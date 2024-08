Acosador de periodistas, que fue puesto en libertad, con paradero desconocido: “La Policía acudió a su casa, pero él ya no está”

El sujeto solo fue condenado a 5 años de prisión suspendida. - Crédito: ATV

Tal y como lo anticipó luego de que las autoridades liberaran a su agresor —identificado como Hialmar Enrique Laynes Sánchez—, la periodista Manuela Camacho volvió a denunciar haber sido nuevamente víctima de acoso sexual por parte de este hombre, quien ya ha sido acusado por siete mujeres de prensa de los mismos delitos.

El último 3 de agosto, pese a la gravedad de los hechos y al peligro que suponía para las mujeres que se armaron de valor al contar los hechos, la jueza Emma Ruth Tambini Monge solo lo condenó a cinco años de pena suspendida; es decir, solo debía acercarse a firmar y a pasar por un control biométrico en fechas específicas.

“El Poder Judicial le otorgó libertad y ahora solo tiene que ir a firmar. Él admitió los cargos, reconoció que fue la persona que nos acosó, que me amenazó, y lo volvió a hacer pese a que yo tenía medidas de protección. Solo dos días después de que se le concedió la libertad volvió a hacerlo”, manifestó Camacho en diálogo con RPP.

Con paradero desconocido

Hialmar Enrique Laynes Sánchez tiene denuncias que datan desde inicios del 2023. - Credito: ATV

Manuela Camacho relató que el acosador persistió con el envío de mensajes amenazadores en los últimos días, los cuales eran mucho más agresivos y con una escalada de violencia preocupante, puesto que Laynes Sánchez está al tanto de que ella fue quien presentó esta última denuncia.

“Él tiene que cumplir una serie de conductas que ha incumplido. Entre ellas, se le prohíbe explícitamente volver a contactarme, amenazarme y acosarme, pero apenas pasaron dos días, lo hizo de nuevo”, afirmó para el medio en mención.

La mujer de prensa, además, precisó que está al tanto de que las autoridades ya se acercaron al domicilio del sujeto; sin embargo, este no se encontraba ahí. “La Policía fue a su casa cuando denunciamos el incumplimiento de las medidas, pero él ya no está, no regresa, y no se sabe su paradero”, advirtió.

Autoridades lo liberaron

El sujeto fue sentenciado a solo 5 años de prisión suspendida. - Crédito: Poder Judicial/Milenio

Finalmente, compartió su indignación con el lamentable papel que ha tenido el Poder Judicial, el cual permitió que un acosador reincidente, que no muestra ningún tipo de arrepentimiento, haya sido liberado. “Ya lo habíamos advertido, simplemente se burla una y otra vez de la justicia. No era para que le dieran una prisión suspendida teniendo las pruebas suficientes y pudiendo continuar el proceso (...). Ahora, él está no habido”, añadió.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) exhortó a dicha entidad a que revoque la condena de prisión suspendida contra Hialmar Laynes Sánchez lo antes posible.

“Esto, tras vulnerar las medidas de protección por segunda vez contra la periodista Manuela Camacho, quien lo denunció por acoso sexual. Es importante velar por la seguridad de la víctima”, compartió en sus redes sociales.

Canales de ayuda

El sujeto fue sentenciado a solo 5 años de prisión suspendida. - Crédito: Gob. Perú

Si eres víctima de violencia contra la mujer e integrantes del núcleo familiar, puedes comunicarte de forma totalmente gratuita a la Línea 100, la cual “brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas” durante las 24 horas del día y los siete días de la semana.

También tienes la opción de acudir a uno de los Centros Emergencia Mujer (CEM), que se especializan en ofrecer “atención integral y multidisciplinaria” para sobrevivientes. Estos cuentan con asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atienden de lunes a viernes, en el horario de 8.00 a.m. a 4.15 p.m., mientras que los que se hallan en comisarías funcionan las 24 horas del día. Para más información, comunícate al (01) 419 7260.

Por su parte, el Servicio de Atención Urgente (SAU), al que se te derivará si corresponde, se encarga de brindar atención inmediata a las víctimas de violencia de género, a la par que contribuye en el acceso de justicia, protección y recuperación.

Finalmente, para los casos de situaciones de riesgo o violencia en las relaciones de enamoramiento o noviazgo, se puede solicitar información y orientación psicológica para ti o las personas afectadas a través del Chat 100, mediante el siguiente enlace.