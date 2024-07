Keiko Fujimori y César Acuña exigieron ministerios a Dina Boluarte, según chat inédito: “Si la tía no atraca, la vacan”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el jefe de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, presionaron a la presidenta Dina Boluarte para obtener ministerios, según un chat inédito atribuido al actual titular del Interior, Juan José Santiváñez, y difundido este domingo por Punto Final.

La conversación data de marzo, cuando un equipo de fiscales anticorrupción y agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional (PNP) entró cerca de la medianoche en la vivienda de la mandataria, tras romper la cerradura de la puerta principal.

De acuerdo con el chat por WhatsApp que mantuvo con el capitán Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como ‘Culebra’, Santiváñez entabló comunicación la noche del 28 de marzo luego de que un programa televisivo anunciara un posible allanamiento al domicilio de Boluarte. Solo tres días atrás había dejado de ser jefe del gabinete de asesores del entonces ministro del Interior, Víctor Torres.

“Amigo. ¿Firme o bamba?”, consultó. Al no obtener respuesta, llamó a ‘Culebra’, aunque él no contentó. La respuesta llegó una hora después, casi a la una de la madrugada: “El caso Rolex no lo tenemos nosotros. Eso lo ve la Fiscalía de la Nación, y por lo que tengo conocimiento, no han pedido apoyo a la Diviac, salvo que lo hagan con otra unidad”, respondió el agente.

Inmediatamente, Santiváñez insistió: “¿Pero es firme? ¿Has escuchado algo? ¿Es firme?”, a lo que el oficial replicó: “Sería lógico. Pero tienes que ver el contexto. ¿Si lo harían, a la fiscalía le convendría que ese bocón suelte así nomás la noticia?”, preguntó. “No, porque se cae la sorpresa. Pero si ya lo dijo. Igual yo lo haría. O sea, igual lo ejecutaría”, replicó el ministro.

El allanamiento a la residencia de Boluarte ocurrió el 29 de marzo como parte de una investigación preliminar abierta por presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Los fiscales realizaron la operación con fines de registro e incautación de los relojes de lujo que Boluarte usó en diferentes actividades públicas, sin declararlos como parte de su patrimonio.

Durante esos momentos, Santiváñez solicitó la resolución del juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, quien autorizó la operación: “Está tranca, lo voy a consultar [...] No estoy en la ejecución y está tranca igual”, replicó el policía. En esa parte de la comunicación, el ministro hizo referencia de las presiones para que Boluarte ceda ministerios. “A la tía, Fuerza Popular le ha pedido cuatro ministerios y el [César] Acuña dos. Si la tía no les atraca, mañana la vacan”, señaló.

Posteriormente, el capitán compartió una serie de mensajes difundidos por el Ministerio del Interior en su cuenta de X, antes Twitter, en los que rechazaba el allanamiento. “Es un imbécil”, consideró Santiváñez en referencia a su antecesor, Víctor Torres.

Titular del Ministerio del Interior solicitó la intervención del cuestionado programa. | Mininter

Al día siguiente, a las 11:26 de la noche del sábado 30 de marzo, el titular del Interior envió un audio en el que solicitaba información sobre Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta: “Querido amigo, qué gusto saludarle, necesito definir mis puntos finales”, se le escucha decir.

José Carlos Mejía, abogado de ‘Culebra’, mencionó que Santiváñez pretendía ganar mérito con la presidenta para lograr su objetivo. “¿Con qué finalidad? Porque Boluarte estaba buscando un nuevo ministro del Interior”, dijo al dominical antes de requerir al Ministerio Público abrir una investigación contra el ministro.

Consultada al respecto, el área de Prensa del portafolio indicó que “Santiváñez no ocupaba cargo en el sector público” cuando se produjeron estos mensajes. “Además, jamás ha tenido información sobre Nicanor Boluarte, por tanto, no reconoce ningún audio ni información al respecto. Cualquier información que contenga insinuaciones, tomará acciones legales”, anticipó.

A inicios de julio, el capitán ‘Culebra’ entregó a la Fiscalía su celular, el cual contiene audios y chats con Santiváñez, tanto antes como después de su designación como titular del Interior.