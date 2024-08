El conductor de ‘Amor y Fuego’ se mostró indignado por esta situación y afirmó que no se quedará de brazos cruzados | Willax

Rodrigo González no se quedó callado y expresó su molestia luego de que se diera a conocer que su equipo de trabajo está recibiendo amenazas, aparentemente, del entorno de Christian Cueva. Esto, luego de que se especulara un posible romance entre el futbolista y la cantante Pamela Franco.

Desde que el popular ‘Aladino’ anunció su separación de la madre de sus hijos Pamela López, se dice que podría estar en camino a formalizar con Pamela Franco. Anteriormente, se dio a conocer que el futbolista y la artista tuvieron cierta cercanía en el 2019.

A raíz de su exposición pública y más de una coincidencia entre ambos, Rodrigo González hizo público que su equipo de investigación y hasta él mismo ha recibido entre amenazas e insultos. Por ello, afirmó que tomará cartas en el asunto y no lo dejará pasar por alto.

Rodrigo González tomará acciones legales contra Christian Cueva por amenazas a sus reporteros

“Quiero hacer público es que, hoy, nuevamente, gente de nuestro equipo de investigación ha recibido amenazas, insultos que nos han llegado a nosotros (Gigi y Rodrigo). Por su puesto vamos a poner en manos de las autoridades. Me llama la atención el entorno de Cueva, el entorno de esta situación”, comentó en un inicio.

Tras ello, resaltó que en los 16 años que lleva en televisión, en los que ha mostrado destapes y también se ha referido a más de un personaje público y su vida privada, le sorprende que esta vez tengan este tipo de actitudes. Incluso, recordó todos los detalles que los han llevado a esta conclusión de un romance entre Cueva y Franco, acotando que son ellos mismos los que, con su silencio, siguen acrecentando las especulaciones.

“Ha habido futbolistas, ha habido casos de todo tipo, de toda índole en este tiempo. Justo y con todo lo que se dice, con todo lo que se habla y con todo lo que hemos visto, desde antes y la celebración del cumpleaños, la balacera bailable que organizó Pamela Franco, que ese entorno delincuencial piensa que nos va a amedrentar, a nosotros o a nuestro equipo, por hacer nuestro trabajo y por ir detrás de una noticia que ustedes han generado”, finalizó al respecto.

Christian Cueva y cómo reaccionó tras su ampay con Pamela Franco

Luego de emitirse las imágenes en ‘Amor y Fuego’, un reportero del programa llegó hasta Huamacucho para encontrarse con los protagonistas del momento. Fue allí que el hombre de prensa intentó conversar con Christian Cueva, pero no logró el objetivo. Cuando le consultó por su actual estado sentimental, el deportista mencionó: “¿No se cansan?”, con evidente molestia.

Tras la insistencia del integrante del programa de Willax, Cueva se mostró un tanto incómodo con las preguntas y prefirió marcar distancia. En su defensa, afirmaba que no tiene nada que ver con la farándula, razón por la que no iba a responder a ninguno de los cuestionamientos. “Hermano, yo no soy de ustedes, no soy de su mundo. ¿Por qué te tengo que comentar?”, acotó.

Finalmente, fue un poco más irónico con el reportero, evitando cada una de sus preguntas y le dejó en claro que no le haría caso y que al continuar caminando junto a él se iba a cansar. “Sigan chambeando nomás, te vas a cansar”, finalizó.

El curioso comportamiento de Christian Cueva con 'Amor y Fuego' tras preguntas sobre Pamela Franco. | Captura/Willax