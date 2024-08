Alejandra Baigorria responde a Magaly Medina por cuestionar su boda con Said Palao: “No tiene ampays”

Alejandra Baigorria respondió a Magaly Medina | Instarándula y TikTok/AlejoWay

Alejandra Baigorria, reconocida empresaria textil y exchica reality, ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática tras realizar unas recientes declaraciones que han desatado especulaciones sobre su tan esperada boda con Said Palao, su actual pareja. Ante los rumores de que los planes matrimoniales podrían haberse detenido, Magaly Medina no tardó en celebrar la noticia, argumentando que la rubia debería reconsiderar si realmente es conveniente casarse con el deportista.

”Uno no pone en pausa una boda cuando ya tiene fecha, cuando estás comprando el vestido, cuando estás separando la iglesia con un año de anticipación. Pero creo que una tiene derecho a arrepentirse hasta el mismo día en el que se va a casar porque ese es el futuro de tu vida, es un compromiso a largo plazo. Ella tiene que pensar si él es el compañero con el que quiere estar”, expresó Magaly Medina en su programa de espectáculos, este miércoles 15 de agosto.

La presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ continuó su crítica, señalando que Alejandra ha construido una carrera impresionante y que Said Palao podría no estar al nivel de las expectativas que ella merece en una relación. “Alejandra ha hecho una carrera impresionante y es posible que Said Palao no le llegue ni a los talones, por más que ella haya tratado de jalarlo y arrastrarlo”, añadió la periodista.

Magaly Medina felicita a Alejandra Baigorria por poner en pausa su boda. (Captura: Magaly TV La Firme)

La respuesta de Alejandra Baigorria

Las palabras de Magaly Medina no tardaron en llegar a oídos de Alejandra, quien se encontraba transmitiendo en vivo en su cuenta de Instagram cuando fue alertada por sus seguidores sobre lo que estaba sucediendo en la televisión. Con su característico estilo franco, la exchica reality no tardó en responder, aclarando la situación y desmintiendo categóricamente que su boda esté en pausa.

“Me voy a casar el próximo año, yo ya reservé todo lo que tenía que haber reservado: local, iglesia, fotógrafo, videógrafo, violinistas, el coro, DJ; todo eso ya está reservado porque se reserva con un año de anticipación. Lo demás se ve en el camino porque todavía faltan varios meses. Entonces, mi boda no es que esté en pausa, es que eso se ve por tiempos”, explicó Baigorria, visiblemente molesta por los rumores que circulaban.

Alejandra Baigorria responde con firmeza a los rumores sobre la supuesta pausa en su boda con Said Palao.

Alejandra Baigorria continuó su declaración dirigiéndose directamente a Magaly Medina, insinuando que la conductora había decidido hablar de ella debido a que no tenía destapes importantes. “Magaly siempre habla de mí porque no tiene ampays. Como Peluchín le ganó el ampay de Cueva, que todo el mundo quiere ver. ¿A quién chanca? A la Baigorria. ¿Por qué? Porque le da la gana y se inventaron que mi matrimonio está en pausa”, cuestionó con firmeza.

La empresaria también ironizó sobre la atención mediática que recibe su vida personal, incluso bromeando sobre los detalles de su boda, comparándolo con el matrimonio de Melissa Paredes y Anthony Aranda. “Y si está en pausa o no me quiero casar, ¿qué te importa? Es más, voy a servir chifa, salchipapa y mondonguito”, comentó con un tono sarcástico, dejando claro que no le afecta lo que se diga sobre ella en los medios.

”Ya sé que Magaly habla de mí, mirar a alguien que raja de mí no me suma, no me importa. Lo ha hecho toda la vida, durante los trece años que he estado en televisión, no sé de dónde se han inventado que puse en pausa mi boda”, añadió la ‘Rubia de Gamarra’.

Alejandra Baigorria no se queda callada y responde a las críticas de Magaly Medina sobre su relación con Said Palao, defendiendo sus decisiones y reafirmando sus planes de boda.

Niega crisis con Said Palao

Alejandra Baigorria reforzó su intervención con un mensaje contundente, asegurando que su relación con Said Palao no atraviesa ningún mal momento. Por el contrario, destacó que está disfrutando de una etapa muy positiva tanto en lo laboral como en lo familiar y amoroso, razones por las cuales prefiere ignorar los comentarios negativos y enfocarse en su bienestar.

”Y si mi boda estuviera en pausa, yo lo diría, a mí no me daría vergüenza decir que no funcionó mi relación, que me separé o que no me voy a casar. Yo lo diría, pero no es verdad. Yo soy bien directa, a mí no me importa lo que rajen de mí, que digan pobrecita, que nunca me voy a casar. Siempre soy la pobrecita, pero soy la más feliz, estoy facturando, estoy con mi novio, me voy a casar, estoy con mi familia en paz y feliz”, concluyó la empresaria, quien también le recomendó a Magaly Medina, con un tono de sarcasmo, que mejor invirtiera su tiempo leyendo la Biblia.

Alejandra Baigorria y Said Palao desmienten rumores de crisis y aseguran que su relación sigue sólida, con la boda en camino para el próximo año.