en una reciente entrevista con Magaly Medina han desatado una tormenta mediática. La todavía esposa Christian Cueva afirmó que, en 2019, descubrió que el futbolista peruano—a quien ha denunciado por violencia familiar— y Melissa Klug intercambiaban mensajes subidos de tono, que incluían frases sugerentes como “esa cosita es mía” y “te adoro, mi amor”.

De acuerdo con Pamela López, luego de confrontar al padre de sus hijos con pruebas, este no tuvo más remedio que confirmar que le había sido infiel con Melissa Klug. Además, en un intento de obtener su perdón si le contaba todo lo ocurrido, le reveló que había tenido encuentros íntimos con la expareja de Jefferson Farfán a finales de 2017.

Indignada por esta traición, Pamela López decidió comunicarse directamente con Melissa Klug, mediante mensajes directos de Instagram, para reclamarle por su comportamiento con un hombre casado.

Pamela López y Melissa Klug protagonizaron un tenso intercambio de mensajes.

Pamela López enfrentó a Melissa Klug

En su primer mensaje, Pamela López se mostró contundente y cuestionó a Melissa Klug por haber coqueteado con un hombre casado. “¿Sabías que Christian tenía un hogar y una esposa? Si lo sabías, me formulo otra pregunta: ¿conoces el significado de respeto? Es lamentable y vergonzoso leer todo lo que tengo sobre ustedes”, le dijo luego de enviarle capturas de las conversaciones que tenía con Christian Cueva.

“Sinceramente, tu escala de valores es denigrante y triste; según tengo entendido, tú has experimentado en carne propia una traición de cualquier índole, explícame cómo haces para repetir patrones de conducta. Recuerda algo para toda tu vida: lo que un día siembras, algún día cosechas, dice la palabra… tarde o temprano”, añadió en su mensaje.

Pamela López envió mensaje a Melissa Klug por supuesto romance con Christian Cueva. Captura/Magaly TV

Melissa Klug minimizó la situación

Melissa Klug no tardó en responder, defendiendo su posición y asegurando que su relación con Christian Cueva nunca trascendió el ámbito de la amistad. “En los mensajes se ve lo que hay: una amistad con confianza, sí, pero que tu marido sea muy coqueto no es mi culpa”, respondió la empresaria.

Además, la ‘Blanca de Chucuito’ cuestionó a Pamela López por desconfiar de su esposo, deslizando que se estaría dejando llevar por los rumores que existían sobre él con otras mujeres. Acaso no es la primera vez que encuentras mensajes de él con cosas que sí evidencian una infidelidad, hasta itinerarios de vuelos han sacado en televisión?”, sostuvo.

Melissa Klug aseguró que su relación con Christian Cueva era solamente amical. Captura/Panamericana TV

Melissa Klug subrayó que cortaría todo tipo de contacto con Cueva por respeto a su familia, dejando claro que no deseaba seguir siendo parte del conflicto.

“Precisamente porque yo sé lo que es una infidelidad y que te destruyan a una familia completa no voy a decir nada más porque no se lo deseo a ninguna mujer, pero por favor que sea la última vez que me meten a mí en sus problemas que nada tengo que ver. Y de inmediato corto todo tipo de confianza que le había dado como amiga a tu marido porque yo ya hace tiempo que me dedico a tener una vida tranquila para mí y mi familia”, sentenció.

La respuesta completa de Melissa Klug. Captura/América Hoy

Pamela López no le creyó a Melissa Klug

Sin embargo, la conversación no terminó ahí. Pamela López volvió a escribirle a Melissa Klug, señalando que el coqueteo entre ella y Christian Cueva era evidente y que, en su opinión, la expareja de Jefferson Farfán no detuvo la situación porque le agradaba recibir esa atención.

“No hace falta ser psicoanalista para evidenciar un coqueteo entre ambos. Yo no invito a mi casa ni doy entrada a mis amigos; yo tengo claro lo que significa tener una amistad. Lo asqueroso y denigrante es que usted pudo poner un alto apenas sintió la falta de respeto; sin embargo, al parecer le gustó el juego asqueroso que nunca debió pasar, para su conocimiento”, expresó.

Por otro lado, López aseguró que era la primera vez que encontraba pruebas fehacientes de que Christian Cueva la estaba engañando con otra mujer. “Sí es la primera vez que tengo material evidente para mis ojos, él nunca me habló de usted ni de la amistad que nació recién. Ahora me pudo contar al detalle todo cómo se dio”, escribió.

Finalmente, la esposa de Christian Cueva agradeció a Melissa Klug por distanciarse del futbolista. “Le agradezco que, por respeto a su casa y su entorno, corte todo. Que Dios la bendiga y le vaya bien en la vida. Buenas tardes, ¡señora!”, sentenció la mujer de 38 años.

Pamela López respondió nuevamente a Melissa Klug. Captura/Magaly TV