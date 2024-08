Pamela Franco no confía en Christian Domínguez: “No espero nada bueno de él”

Pamela Franco no quiere saber nada de Christian Domínguez. (Foto: Captura de TV)

Pamela Franco, la reconocida cantante de cumbia, rompió el silencio respecto a su relación con Christian Domínguez durante una entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’. Franco fue clara al expresar su desencanto hacia Domínguez, indicando que desde que él faltó al respeto a su relación, ya no espera nada positivo de él.

“Desde que él faltó el respeto a mi relación, yo no esperé nada bueno de él y tampoco él tenía que tener ninguna consideración conmigo”, dijo Pamela Franco durante la entrevista.

La cantante también abordó su deseo de mantenerse al margen de conflictos innecesarios, especialmente en lo que respecta a Karla Tarazona, la ex de Domínguez y madre del medio hermano de su hija. Franco subrayó que prefiere actuar con respeto hacia Tarazona para evitar avivar más el drama mediático que se ha generado en los últimos meses.

Pamela Franco fue entrevistada por las cámaras de 'Amor y Fuego'. (Foto: Captura de Willax TV)

“Yo para todos soy la mala, ¿no? Yo la respeto (a Karla) porque es la mamá del hermanito de mi hija”, afirmó Franco. Este posicionamiento de Pamela Franco refleja un deseo de mantener la paz y no contribuir a la controversia mediática.

Christian Domínguez no desea compartir escenario con Pamela Franco

Christian Domínguez ha dejado en claro que no está dispuesto a participar en eventos que puedan ser considerados como “payasadas mediáticas”. Ante las especulaciones sobre una posible reunión con Pamela Franco y Christian Cueva en un evento en Huamachuco, Domínguez fue enfático al afirmar que no desea involucrarse en situaciones que podrían perjudicar la imagen de su orquesta, “Gran Orquesta”.

“Si fuera cierto eso, tendría que replantearlo porque no me voy a prestar a una payasada mediática, ¿me entiendes?”, expresó Domínguez, subrayando su compromiso con mantener un enfoque profesional en su carrera musical. Su postura es clara: evitar cualquier tipo de situación que pueda ser percibida como una estrategia para ganar atención mediática, prefiriendo preservar la seriedad y profesionalismo de su trabajo artístico.

Empresario reunirá a Christian Domínguez, Pamela Franco y Christian Cueva. Composición Infobae Perú

Pamela Franco se refirió a su vinculación con Christian Cueva

Pamela Franco abordó los rumores y especulaciones sobre su relación con el futbolista peruano Christian Cueva, dejando en claro que tanto él como Christian Domínguez fueron parte de etapas diferentes en su vida. “Cada uno tuvo su momento, tampoco hay que mezclar”, comentó Franco, enfatizando que no hay superposición entre sus relaciones con ambos hombres.

Franco negó rotundamente cualquier infidelidad de su parte, rechazando las insinuaciones y especulaciones al respecto. “¿Creen que estas cosas a mí me benefician? Yo no lo creo así, pero en fin, es lo que me toca pasar en estos momentos, lo asumo”, declaró, mostrando su disposición a enfrentar las dificultades y rumores que han surgido.

Christian Cueva sigue en Trujillo y desmonta rumor que viajó a Europa por Pamela Franco. (Captura: Ric La Torre)