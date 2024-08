Katia Palma volvió a EEG como reemplazo de Johanna San Miguel: “He venido a quedarme”

Katia Palma es la nueva conductora de 'Esto Es Guerra'. | América TV

La actriz y comediante Katia Palma ha causado gran sorpresa al regresar como conductora de ‘Esto es Guerra’, ocupando el lugar de Johanna San Miguel. Tras varios días de especulación e intriga, Palma fue presentada oficialmente como la nueva líder de los guerreros, compartiendo la conducción del programa con Renzo Schuller. La reaparición de Palma no pasó desapercibida, ya que Schuller no dudó en darle un cálido abrazo y celebrar su regreso al reality.

Recordemos que, Palma ya había formado parte del programa durante la temporada de verano, donde se desempeñó como líder de los combatientes junto a Schuller. Sin embargo, en esta ocasión, su rol se centrará en alentar a los guerreros. Visiblemente emocionada, la comediante expresó su felicidad por volver al programa y aprovechó para enviar un mensaje contudente a San Miguel.

“Estoy emocionada. Gracias Peter, no quiero que me digan el reemplazo de Johanna San Miguel. He venido a quedarme. Si vienen después con el berrinche ‘extraño a los guerreros’, no, me vengo a quedar. Yo me quedo aquí. Están recibiendo curriculums en otros canales, así que podrías ir dejándolo debajo de San Felipe”, comentó Palma, dejando claro su firme intención de permanecer en el programa.

Katia Palma volvió a EEG como reemplazo de Johanna San Miguel. (Captura: América televisón)

Al parecer, Katia Palma volvió para quedarse, a pesar de haber mencionado anteriormente que no regresaría debido a una supuesta enemistad con Johanna San Miguel. Sin embargo, ante la vacante en la conducción, la comediante decidió regresar para acompañar a Renzo Schuller por invitación de la producción.

Todo esto ocurre después de que Johanna decidiera no regresar al reality. En una reciente entrevista con América Espectáculos, San Miguel explicó que su salida se debe a una necesidad personal de tomarse un tiempo para estar con su familia, desmintiendo rumores sobre cambios de programa o problemas de salud.

“No es que me estoy yendo a otro programa de televisión, no es que me esté yendo a otra cosa, no es que esté mal de salud, no va por ahí. Es simplemente una para necesaria, quiero estar con mi familia”, declaró San Miguel.

Patricio Parodi y su impotencia al despedirse de Johanna San Miguel

Uno de los momentos más emotivos de la noche en ‘Esto es Guerra’ fue el adiós de Patricio Parodi a Johanna San Miguel. Patricio, uno de los guerreros más destacados y queridos del programa, intentó dedicarle unas palabras a Johanna, pero la emoción lo venció. Incapaz de hablar, optó por darle un abrazo y un beso lleno de afecto, mostrando el cariño y la gratitud que siente por ella.

Además, Patricio le entregó un cartel con la palabra “líder”, destacando el papel inspirador que Johanna ha jugado dentro del programa. Este gesto simbolizó el respeto y la admiración que los guerreros tienen por ella.

En sus redes sociales, Patricio compartió otro mensaje para la conductora: “Te quiero mucho mi chata, gracias por todas tus enseñanzas. Espero que solo sea un hasta luego, nos harás mucha falta Johanna San Miguel”.

Patricio Parodi rompió en llanto al despedirse de Johanna San Miguel en ‘Esto es Guerra’. América Tv.