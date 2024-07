Wilfredo Oscorima buscará reelección como gobernador de Ayacucho: “Soy el wayki, el que lo puede todo”

Fuente: Estación Wari

El gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, oficializó este jueves su postulación a la reelección con Alianza para el Progreso (APP) durante una reunión con dirigentes del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), la mayor cuenca cocalera del país.

Oscorima prometió en la cita entregar una obra y garantizó su dimisión en caso de no concluirla hasta diciembre próximo. “Si no culmino hasta diciembre, renuncio y me voy. Como yo me voy a quedar hasta el 2030... porque me van a apoyar, ¿o no? Confíen en mí, yo soy el ‘wayki’, el que lo puede todo”, dijo entre risas, según imágenes difundidas por la Estación Wari.

“Tengo el interés y la voluntad de seguir trabajando por mi pueblo porque aún hay tareas que cumplir, hay cosas por hacer. Vamos con Alianza para el Progreso, confirmado”, añadió posteriormente cuando la emisora le pidió dar más detalles.

Oscorima, quien acumula más de diez investigaciones por corrupción, entre ellas el caso Rolex que involucra a la presidenta Dina Boluarte, regresó a las filas de APP a inicios de julio, según Humberto Acuña, hermano del gobernador regional de La Libertad y fundador del partido, César Acuña.

Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho

El gobernador estuvo adherido a APP entre 2010 y 2012. La última agrupación en la que estuvo inscrito fue el Movimiento Regional Wari Llaqta, con el que fue elegido por tercera vez. De acuerdo con los registros del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), renunció a dicho movimiento el 23 de abril de este año.

Boluarte y Oscorima son investigados por los relojes Rolex no declarados entre los bienes de la gobernante, quien dijo inicialmente que eran piezas de antaño compradas con dinero “de su esfuerzo”, pero luego admitió que se trataban de un préstamo de su ‘wayki’ (amigo en quechua) para que los luzca en eventos y viajes oficiales.

Según la investigación fiscal, el gobernador entregó los artículos a cambio de decretos que aumentaban las partidas presupuestarias de su región. Las joyas son consideradas “el cuerpo del delito”, y su aceptación evidencia un “modus operandi” de abuso de función pública.

Entre 2022 y 2024, Ayacucho presentó 144 solicitudes de presupuesto adicional; en la gestión de Boluarte, ocho fueron aprobadas mediante seis Decretos Supremos y dos Decretos de Urgencia. Semanas atrás, la Corte Suprema de Justicia ratificó la incautación de los Rolex y una pulsera ‘bangle’ de brillantes solicitada por la Fiscalía en la pesquisa, tras declarar infundado un recurso de apelación de Oscorima.

Dina Boluarte y Wilfredo Oscorima en una foto de archivo

En enero de 2023, el empresario asumió por tercera vez como gobernador de Ayacucho para el periodo 2023-2026. En la ceremonia, además, tomó juramento a la vicegobernadora Tania Vila Sosa y a los 17 consejeros regionales.

Antes de su discurso, Oscorima pidió un minuto de silencio por las víctimas de las protestas antigubernamentales por las que Boluarte fue denunciada y exigió justicia para sus deudos. En mayo último, denunció una distribución injusta de los recursos del Ejecutivo y amenazó con levantarse contra el Gobierno si sus demandas no son atendidas.

“Contamos con un presupuesto modificado de 735 millones de soles, que absolutamente es irrisorio para poder atender las grandes demandas y necesidades de Ayacucho. Sin embargo, la indolencia del Gobierno aún no ha sido mejorada con nuestra tierra”, dijo en una audiencia pública, visiblemente indignado.

“Ustedes saben las noticias en las que estoy envuelto las 24 horas, han querido desprestigiarme, pero no lo van a lograr, no van a lograr doblegarme, porque debemos traer para el 2025 como presupuesto inicial más de mil millones de soles”, siguió.